Alertă imediată Cod Portocaliu de furtuni cu grindină anunțată de ANM. Lista localităților vizate

<1 minut de citit Publicat la 15:30 17 Iun 2026 Modificat la 15:34 17 Iun 2026

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie a emis, joi, un cod portocaliu pentru mai multe localități din Cluj. Potrivit meteorologilor vântul va bate cu până la 70 de kilometri pe oră și va ploua torențial.

Codul portocaliu emis de ANM este valabil până la ora 16:15.

Județul Cluj: Gherla, Bonțida, Iclod, Jucu, Mociu, Sic, Cămărașu, Căianu, Fizeșu Gherlii, Țaga, Sânmărtin, Geaca, Pălatca.

Se vor semnala: Grindină de medii și posibil mari dimensiuni (2...4 cm), averse torențiale (25...30 l/mp), frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelie (55...70 km/h).