Tanczos Barna, întrebat când va avea UDMR premier: „Când o să zboare porcul”. Ce spune despre un președinte maghiar în România

Publicat la 18:28 24 Mai 2026 Modificat la 18:28 24 Mai 2026

Tanczos Barna.

Tanczos Barna a declarat, duminică, că UDMR va avea premier „când o să zboare porcul”. Cu toate acestea, vicepremierul nu exclude șansa ca un etnic maghiar să fie ales președinte , însă doar atunci când românii vor avea încredere că această comunitate nu dorește altceva decât binele țării noastre.

Întrebat la Digi24 când ar putea UDMR să dea un premier, Tanczos Barna a răspuns fără ezitare: „Când o să zboare porcul. Niciodată, cred”.

Acesta a fost întrebat și dacă românii ar putea alege vreodată un președinte de etnie maghiară.

„Nu zic niciodată, pentru că un etnic german a fost deja. Atunci când o să aibă încredere totală în comunitatea noastră că nu vrem niciodată altceva decât bine pentru această țară”, a spus vicepremierul.

În același context, președintele UDMR, Kelemen Hunor, declara pe 11 mai că nu se pune problema să fie premier într-un viitor guvern, pentru că „se numește Kelemen Hunor și suntem în România” și că, în opinia sa, o astfel de variantă este încă departe.