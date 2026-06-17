Trump: "Acordul cu Teheranul nu exclude noi bombardamente." Ce a răspuns când a fost întrebat dacă investește 300 de miliarde în Iran

2 minute de citit Publicat la 16:51 17 Iun 2026 Modificat la 16:53 17 Iun 2026

Donald Trump, preşedintele SUA. Sursa foto: Getty Images

Președintele american Donald Trump a avertizat miercuri, la summmitul G7 din Franța, că textul acordului încheiat cu Iranul pentru a pune capăt războiului "nu este definitiv" și că, dacă Teheranul "nu se comportă bine", vor fi reluate bombardamentele, informează Agerpres, care citează EFE.

"Textul nu este definitiv. Este un memorandum de înțelegere. Dacă nu-mi place, dacă nu se comportă bine, ne revenim imediat la bombele aruncate chiar deasupra capetelor lor", a spus Trump la începutul unei întâlniri cu președintele egiptean Abdel Fattah al-Sisi.

Întâlnirea a avut loc în marja summitului ce se încheie miercuri, în contextul în care, vineri, Washingtonul și Teheranul urmează să semneze memorandumul în Elveția.

"Nimeni nu știe ce conține (memorandumul), dar este foarte puternic și majoritatea oamenilor par să fie mulțumiți", a adăugat președintele SUA.

Trump: "Nu vom investi 300 de miliarde în Iran"

Președintele Donald Trump a ținut să dezmintă că documentul respectiv include un fond de investiții de 300 de miliarde de dolari pentru reconstrucția Iranului, conform unor relatări din presa internațională.

"Nu vom investi. Este o poveste falsă", a adăugat el.

Liderul de la Casa Albă a mai estimat că nicio administrație anterioară nu a fost la fel de dură cu republica islamică precum a sa.

"Acest lucru ar fi trebuit făcut de Clinton și de Barack Obama. Ar fi trebuit să fie făcut de Biden, de Bush. Ar fi putut fi făcut de multe persoane. Povestea asta se întâmplă de 47 de ani", și-a criticat Trump predecesorii.

CNN: Memorandumul cu Teheranul conține concesii pentru regimul iranian

Textul înțelegerii dintre Iran și Statele Unite în cele 14 puncte a fost obținut de CNN și publicat miercuri.

Conform documentului, Iranul ar urma să redeschidă Strâmtoarea Ormuz și să se angajeze că nu va mai urmări niciodată obținerea armei nucleare.

Pe de altă parte, regimul de la Teheran ar urma să primească beneficii financiare.

Memorandumul în 14 puncte nu a fost publicat încă, însă CNN a obținut o copie de la un oficial american.

Potrivit CNN, conținutul a fost confirmat de un diplomat care a mers la summitul G7 și de alte alte două surse diplomatice familiarizate cu subiectul.

J.D. Vance: "Memorandumul va fi publicat până la sfârșitul săptămânii"

Vicepreședintele SUA, J.D. Vance, a anunțat că textul memorandumului de înțelegere cu Iranul va fi făcut public până la sfârșitul săptămânii.

.@VP says the text of the MOU with Iran will be released by the end of the week:



"In short, what it does is it opens the Strait of Hormuz immediately. This is why you see oil prices down in the seventies... it also provides a framework whereby if the Iranians give us what we… pic.twitter.com/l1d9M0rWHT — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) June 17, 2026

"Pe scurt, acesta prevede deschiderea imediată a Strâmtorii Ormuz. De aceea, prețurile petrolului au scăzut la nivelul anilor '70...

De asemenea, acordul oferă un cadru prin care, dacă iranienii ne oferă ceea ce avem nevoie, (adică) încetarea finanțării terorismului și renunțarea la programul nuclear, atunci vor putea beneficia de anumite avantaje și vor fi reintegrați în economia mondială", a afirmat J.D. Vance.