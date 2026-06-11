Inteligența Artificială va sta cu ochii pe bagajele călătorilor în cel mai mare aeroport din România. Ce trebuie să știe pasagerii

1 minut de citit Publicat la 11:02 11 Iun 2026 Modificat la 11:02 11 Iun 2026

Bandă de bagaje în aeroport. Un proiect bazat pe Inteligență Artificială, cu rolul de a prezice timpul de așteptare pentru bagajele de la terminalul Sosiri, este implementat la Aeroportul Henri Coandă. Foto: Getty Images

Un proiect bazat pe Inteligență Artificială având drept obiectiv predicția timpilor de livrare a bagajelor pasagerilor a fost implementat în prima sa fază la Aeroportul Henri Coandă, relatează Agerpres, care citează un anunț în acest sens făcut de Compania Națională Aeroporturi București, CNAB, și Organizația Europeană pentru Siguranța Navigației Aeriene, Eurocontrol.

Proiectul "Prediction of Luggage Delivery Time" utilizează modele avansate de Inteligență Artificială, analiză de date și algoritmi de învățare automată pentru estimarea perioadei de așteptare a bagajelor la benzile din zona de Sosiri.

Se speră astfel că noul sistem va avea ca efect optimizarea fluxurilor operaționale și creșterea punctualității serviciilor oferite pasagerilor, se spune în comunicatul celor două organizații.

"Implementarea proiectului 'Prediction of Luggage Delivery Time' reprezintă un nou pas în direcția transformării digitale a Aeroportului Internațional Henri Coandă București și a îmbunătățirii experienței pasagerilor.

Colaborarea cu Eurocontrol este o oportunitate de valorificare a tehnologiilor bazate pe analiza avansată a datelor și Inteligența Artificială, prin care vom putea livra informații mai precise privind timpul estimat de livrare a bagajelor, oferind servicii moderne pasagerilor și companiilor aeriene", a declarat directorul general al CNAB, Bogdan Mîndrescu, citat în comunicat.

Cum va funcționa sistemul predictiv pentru timpii de livrare a bagajelor

"Prin implicarea în acest proiect, România contribuie activ la transformarea digitală a aviației europene și la dezvoltarea serviciilor aeroportuare moderne, inteligente și orientate către pasager", a declarat, la rândul său, reprezentantul statului român la Eurocontrol, Paul Bărăbaș.

Sistemul implementat utilizează date precum numărul zborului, standul aeronavei, compania aeriană responsabilă de livrarea bagajelor, agentul de handling subcontractat de compania aeriană, timpii de livrare și alocarea la banda de bagaje pentru antrenarea unui model predictiv, capabil să estimeze timpul de livrare a bagajelor la bandă pentru fiecare cursă care aterizează pe Aeroportul Henri Coandă.

Potrivit CNAB și Eurocontrol, sistemul include metodologia specifică, modelul unic de Inteligență Artificială și un set de protocoale software, dezvoltate în cadrul Eurocontrol Innovation Hub la sediul din Bretigny-sur-Orge, Franța, ca parte a programului EATIN - European Aviation Transport Innovation Network.