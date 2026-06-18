VIDEO Trump a semnat acordul de pace cu Iranul în timpul cinei de la Versailles. Macron a publicat imagini cu momentul istoric

Trump a semnat acordul de pace cu Iranul în timpul cinei de la Versailles. FOTO: X White House

În timp ce se afla la Summitul G7, Donald Trump a semnat la Palatul Versailles acordul de pace dintre Statele Unite și Iran. Președintele francez Emmanuel Macron a publicat pe contul său de X imagini cu momentul semnării.

Documentul care opreşte atacurile în Orientul Mijlociu ar urma să ducă şi la redeschiderea Strâmtorii Ormuz și la scăderea prețurilor la energie.

De cealaltă parte, Teheranul transmite că negociază dintr-o poziție de forță și vorbește despre o victorie diplomatică și militară.

În imagini, se vede cum Donald Trump semnează în aplauze acordul în timp ce stă la masă alături de Emmanuel Macron şi de soţia acestuia. „Bravo!”, exclamă entuziast preşedintele Republicii Franceze, în timp ce îl aplaudă solemn pe omologul său american.

Le Président Trump a signé ce soir à Versailles l’accord entre l’Iran et les États-Unis.



Cet accord ouvre la voie à une paix durable et permet la réouverture du détroit d’Ormuz.



C’est un pas important dans la bonne direction pour nos compatriotes… pic.twitter.com/b1XgZrBv0m — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 18, 2026

Apoi, în aplauze, şeful Casei Albe îi dă documentul şi cele două stilouri lui Marco Rubio, secretarul american de stat, şi face un semn cu degetul în jos şi apoi în sus.

După ce a dat mâna cu şeful diplomaţiei americane, Marco Rubio, şi apoi cu Donald Trump, Emmanuel Macron adaugă în engleză: „Good job... Great job”.

„Acest acord deschide calea către o pace durabilă şi permite redeschiderea strâmtorii Ormuz”, a confirmat ulterior preşedintele francez pe X. „Este un pas important în direcţia bună pentru compatrioţii noştri, care va permite în curând o scădere a preţurilor la energie”, a precizat el, publicând, la rândul său, un videoclip cu semnarea istorică.

Întrebat, la încheierea cinei, despre implicarea Parisului în continuarea negocierilor dintre SUA şi Iran, preşedintele francez a afirmat că „Franţa va continua să joace acest rol de putere mediatoare, care urmăreşte să ajute şi să construiască compromisuri”. Reamintind experienţa franceză „în domeniul nuclear” şi importanţa acesteia „pentru ridicarea sancţiunilor sau menţinerea presiunii”, şeful statului s-a arătat pragmatic: „Vom continua să lucrăm. Dar, în fond, este un moment de pace”, scrie Le Figaro.