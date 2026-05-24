O femeie a găsit 700.000 de euro într-o saltea veche: ”Am crezut că am halucinații”

Publicat la 23:45 24 Mai 2026 Modificat la 23:51 24 Mai 2026

Viața Vesnei, o femeie originară din Šabac, Serbia, a fost marcată de lipsuri încă din copilărie. Crescută fără sprijinul părinților și obligată să muncească de la o vârstă foarte fragedă, femeia spune că destinul ei s-a schimbat complet în ziua în care a găsit 700.000 de euro ascunși într-o saltea, potrivit Onet. Sau, cel puțin, așa credea...

Povestea ei a fost relatată pe YouTube, pe canalul „Auslenderi”.

Vesna a povestit că părinții ei erau divorțați și că a rămas în grija tatălui, un muzician care își cheltuia rapid banii pe jocuri de noroc, localuri și distracții. Tatăl ei a murit când ea avea doar nouă ani, iar ulterior și mama s-a stins din cauza cancerului.

Rămasă fără sprijin, femeia a început să muncească încă de la 12-13 ani într-un bar, unde spăla pahare pentru a se întreține pe ea și pe mama sa bolnavă. În acea perioadă a cunoscut o familie stabilită în Germania, care a ajutat-o și a primit-o în casa lor după moartea mamei.

700.000 de euro în bancnote de 100 și 200 de euro

Ani mai târziu, în aceeași locuință din Germania, Vesna avea să descopere o adevărată avere.

Femeia spune că totul s-a întâmplat în timp ce schimba lenjeria patului. Când a ridicat salteaua, a observat un pachet învelit în hârtie. În interior erau bancnote de 100 și 200 de euro.

„Nu-mi venea să cred. Zile întregi am crezut că am halucinații. Dar banii erau reali”, a povestit ea.

În loc să investească suma într-o locuință sau într-un viitor stabil, Vesna a început să cheltuiască fără măsură. Spune că îi era milă să cumpere ceva doar pentru ea și ajungea să plătească și pentru ceilalți. Ieșirile în oraș, petrecerile și anturajul au devenit parte din rutina ei zilnică.

A cheltuit întreaga sumă în mai puțin de un an

Femeia recunoaște că, în mai puțin de un an, a cheltuit întreaga sumă fără să cumpere nimic important.

„Puteam să cumpăr două case complet mobilate în zona Šabacului sau mai multe apartamente, dar nu am făcut-o”, a spus ea.

După ce banii s-au terminat, Vesna spune că majoritatea oamenilor care o înconjurau au dispărut. „Toți sunt prietenii tăi cât timp ai bani”, afirmă ea.

Astăzi, femeia spune că foarte puțini dintre cei pe care i-a ajutat au rămas lângă ea. Mulți îi datorează încă mii de euro, însă nu și-a recuperat niciodată banii.

După ce a rămas fără avere, Vesna a fost nevoită să se întoarcă la muncă. În prezent lucrează la grătar într-un local din Germania și spune că experiența prin care a trecut a făcut-o să privească diferit banii și oamenii din jurul ei.