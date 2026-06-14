I-a furat geanta, iar ea a dat de mai multe ori cu mașina peste el. Totul a fost surprins de camerele de supraveghere

<1 minut de citit Publicat la 09:00 14 Iun 2026 Modificat la 09:00 14 Iun 2026

Femeia nu a avut nicio reacție vizibilă după aflarea verdictului dat de judecători. Foto Instagram

O antreprenoare din Italia a fost condamnată la 18 ani de închisoare pentru uciderea bărbatului care îi furase geanta. Decizia a fost pronunțată de instanța din orașul Lucca, într-un caz care a atras atenția întregii țări, potrivit rainews.it.

Cinzia Dal Pino, în vârstă de 65 de ani, a fost găsită vinovată de omor după incidentul petrecut pe 8 septembrie 2024, în Viareggio.

Potrivit anchetatorilor, femeia l-a urmărit cu SUV-ul pe bărbatul care tocmai îi furase geanta. Victima, Noureddine Mezgui, un cetățean marocan în vârstă de 52 de ani, a fost lovită de vehicul de mai multe ori, suferind răni fatale.

La pronunțarea sentinței, femeia s-a prezentat în sala de judecată alături de fiica sa și nu a avut nicio reacție vizibilă după aflarea verdictului.

Pedeapsa stabilită de instanță este mai mică decât cea solicitată de procurori. La termenul precedent, procurorul de caz ceruse detenție pe viață pentru inculpată.

Judecătorii au decis însă o condamnare de 18 ani, care urmează să fie executată în regim de arest la domiciliu, conform hotărârii instanței.