Fost ambasador al SUA în România: Criza politică din țară este urmărită și la Washington. Văd o mișcare împotriva Americii

Fostul ambasador SUA la Bucureşti, Adrian Zuckerman, a criticat blocajele din procesul de formare a noului executiv / Foto: Agerpres

Fostul ambasador al SUA în România, Adrian Zuckerman, a declarat, joi, la Antena 3 CNN, că situația politică de la București este urmărită la Washington și susține că principalul partener al României este America. „Am văzut alte țări cu care domnul Bolojan încearcă să se apropie, cărora nu le pasă de România. E o mare, mare greșeală aici”, a mai adăugat acesta.

Adrian Zuckerman a mai adăugat că România se află într-o situație dificilă din cauza lipsei unui guvern de mai multe săptămâni și a criticat blocajele din procesul de formare a noului executiv.

„Aș vrea să discutăm și să ne uităm la lucrurile să zicem care afectează țara într-un nivel mai mare. Și ce afectează țara e lipsa de un guvern. De vreo 5-6 săptămâni, România nu are un guvern.

Oamenii care blochează formarea unui nou guvern. Sunt complet iresponsabili, în opinia mea.

Sugestia lui Bolojan că face un nou guvern, cum era înainte cu UDMR și USR, care a fost, din ce înțeleg eu, votați afară.. de bine, de rău, cu motiv, fără motiv... nu contează. N-a putut să facă o înțelegere cu celelalte partide și eu am spus asta înainte.

Trebuie să ai capabilitatea și inspirația să faci o înțelegere cu ceilalți, ca să mergi înainte pe o potecă comună.

Domnul Bolojan nu a putut să facă acest lucru și de aceea a ajuns la un punct unde celelalte partide au spus: „nu, destul, ne trebuie altcineva. Nu ne place ce faci” și s-a terminat și uite că au votat împotriva lui.

De atunci, președintele Nicușor Dan a încercat să facă un nou partid, un nou guvern. Și domnul Bolojan, UDMR și USR au votat „Nu” la toate lucrurile astea, ceea ce e o mare greșeală. Sunt orgolii personale și impresia mea e că nu le pasă de poporul român. Trebuie un guvern aici, dacă guvernul face ceva prost, Parlamentul poate să aibă grijă de asta, dar trebuie să fie un guvern.

România e într-o criză economică în care nu a mai fost. E iresponsabil să blochezi un nou guvern.

Lumea care crede că guvernul american si Senatul american și Congresul american nu știu se întâmplă aici, greșesc.

Se știe foarte bine de absolut tot. Am fost la Washington săptămâna trecută”, a declarat fostul ambasador al SUA în România.

Întrebat ce cred partenerii americani despre criza politică din România, Adrian Zuckerman a răspuns:

„Că trebuie un guvern aici, că nu e corect ce se întâmplă. Văd o mișcare soroșistă, văd o mișcare spre stânga, văd o mișcare împotriva Americii.

Văd multe lucruri aici care cred că sunt mai mult adevărate.

E o mare greșeală, pentru că cel mai bun prieten al României continuă să fie și a fost America de la Revoluție încoace.

Acum știm foarte bine că sunt oameni înconjurați lui Bolojan, care spun multe porcării despre America, care nu sunt adevărate, fac înțelegeri cu alte țări europene care nu sunt, în opinia mea, în avantajul României.

Unei țări precum Germania nu-i pasă de România. Am văzut apropierea germanilor de ruși în trecut. Am văzut alte țări cu care domnul Bolojan încearcă să se apropie, cărora nu le pasă de România. E o mare, mare greșeală aici”, a mai explicat acesta.

De asemenea, întrebat dacă Guvernul Veștea are șanse să treacă de votul Parlamentului, acesta spune că:

„Eu sper că da. Sper ca toți parlamentarii să nu țină cont de amenințări venite de la oameni ca Bolojan, legate de excluderea din partid.

Nu sunt sigur că astfel de lucruri sunt complet legale, pentru că, dacă ești dat afară din partid, în sistemul românesc de alegeri parlamentare nu mai poți fi înlocuit ușor pe listă - listele sunt stabilite de conducerea partidului.

Cred că fiecare parlamentar ar trebui să decidă în funcție de ceea ce consideră că este mai bine pentru poporul român, nu în funcție de ordinele șefilor de partid.

Nu mi se pare corect ca oamenii să fie amenințați cu excluderea. Nu cunosc foarte bine legea română, dar din punct de vedere moral, nu mi se pare în regulă”, a mai adăugat fostul ambasador al SUA în România.