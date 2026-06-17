Acordul dintre SUA și Iran garantează trecerea fără taxă prin Strâmtoarea Ormuz doar pentru 60 de zile

2 minute de citit Publicat la 21:05 17 Iun 2026 Modificat la 21:09 17 Iun 2026

Acordul SUA - Iran prevede tranzitul liber de taxe prin Strâmtoarea Ormuz timp de 60 de zile de la semnare. FOTO: Getty Images

Memorandumul convenit de Statele Unite cu Iranul prevede tranzitul liber de taxe prin Strâmtoarea Ormuz doar timp de două luni de la semnarea documentului, preconizată săptămâna aceasta, relatează BBC, care citează oficiali americani de rang înalt.

"La semnarea prezentului Memorandum de înțelegere, Republica Islamică Iran va face toate aranjamentele necesare pentru trecerea în siguranță (prin Ormuz, n.r.) a navelor comerciale, fără taxe, timp de 60 de zile, doar din Golful Persic către Marea Oman și invers", este pasajul confirmat de sursele citate de BBC.

Ulterior, regimul tranzitului comercial prin Ormuz va face obiectul unei discuții între Iran , Oman și alte state din zona Golfului Persic, potrivit radiodifuzorului britanic.

"Republica Islamică Iran va purta un dialog cu Sultanatul Oman pentru a defini viitoarea administrație și serviciile maritime din Strâmtoarea Ormuz, prin discuții cu alte state riverane Golfului Persic, în conformitate cu dreptul internațional aplicabil", se spune în document.

Astfel, taxarea navelor prin Ormuz ar putea deveni noua realitate în viitorul apropiat.

Însă un oficial american citat de BBC a arătat că lucrurile ar putea fi influențate de statele din Golf.

"Desigur, iranienii își vor afirma drepturile cât de agresiv cu putință. În mod fundamental, acordul prevede trecerea fără taxe prin Strâmtoarea Ormuz timp de 60 de zile (de la încheierea lui).

Acest lucru va continua, deoarece statele din Golful Persic nu vor accepta niciodată o înțelegere care nu permite accesul fără taxe la Strâmtoarea Ormuz pentru ele însele și industriile lor", a explicat acest oficial.

Ce conține acordul SUA-Iran

În timp ce Donald Trump vorbea la conferința de presă de la G7, mai mulți oficiali americani de rang înalt i-au informat pe jurnaliști despre conținutul acordului cu Iranul.

BBC a participat la această întâlnire și a publicat pe site-ul său mai multe puncte cheie din acordul de 14 paragrafe:

Luptele se termină - inclusiv în Liban : Acordul declară "încetarea imediată și permanentă a operațiunilor militare pe toate fronturile, inclusiv în Liban";

: Acordul declară "încetarea imediată și permanentă a operațiunilor militare pe toate fronturile, inclusiv în Liban"; Acord final în 60 de zile: "Statele Unite ale Americii și Republica Islamică Iran se angajează să negocieze și să realizeze acordul final în maximum 60 de zile, care va fi prelungit prin acceptul reciproc (al părților)";

"Statele Unite ale Americii și Republica Islamică Iran se angajează să negocieze și să realizeze acordul final în maximum 60 de zile, care va fi prelungit prin acceptul reciproc (al părților)"; Blocada navală americană asupra porturilor iraniene se încheie : SUA vor ridica blocada navală asupra Iranului în termen de 30 de zile. "În această perioadă, Iranul va restabili traficul navelor sale în mod proporțional cu nivelul de dinainte de război", spune memorandumul. De asemenea, SUA "se angajează în continuare să își retragă forțele din apropierea Republicii Islamice Iran în termen de 30 de zile de la acordul final".

: SUA vor ridica blocada navală asupra Iranului în termen de 30 de zile. "În această perioadă, Iranul va restabili traficul navelor sale în mod proporțional cu nivelul de dinainte de război", spune memorandumul. De asemenea, SUA "se angajează în continuare să își retragă forțele din apropierea Republicii Islamice Iran în termen de 30 de zile de la acordul final". Strâmtoarea Ormuz se redeschide : Calea navigabilă-cheie va rămâne gratuită timp de 60 de zile, iar apoi, "Iranul va colabora nu doar cu Omanul, ci și cu statele din Golf pentru a stabili un acord mai amplu, pe termen mai lung, privind Strâmtoarea Ormuz".

: Calea navigabilă-cheie va rămâne gratuită timp de 60 de zile, iar apoi, "Iranul va colabora nu doar cu Omanul, ci și cu statele din Golf pentru a stabili un acord mai amplu, pe termen mai lung, privind Strâmtoarea Ormuz". 300 de miliarde de dolari pentru dezvoltarea Iranului : SUA se angajează, împreună cu partenerii regionali, să dezvolte un fond de cel puțin 300 de miliarde de dolari "pentru reconstrucția și dezvoltarea economică a Republicii Islamice Iran".

: SUA se angajează, împreună cu partenerii regionali, "pentru reconstrucția și dezvoltarea economică a Republicii Islamice Iran". Toate sancțiunile sunt ridicate : SUA "se angajează să pună capăt tuturor tipurilor de sancțiuni împotriva Republicii Islamice Iran", potrivit unui calendar care urmează să fie convenit.

: SUA "se angajează să pună capăt tuturor tipurilor de sancțiuni împotriva Republicii Islamice Iran", potrivit unui calendar care urmează să fie convenit. Fără arme nucleare în Iran : SUA și Iranul sunt de acord că Iranul nu va avea niciodată o armă nucleară și vor colabora pentru eliminarea materialului nuclear îmbogățit al Iranului prin "amestecare acestuia la fața locului, sub supravegherea AIEA (Agenția Internațională pentru Energie Atomică)".