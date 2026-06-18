Chinezii au construit un bloc de locuințe de 26 de etaje în 5 zile. Spun că rezistă la cutremure și este complet mobilat

Chinezii au construit un bloc de locuințe de 26 de etaje în 5 zile FOTO: China Daily

Un turn cu 26 de etaje a fost ridicat în numai cinci zile în China, folosindu-se o metodă de construcție care pare SF, dar care a început să fie utilizată tot mai mult.

Un bloc de apartamente, de 26 de etaje, din Xiangyin, provincia Hunan, a început sub forma unei serii de module din oțel fabricate în uzină și transportate cu camionul. Fiecare modul are 12 metri lungime, 3 metri înălțime și 2,4 metri lățime, având proporțiile compacte ale unui container de transport maritim înainte de a fi ridicat și montat la locul său.

Cinci zile mai târziu, clădirea Jingdu Holon era deja în picioare. Potrivit China Daily, Broad Group Holon a construit această structură rezidențială de 14.000 de metri pătrați între 7 și 11 ianuarie 2024, folosind un sistem modular conceput pentru a transfera o mare parte a lucrărilor de pe șantier într-o fabrică.

Proiectul a atras atenția pentru că a transformat construcția unui imobil înalt într-un proces de asamblare riguros gestionat. Modular Building Institute a raportat că turnul rezidențial Jindu reprezintă a 16-a generație a conceptului Holon Building dezvoltat de Broad, un sistem la care compania lucrează de aproape 15 ani, potrivit Daily Galaxy.

Camere construite în fabrică și livrate gata de conectare

Metoda Broad începe înainte ca modulele să ajungă pe șantier. În loc să construiască fiecare etaj bucată cu bucată în aer liber, compania prefabrică unitățile locative într-o uzină, unde componente precum cablajele electrice, conductele de ventilație și alte sisteme instalate pot fi pregătite înainte de transport.

Odată ajunse la destinație, modulele din oțel inoxidabil sunt suprapuse și fixate cu șuruburi. Jeremy Zimman, director de marketing pentru sistemele de construcții modulare Holon din cadrul Broad USA, a declarat pentru Modular Building Institute că procesul actual nu necesită sudură la fața locului. Potrivit descrierii sale, macaralele ridică și poziționează modulele, muncitorii strâng șuruburile, iar utilitățile sunt conectate după montarea componentelor.

China Daily a spus că, după asamblarea unităților, alimentarea cu electricitate și apă poate fi pusă imediat în funcțiune. Clădirea finalizată include scări, patru lifturi și opt apartamente de 68 de metri pătrați pe fiecare etaj, conform lui Zhang Yanwei, manager la Broad Group Holon Jianan Co.

Apartamentele au fost predate mobilate. Zhang a precizat că firma a mobilat locuințele, iar Zimman a descris sistemul Holon ca un produs modular „la cheie”, care include aer condiționat, ventilație, rezervoare de apă și alte sisteme ale clădirii. Electrocasnicele mobile, precum frigiderele, mașinile de spălat, uscătoarele, mașinile de spălat vase și cuptoarele cu microunde, nu sunt incluse.

Structura este susținută de oțel inoxidabil

Clădirea se bazează pe module din oțel inoxidabil, în locul construcției convenționale din beton. Zimman a explicat că Broad Sustainable Building a fost fondată în 2009, după cutremurul major care a lovit China în 2008, când numeroase clădiri din beton s-au prăbușit. El a spus că firma s-a orientat inițial către oțel ca alternativă mai rezistentă, iar ulterior către oțel inoxidabil.

Această alegere este esențială pentru afirmațiile companiei privind performanțele sistemului. Oțelul inoxidabil rezistă la coroziune, dar Zimman a evidențiat și ductilitatea sa, capacitatea unui material de a se îndoi sau întinde sub acțiunea forțelor fără a se rupe brusc. Broad utilizează oțel inoxidabil pentru elementele portante ale sistemului Holon.

