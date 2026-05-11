Kelemen Hunor explică de ce nu poate fi premier: „Suntem în România, totuși”

<1 minut de citit Publicat la 20:32 11 Mai 2026 Modificat la 20:32 11 Mai 2026

Președintele UDMR, Kelemen Hunor. Foto: Agerpres

Președintele UDMR a declarat luni seara la Antena 3 CNN că el nu ar putea fi premierul României pentru că numele său este Kelemen Hunor, făcând referire la faptul că este maghiar.

Întrebat de Cătălina Porumbel dacă ar accepta să conducă un guvern PSD-PNL-USR-UDMR și minorități, pentru că este un liant între liberali și social-democrați, Kelemen Hunor a răspuns:

„Mă onorează ce spuneți, dar avem o problemă: eu mă numesc Kelemen Hunor, suntem în România, totuși”.

De asemenea, Kelemen a mai precizat că UDMR este după USR ca procent în Parlament.

„Eu cred că suntem departe de a găsi o astfel de variantă, de a accepta, de a propune o astfel de variantă. Și aici trebuie să ne oprim cu speculațiile că nu e cazul”, a mai adăugat liderul UDMR.

„Trăim în România și asta ne ocupă tot timpul”, a concluzionat el.