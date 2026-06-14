Ce a făcut un bărbat care a găsit o geantă cu peste 8.000 de euro în timp ce își plimba câinele, în Ungaria

2 minute de citit Publicat la 09:00 14 Iun 2026 Modificat la 09:00 14 Iun 2026

Deși recunoaște că, pentru o clipă, s-a gândit ce ar putea face cu o asemenea sumă, a renunțat imediat la idee. Foto: Getty Images

Un pensionar din Ungaria a trăit zile de coșmar după ce și-a pierdut economiile strânse în ani de zile, bani cu care intenționa să cumpere o mică locuință de vacanță. Când credea că nu îi va mai recupera niciodată, a avut parte de o surpriză incredibilă, potrivit Blikk.

Lajos, un pensionar care economisise timp îndelungat din pensia sa, decisese recent să își îndeplinească un vis mai vechi: să cumpere o casă de vacanță în localitatea Túrkeve. Fusese atras de zonă după ce ascultase la radio un reportaj despre stațiune și despre apele sale termale.

Pentru a analiza ofertele disponibile, bărbatul a petrecut un weekend în localitate, însoțit de un prieten. În geanta pe care o purta permanent asupra sa se aflau aproximativ 3,2 milioane de forinți, echivalentul a peste 8.000 de euro.

„M-am gândit imediat că nu voi mai vedea niciodată acei bani”

După ce a vizitat mai multe proprietăți, pensionarul a pornit spre casă. Abia pe drum și-a dat seama că geanta dispăruse.

Inițial a crezut că o uitase la cazare, însă verificările au arătat că nu era acolo. Cel mai probabil, geanta fusese pierdută în timpul deplasărilor și al încărcării bagajelor.

„M-am gândit imediat că nu voi mai vedea niciodată acei bani. Erau economiile mele de mulți ani”, a povestit pensionarul.

În același timp, un locuitor al orașului Túrkeve, ieșise la plimbare cu câinele său. În timpul traseului obișnuit, a observat geanta abandonată.

”Am căutat documente sau indicii care să ne ajute să identificăm proprietarul”

Curios să afle cui aparține, a deschis-o împreună cu familia. Înăuntru au descoperit o sumă impresionantă de bani.

„Am rămas surprinși. Am căutat documente sau indicii care să ne ajute să identificăm proprietarul”, a povestit bărbatul.

Deși recunoaște că, pentru o clipă, s-a gândit ce ar putea face cu o asemenea sumă, a renunțat imediat la idee. În geantă nu existau documente clare care să indice proprietarul, așa că a contactat autoritățile.

Fiind duminică, înainte de a preda geanta, a publicat un anunț pe Facebook în care anunța că a găsit o geantă și că așteaptă ca proprietarul să o revendice.

Vestea a ajuns rapid la pensionarul care își pierduse economiile. După câteva verificări și confirmarea detaliilor, acesta s-a întors la Túrkeve, unde și-a recuperat geanta cu toți banii înăuntru.

Pensionarul i-a oferit bărbatului o recompensă de aproximativ 125 de euro

Recunoscător pentru gestul de onestitate, pensionarul i-a oferit bărbatului o recompensă de 50.000 de forinți, aproximativ 125 de euro.

La început, acesta a refuzat banii, însă în cele din urmă i-a acceptat și a decis să îi folosească într-un mod special. Soția sa este profesoară, iar familia a hotărât să cheltuiască întreaga sumă pentru a duce elevii unei clase la cinematograf.

Experiența nu l-a făcut pe pensionar să renunțe la planurile sale. Din contră, după cele întâmplate, este și mai convins că vrea să își cumpere casa de vacanță în Túrkeve. Iar omul care i-a înapoiat economiile îi transmite că va fi primit cu brațele deschise în comunitatea locală.