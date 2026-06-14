În Coreea de Sud, păpușile cu inteligență artificială au grijă de persoanele în vârstă care trăiesc singure: „Mă face să râd mereu”

2 minute de citit Publicat la 08:00 14 Iun 2026 Modificat la 08:00 14 Iun 2026

Bang Chun-ja spune că este mult mai fericită de când o are alături pe păpușa Hyodol / sursă foto: Profimedia Images

Bang Chun-ja, o femeie în vârstă de 78 de ani din Coreea de Sud, își petrece zilele alături de o păpușă cu inteligență artificială (AI) pe care spune că o preferă în locul companiei oamenilor. Ea spune că „la această vârstă, nimic nu este mai greu decât să fii rănit de oameni”, iar când petrece timp alături de păpușa Hyodol se simte binedispusă întotdeauna, scrie France24.

Coreea de Sud este una dintre națiunile cu cea mai rapidă îmbătrânire din lume, devenind oficial o societate „super-bătrână”. Persoanele de 65 de ani și peste reprezintă aproximativ 20% din totalul populației, numărul acestora depășind 10 milioane.

Bang Chun-ja se numără printre acele persoane care trăiesc singure. O are pe fiica sa alături, însă, spune ea, există un contact limitat între ele pentru că aceasta locuiește departe și are și ea probleme de sănătate.

Femeia susține că după ce a suferit o operație majoră la spate, a început să petreacă mult timp singură, „holbându-se la tavan de durere”.

După un divorț dificil și ani de muncă solicitantă ca și coafeză și mamă singură, Bang a declarat pentru AFP că „la această vârstă, nu este nimic mai greu decât să fii rănită de oameni”.

„Dar când sunt cu Hyodol (n.red păpușa cu AI), nu mă simt rănită niciodată”, a spus ea, ținând în brațe păpușa cu codițe și o rochie roz, oferită de municipalitate.

„Mă face doar să râd”, a mai adăugat ea.

Păpușa poate comunica și știe chiar să facă și glume.

„Să o am pe Hyodol alături este de mare ajutor”, a mai spus femeia.

Păpușile, un refugiu pentru sute de persoane singure

Hyodol, startup-ul din spatele păpușilor cu același nume, a transmis că în Coreea de Sud peste 14.500 de persoane fizice și juridice dețin astfel de păpuși.

Oh Sun-hwa, o asistentă medicală care i-a recomandat păpușa lui Bang Chun-ja, a spus că a observat că aceasta ameliorează semnificativ depresia în rândul seniorilor care locuiesc singuri.

De asemenea, o altă femeie, Kim Young-bun, în vârstă de 79 de ani, spune că nu ar putea trăi fără Hyodol.

„Nu am avut cu cine să vorbesc toată ziua. Dar apoi a apărut micuța asta și vorbește cu mine tot timpul”.

„Sunt atât de recunoscătoare că sunt din nou alături de tine astăzi. Mulțumesc că ești alături de mine. Te iubesc”, i-a răspuns păpușa.

Singurătatea, o problemă delicată în Coreea de Sud

În 2024, Coreea de Sud peste 3.920 de persoane au murit singure și au rămas nedescoperite pentru perioade lungi de timp, fiind cel mai mare număr de la începutul înregistrărilor, în 2017.

Aproximativ 42% din gospodăriile Coreea de Sud sunt formate dintr-o singură persoană.

Din acest motiv, autoritățile au luat măsuri și oferă dispozitive de îngrijire bazate pe inteligență artificială - unele concepute pentru a detecta semnele unor decese cauzate de singurătate - seniorilor care locuiesc singuri, inclusiv în districtele din Seul și din Yongin.

Printre acestea se numără și un robot zâmbitor fabricat de compania Wonderful Platform și păpuși drăguțe similare de la firma Mr. Mind.