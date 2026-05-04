Alexandru Nazare: Facem tot ce putem să convingem Pfizer, în așa fel încât să diminuăm efectele adverse ale sentinţei

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a declarat luni seara, la finalul ședinței de Guvern, că România aşteaptă răspuns de la compania Pfizer, după ce i-a transmis că doreşte convertirea sumei de 3,4 miliarde de lei, la care se adaugă penalităţi, datorată pentru achiziţia de vaccin Covid-19, în produse medicale utile, precum şi sistarea dobânzilor, pe parcursul negocierilor care sunt în desfăşurare, notează Agerpres.

„Concluziile discuţiei de la Washington sunt următoarele: în primul rând, a fost vorba de o discuţie sub semnul confidenţialităţii, o discuţie preliminară în care am transmis care sunt, practic, dorinţele noastre în privinţa unei potenţiale rezolvări a situaţiei.

În primul rând, suma este foarte importantă. Este vorba de 3,4 miliarde de lei în 2026, care are efecte pe deficitul anului 2026 şi, ataşat sumei, vorbim şi de penalităţi. Ca atare, am transmis companiei Pfizer că ne dorim convertirea acestei sume în produse medicale care să fie utilizabile şi utile României - asta, bineînţeles, într-o strânsă consultare cu Ministerul Sănătăţii, care trebuie să decidă care este tipul de produs de care România are nevoie -, sistarea dobânzilor pe parcursul negocierilor care sunt în desfăşurare şi aşteptăm din partea Pfizer un răspuns”, a spus Nazare.

El a precizat că s-a luat legătura cu Ministerul Sănătăţii din Polonia, pentru stabilirea unei strategii comune de abordare a acestei situaţii.

„În momentul de faţă, de asemenea, am luat legătura cu ministrul Sănătăţii din Polonia, pentru a crea o strategie comună de abordare a acestei situaţii, şi dorim să transmitem inclusiv Comisiei Europene o serie de aspecte care ar putea să ajute, atât România, cât şi Polonia, în rezolvarea cât mai bună a acestei situaţii, având în vedere, bineînţeles, că marjele pe care le mai avem în momentul de faţă după pierderea procesului şi după o sentinţă care este practic executorie sunt foarte mici”, a adăugat ministrul.

Alexandru Nazare a amintit că, în 2021, a avertizat că achiziţia acestor doze de vaccin ar putea să aibă efecte adverse importante asupra securităţii financiare a României.

„Îmi pare foarte rău că în 2021, când am avertizat asupra acestor aspecte şi când nu am semnat acest memorandum, am transmis chiar atunci, în şedinţa de Guvern, că există riscuri importante şi că achiziţionarea acestor doze ar putea să aibă efecte adverse importante asupra securităţii financiare a României.

Din nefericire, la momentul respectiv, avertismentele mele n-au contat, contractul a mers mai departe şi am ajuns astăzi aici, să avem o sumă atât de importantă de plătit pentru bugetul anului 2026. Facem tot ce ne stăm putinţă, împreună cu partenerii din Polonia, încercăm să raliem Comisia Europeană în acest efort şi încercăm să convingem compania, astfel încât să diminuăm efectele adverse ale acestei sentinţe”, a adăugat acesta.

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, şi ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, au avut la jumătatea lunii aprilie, la Washington DC, o primă întâlnire „exploratorie” de negociere cu compania Pfizer, în vederea convertirii în medicamente inovatoare a sumei datorate de România pentru vaccinuri COVID -19, respectiv 600 de milioane de euro, la care se adaugă dobânzi.

Un tribunal din Bruxelles a condamnat, în prima instanţă, Polonia şi România să plătească un sold restant pentru vaccinurile COVID-19 comandate de la grupul farmaceutic Pfizer/BioNTech, în valoare de 1,3 miliarde de euro, şi, respectiv, 600 de milioane de euro.

Compania farmaceutică americană Pfizer a dat în judecată cele două ţări în toamna anului 2023 pentru a impune executarea acestor contracte de achiziţie, pe care, în urma încheierii pandemiei, Polonia şi România au refuzat să le îndeplinească integral.