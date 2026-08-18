Apare o nouă taxă în Codul Urbanismului. Cine trebuie să o plătească și de când se aplică

1 minut de citit Publicat la 14:53 18 Aug 2026 Modificat la 14:53 18 Aug 2026

Șantier de construcții. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă foto: Getty Images

Noul Cod al amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor introduce un nou instrument prin care dezvoltarea imobiliară va putea fi corelată mai bine cu dezvoltarea infrastructurii publice, a anunțat, marți, ministrul interimar al Dezvoltării, Cseke Attila.

Este vorba despre taxa locală de echipare a teritoriului.

Aceasta va trebui suportată de dezvoltatorii imobiliari implicați în proiecte de anvergură.

Potrivit ministrului, noua taxă facilitează o corelare mai bună între dezvoltarea imobiliară și dezvoltarea infrastructurii publice.

Ministru: Noile cartiere trebuie să însemne și drumuri, utilități, școli și spații verzi

"Nu putem construi mii de locuințe și să constatăm ulterior că nu există suficiente drumuri, rețele de apă și canalizare, școli, servicii publice sau spații verzi.

Noile cartiere trebuie să însemne și drumuri, utilități, școli și spații verzi.

Orașele și comunele noastre cresc, însă această creștere trebuie însoțită de infrastructura de care oamenii au nevoie.

Prin taxa locală de echipare a teritoriului, constituim un mecanism cu ajutorul căruia dezvoltarea imobiliară contribuie, alături de administrația publică, la dezvoltarea comunității", a explicat Cseke Attila.

În mod concret, noua prevedere urmărește ca proiectele majore care accelerează dezvoltarea unor noi zone urbane să contribuie și la finanțarea infrastructurii necesare acestora.

Astfel, costurile extinderii localităților urmează să nu mai fie suportate exclusiv din bugetele locale.

Fondurile colectate prin această nouă taxă vor fi utilizate inclusiv pentru transport public, rețele tehnco-edilitare, infrastructură educațională și de sănătate și investiții pentru protecția mediului.

"Taxa locală de echipare a teritoriului nu are ca obiectiv limitarea investițiilor imobiliare, ci crearea unui cadru în care acestea să poată fi realizate sustenabil", a argumentat ministrul.

Ministru: Taxa devine relevantă în cazul dezvoltărilor cu impact important asupra teritoriului

Cseke Attila a mai estimat că noua taxă va deveni relevantă în special în cazul operațiunilor urbanistice cu impact important asupra teritoriului, precum proiectele care presupun introducerea unor suprafețe din extravilan în intravilan și dezvoltarea unor noi ansambluri imobiliare.

Fondurile astfel colectate rămân în comunitate și vor contribui la susținerea unor investiții necesare pentru extinderea și modernizarea rețelelor de apă și canalizare, modernizarea infrastructurii rutiere și a transportului public, construirea de creșe, grădinițe și școli, construirea infrastructurii sanitare și amenajarea spațiilor verzi.

Prin noile prevederi, mecanismul oferă investitorilor mai multă predictibilitate în ceea ce privește contribuția necesară pentru echiparea teritoriului în care urmează să dezvolte proiectele, susține ministrul Dezvoltării.

Noul Cod C al amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor a fost publicat în Monitorul Oficial pe 10 august 2026 și intră în vigoare pe 25 august 2026.