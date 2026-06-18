JD Vance anunță că SUA a ridicat blocada navală din Strâmtoarea Ormuz. „Ne-am îndeplinit partea noastră de obligație”

1 minut de citit Publicat la 19:27 18 Iun 2026 Modificat la 19:28 18 Iun 2026

Vicepreședintele SUA, JD Vance. Foto: Getty Images

Vicepreședintele SUA, JD Vance, a anunțat că marina militară americană a ridicat blocada impusă în Strâmtoarea Ormuz și a permis accesul a zeci de nave comerciale în porturile iraniene, informează Associated Press.

Anunțul lui Vance a fost făcut în cadrul unui briefing de presă la Casa Albă.

Conform vicepreședintelui SUA, peste 12,5 milioane de barili au fost transportați prin Strâmtoarea Ormuz miercuri seara.

„Prin urmare, pe partea militară, ne îndeplinim partea noastră de obligație, din acord”, a spus JD Vance.

În ziua de marți, 16 iunie, două tancuri petroliere au părăsit Iranul și au trecut prin blocada navală americană fără a fi oprite. Cele două nave transportau împreună 3,8 milioane de barili de țiței iranian.

În timp ce se afla la Summitul G7, Donald Trump a semnat la Palatul Versailles acordul de pace dintre Statele Unite și Iran. Președintele francez Emmanuel Macron a publicat pe contul său de X imagini cu momentul semnării.

Documentul care opreşte atacurile în Orientul Mijlociu ar urma să ducă şi la redeschiderea Strâmtorii Ormuz și la scăderea prețurilor la energie. De cealaltă parte, Teheranul transmite că negociază dintr-o poziție de forță și vorbește despre o victorie diplomatică și militară.

Președintele Donald Trump a declarat miercuri că, dacă nu ar fi ajuns la un acord cu Iranul, Statele Unite ar fi putut continua războiul pentru încă doi ani. Totodată, Trump a recunoscut în mod surprinzător, că, dacă războiul cu Iranul ar fi continuat, situația s-ar fi reflectat sever asupra economiei Statelor Unite.