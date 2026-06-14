Localitatea cu cel mai scurt nume din Spania. Atrage turiști din întreaga lume

La puțin peste o oră de mers cu mașina de orașul Bilbao, satul numără mai puțin de o mie de locuitori. Foto: Profimedia Images

Pe coasta Golfului Biscaya, în nordul Spaniei, se află un sat cu un nume care atrage imediat atenția: Ea. Cu doar două litere, acesta este cel mai scurt nume de localitate din țară. Dincolo de această curiozitate, însă, Ea ascunde un peisaj spectaculos, o istorie strâns legată de mare și un farmec autentic care l-a transformat într-una dintre cele mai frumoase destinații ale Țării Bascilor, potrivit Russpain.

Așezarea se găsește în provincia Biscaya, în regiunea Busturialdea-Urdaibai, o zonă declarată rezervație a biosferei de către UNESCO. La puțin peste o oră de mers cu mașina de orașul Bilbao, satul numără mai puțin de o mie de locuitori și reunește trei comunități: Ea, Natxitua și Bedarona, toate păstrându-și caracterul rural și tradițiile maritime.

Ea și-a păstrat aspectul tradițional

Localitatea este traversată de un râu care o împarte în două maluri, unite prin patru poduri pietonale vechi, devenite simboluri ale locului. Printre acestea se remarcă așa-numitul „pod roman”, prezent chiar și pe stema localității.

Istoria satului începe în secolul al XVI-lea, când pescarii din cătunele învecinate au început să se stabilească în apropierea gurii de vărsare a râului. De-a lungul secolelor, Ea și-a păstrat aspectul tradițional, cu case colorate, balcoane din lemn, străduțe înguste și clădiri care amintesc de trecutul său maritim.

Printre cele mai importante obiective se numără biserica renascentistă San Juan Bautista și biserica Santa María de Jesús, construită în secolul al XVI-lea și decorată cu elemente baroce. Primăria locală găzduiește în prezent expoziții și evenimente culturale.

Localitatea poate fi și punctul de plecare pentru explorarea altor atracții din regiune

Legătura cu marea este vizibilă și în Belletxe, o clădire veche din lemn și piatră situată pe chei. Odinioară folosită pentru depozitarea uneltelor de pescuit, aceasta devine astăzi centrul unor festivaluri populare precum Sanjuanes sau sărbătorilor de vară care animă satul în luna august.

Pentru iubitorii de natură, Ea oferă o mică plajă urbană și traseul de coastă Atalaya, care duce până la capela Talako Ama. De aici se deschid unele dintre cele mai spectaculoase priveliști asupra Mării Cantabrice.

Localitatea poate fi și punctul de plecare pentru explorarea altor atracții din regiune. La câțiva kilometri se află Lekeitio, unul dintre cele mai pitorești orașe din Biscaya, celebru pentru insula Garraitz, accesibilă pe jos în timpul refluxului. Tot în apropiere se găsește Mundaka, considerată capitala surfingului din Țara Bascilor datorită valului său legendar și capelei Santa Catalina, amplasată pe o stâncă deasupra oceanului.

Liniștea devine principalul motiv pentru care vizitatorii își doresc să revină

Cei pasionați de gastronomie pot vizita crama Berroja, situată în inima Rezervației Biosferei Urdaibai, unde este produs celebrul vin basc txakoli. Pentru o experiență mai liniștită, satele Natxitua și Bedarona oferă trasee de drumeție și ciclism printre pajiști, ferme tradiționale și peisaje spectaculoase către ocean.

Cu marea, râul, podurile sale istorice și atmosfera relaxată, Ea reușește să concentreze într-un singur loc tot ceea ce face Țara Bascilor atât de specială. Este una dintre acele destinații unde timpul pare să curgă mai încet, iar liniștea devine principalul motiv pentru care vizitatorii își doresc să revină.