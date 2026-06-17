Trump: "Continuarea războiului arunca SUA în criză economică. Lăsăm Iranului câteva rachete. Au fost de acord să nu aibă arme nucleare"

Trump a spus că războiul cu Iranul ar fi putut continua încă doi ani. Foto: Getty Images

Președintele Donald Trump a declarat miercuri că, dacă nu ar fi ajuns la un acord cu Iranul, Statele Unite ar fi putut continua războiul pentru încă doi ani, relatează CNN.

"Dacă nu am fi încheiat acest acord, am fi putut continua să lansăm bombe pentru încă doi ani", a spus Trump la o conferință de presă la summitul G7 din Franța, la care a participat în ultimele două zile.

Deși liderul american a afirmat că este dispus să continue bombardamentele și a avertizat chiar miercuri, mai devreme în cursul zilei, că le-ar putea relua în cazul în care următoarea fază a discuțiilor eșuează, mai mulți aliați din administrația republicană s-au arătat dornici să încheie conflictul, notează CNN.

Trump: Continuarea războiului ar fi dus SUA în criză economică

Președintele american a recunoscut în mod surprinzător, miercuri, că, dacă războiul cu Iranul ar fi continuat, situația s-ar fi reflectat sever asupra economiei Statelor Unite.

Vorbind la conferința de presă organizată după participarea sa la summitul G7 din Franța, Trump l-a invocat pe fostul președinte al SUA din perioada crizei bursiere din anii '30 ai secolului trecut, Herbert Hoover.

"Singurul lucru pe care nu l-am vrut să-l a fost o catastrofă economică. Dacă lucrurile ar fi continuat așa, s-ar fi putut întâmpla. Ceea ce știu este că de fiecare dată când am vorbit despre posibilitatea păcii, piața bursieră a crescut ca o rachetă (...)

Iar dacă existau relatări despre instabilitatea situației, piețele scădeau foarte mult. Asta îți dă de gândit ... Și singurul președinte în locul căruia nu mi-am dorit să fiu este marele și regretatul Herbert Hoover. Nu mi-am dorit asta. Cine știe ce s-ar fi întâmplat", a explicat el.

El a susținut că Hoover "a crescut taxele prea repede și, de asemenea, a crescut ratele dobânzilor prea repede, în același timp. Și asta a provocat Marea Depresiune din 1929 (care s-a întins până în 1933, n.r.)".

"Nu cred că voi cominte astfel de greșeli", a dat el asigurări.

Trump: "Blocada porturilor iraniene, mai eficientă decât bombardamentele"

Președintele american a continuat spunând că blocada Statelor Unite împotriva porturilor și navelor iraniene din Strâmtoarea Ormuz a avut un efect mai puternic decât atacurile militare.

"Blocada a avut un impact mai mare decât toate bombardamentele. Și am lansat bombe în valoare de miliarde de dolari asupra Iranului", a detaliat el.

"Blocada a fost incredibilă, nicio navă nu a trecut. Asta însemna că nu au trecut bani (în Iran). Sunt terminați, nu au bani, dar au o inflație de 250% sau 300%. Noi avem o pârghie extraordinară", a punctat președintele SUA.

Trump: "Iranul nu va produce și nu va achiziționa arme nucleare"

Potrivit acestuia, acordul, ce va fi semnat "joi sau vineri", pune capăt războiului din Orientul Mijlociu, deschide Strâmtoarea Ormuz și împiedică republica islamică să dețină sau să producă arme nucleare.

"Este important de menționat că Iranul a fost de acord că nu va produce și nici nu va achiziționa arme nucleare", a subliniat el, adăugând că formularea este importantă, deoarece "împiedică Iranul să cumpere arme nucleare din alte țări".

Președintele a dezvăluit că o copie a acordului a fost trimisă Israelului, despre care a afirmat că este "un partener bun, dar care ar putea proceda mai bine în ceea ce privește (gruparea) Hezbollah".

Liderul republican și-a exprimat speranța că înțelegerea cu Teheranul va semnala și începutul unui "acord în întregul Orient Mijlociu”.

El a admis că situația din Liban - unde Israelul desfășoară operațiuni anti-Hezbollah - reprezintă "ceva la care va trebui să mai lucrăm", dar a insistat că "afacerea importantă este acordul cu Iranul".

Trump: "Schimbarea de regim s-a produs"

Conform lui Trump, Iranul are acum un nou grup de lideri care sunt "mai inteligenți și mult mai puțin radicalizați".

El a opinat că a realizat o schimbare de regim în timpul săptămânilor de război.

"Vorbim despre schimbarea de regim. Nimeni nu va spune asta, dar cred că este o schimbare de regim. Un grup de lideri a dispărut complet, al doilea grup de lideri a dispărut complet. Al treilea grup de lideri a dispărut ... Cred că asta este o schimbare de regim", a spus el.

Trump: "Lăsăm Iranulului câteva rachete. Și alții au"

Președintele SUA a menționat că discuțiile despre eliminarea stocurilor de uraniu îmbogățit ale Iranului vor începe imediat după semnarea memorandumului.

În ceea ce privește negocierile "non-nucleare", acestea vor implica națiunile din Golful Persic și vor aborda inclusiv "rachetele balistice convenționale" ale Iranului.

El a indicat că regimul de la Teheran va continua să dețină arme balistice.

"Trebuie să aibă câteva, pentru că și alți au", a explicat Trump.

Președintele a recunoscut că "a fost sfătuit" să împiedice Iranul să mai dețină rachete, dar a spus că lucrurile "nu funcționează așa".

Trump: SUA nu vor da bani Iranului

La conferința de presă de la G7, liderul de la Washington a abordat și speculațiile din mass-media de peste Ocean, potrivit cărora Iranului i s-ar putea acorda acces la un fond de reconstrucție în valoare de 300 de miliarde de dolari, ca parte a acordului de încheiere a războiului.

Trump a taxat aceste speculații drept "fake news" - știri false.

"Nu le dăm bani. Nu le dăm nimic din toate astea", a repetat el, atenționând că Teheranul va beneficia de fondurile obținute din vânzarea țițeiului propriu doar dacă va respecta înțelegerea cu SUA.