În Italia sunt acum la modă nunțile surpriză. Oamenii sunt chemați la masă sau la un grătar, dar se trezesc în mijlocul petrecerii

Nunțile- surpriză au devenit din ce în ce mai populare în Italia. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Nunţile surpriză sunt noua tendinţă în Italia. Mirii organizează evenimentul, dar îşi invită apropiaţii la o masă în familie sau un grătar şi aceştia descoperă abia după că, de fapt, este vorba despre o nuntă. Astfel costurile unui astfel de eveniment se reduc simţitor, având în vedere că ​nu există cadouri sau ţinute speciale pentru eveniment, petrecerea burlacilor, cina cu o zi înainte sau micul dejun de a doua zi.

Era o tendință de neconceput până de curând, dar acum nunțile- surpriză au devenit din ce în ce mai populare în Italia. Apropiaţii cuplului primesc o invitație la o petrecere pentru o zi de naștere, un prânz în familie sau chiar un simplu grătar. Și, în mod neașteptat, invitația informală se transformă într-o nuntă, relatează publicaţia La Stampa.

Primul beneficiu al faptului de a organiza nunta în secret este eliminarea inevitabilelor interferențe familiale. Astfel mirii nu trebuie să trimită invitaţii din obligaţie, chiar şi oamenilor pe care nu i-ai văzut de mulţi ani. Lista invitaților și, în consecință, costul nunţii, sunt reduse: de la strictul necesar de o sută de persoane, lista invitaţilor scade la treizeci, adică oamenii cu care o ființă umană obișnuită, trăind într-o epocă a solitudinii sistemice, reușește să mențină relații umane constante.

Al doilea beneficiu inevitabil al unui „Da” surpriză este eliminarea așteptărilor. Dacă invitaţii se aşteaptă la o petrecere normală, meniul nu va fi supus niciunei verificări aspre, iar tortul de nuntă va fi perfect, indiferent de situație. În plus mireasa nu va fi furată, iar nunta nu va dura până în zori, nu vor exista discursuri din partea cavalerului de onoare sau a domnișoarei de onoare, care uneori ies bine, alteori categoric mai puțin, și nici riscul unor videoclipuri jenante. Italienii încep să creadă că, pentru a redescoperi bucuria și motivația căsătoriei, poate ar trebui să-i răstoarne complet ritualul și nenumăratele sale variabile legate de cheltuieli.

Ceea ce contează cu siguranță este lipsa dorinței de a cheltui o sumă considerabilă de bani. Conform celui mai recent sondaj comandat de Facile.it, cuplurile italiene cheltuiesc în medie aproape 14.000 de euro pentru ceremonie. Două din zece renunță în cele din urmă, iar multe se îndatorează. Împrumutul mediu este de aproximativ 8.000 de euro, care trebuie rambursat în 60 de rate convenabile. Cu puțin mai puțin cinism, o nuntă surpriză ar putea avea și nobila intenție ca mirii să sărbătorească doar cu cine doresc, fără a risca să nemulțumească pe nimeni. Cel puțin, judecând după reacțiile de pe rețelele sociale, pentru că acest fenomen s-a viralizat în acest mod, invitații care nu ştiu că merg la o nuntă, se simt cu adevărat „speciali”, doriți cu adevărat și nu chemaţi din convenienţă. Singurul regret printre cei care participă la nunți neașteptate este aproape întotdeauna același: aș fi putut să mă îmbrac mai bine.