O componentă importantă a structurii este sistemul de planșeu brevetat B-CORE. Modular Building Institute l-a descris ca fiind o structură tip „sandwich” din oțel inoxidabil, brazată într-un cuptor special la aproximativ 2.000 de grade. Sunny Wang, președintele Broad USA, a explicat că acesta este alcătuit din două plăci de oțel inoxidabil între care sunt sudate tuburi din același material, folosindu-se cupru în procesul de brazare.

Turnul Jindu a utilizat 264 de module. Potrivit lui Zimman, acestea se împart în două categorii principale: module pentru camere și module pentru lifturi. Întrucât pereții clădirii nu sunt portanți, camerele pot fi configurate mai flexibil, în timp ce compania produce un număr limitat de tipuri de module în volume mari.

Două macarale și 100 de muncitori au asamblat turnul

Construcția efectivă de la Xiangyin a implicat 100 de muncitori care au lucrat în schimburi, folosind o macara mobilă și o macara-turn. Modular Building Institute a precizat că Broad a transmis în direct întregul proces de asamblare pe YouTube, permițând publicului să urmărească ridicarea turnului pe măsură ce modulele erau suprapuse.

Proximitatea șantierului față de fabrica Broad a facilitat logistica, potrivit lui Zimman. Totuși, modulele au fost proiectate și în funcție de dimensiunile unui container standard, ceea ce permite transportul lor cu camioane platformă și pe mare.

Broad susține, de asemenea, că dispune de un proces de producție foarte rapid în fabrică, care explică durata redusă a lucrărilor pe șantier. Zimman a declarat pentru Modular Building Institute că fiecare modul poate fi fabricat în 21 de minute, iar același raport menționează că o placă B-CORE de aproximativ 12 × 2,4 metri poate fi produsă la fiecare două minute. Aceste cifre provin însă din declarațiile companiei.

Clădirea este destinată găzduirii persoanelor atrase în Xiangyin printr-un program special de recrutare a talentelor. China Daily a spus că locatarii nu vor plăti chirie în primii doi ani, ceea ce transformă proiectul într-o demonstrație de tehnologie constructivă, dar și o componentă a unui plan local de locuire.

Compania afirmă că imobilul poate fi mutat

Broad Group Holon a făcut mai multe afirmații privind performanțele clădirii Jingdu Holon. Li Shun, directorul general al Broad Group Holon, a declarat pentru China Daily că imobilul este rezistent la cutremure pentru că structura sa din oțel inoxidabil este mai durabilă decât betonul. Aceasta este însă o afirmație a companiei și nu rezultatul unui test independent.

Li a afirmat, de asemenea, că apartamentele sunt foarte bine izolate și pot reduce costurile cu aerul condiționat cu până la 90%. Pereții exteriori sunt proiectați pentru a reduce zgomotul și a păstra căldura, iar ferestrele cu patru straturi de geam sunt concepute pentru a limita pătrunderea căldurii solare în zilele însorite.

Potrivit China Daily, compania susține că imobilul ar trebui să reziste mai mult de 1.000 de ani. Același raport menționează că întreaga clădire poate fi demontată și reconstruită în altă locație atunci când este necesar, o afirmație compatibilă cu conceptul de construcție prefabricată, dar care rămâne o estimare formulată de companie.

Tony Frost, expert în construcții modulare din Noua Zeelandă, a locuit timp de o săptămână într-o clădire Holon construită anterior, cu 11 etaje, din Changsha. El a declarat pentru China Daily că imobilul părea solid și curat, fiind dotat cu sisteme moderne, inclusiv de filtrare a apei, care făceau apa de la robinet plăcută la gust. Frost a spus că structura părea „solidă, aproape ca una din beton”, adăugând totuși că anumite modificări ale culorilor și texturilor interioare ar putea îmbunătăți experiența locatarilor.