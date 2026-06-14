Tomac, mesaj după depunerea mandatului: "Am fi făcut o echipă excepțională. Vă îmbrățișez"

<1 minut de citit Publicat la 09:38 14 Iun 2026 Modificat la 09:40 14 Iun 2026

Eugen Tomac și-a depus, duminică, mandatul de premier desemnat. Foto: Hepta

Eugen Tomac, care și-a depus, duminică, mandatul de premier desemnat, a postat un mesaj în care spune că a depus toate eforturile pentru a coagula o formulă de guvern și că este, din acest punct de vedere, "împăcat".

Îi mulțumesc domnului președinte Nicușor Dan pentru încrederea acordată. Mi-am asumat, într-un moment dificil pentru țară, această responsabilitate, pentru că, sunt convins, aș fi putut schimba în bine România.

Le mulțumesc tuturor celor care au fost alături de mine în aceste zile pline, în încercarea de a forma un Guvern nou al României.

Le mulțumesc în special colegilor care au acceptat să facă parte din această construcție. Am fi făcut o echipă excepțională împreună. Vă sunt profund recunoscător.

Am jucat cinstit, democratic, fără a încălca nicio regulă și plec mai departe împăcat că am făcut tot ce a depins de mine pentru România.

Mă întorc la familia mea, care mi-a lipsit enorm. Vă îmbrățișez!", a scris Tomac pe Facebook