Satul abandonat care a fost complet înghițit de natură. De ce și-au părăsit casele 2.000 de oameni

Satul Talysarn oferă astăzi o imagine spectaculoasă a modului în care natura poate recuceri teritoriile abandonate de om FOTO: Getty Images

Ascuns în Valea Nantlle din Gwynedd, în nordul Țării Galilor, satul Talysarn oferă astăzi o imagine spectaculoasă a modului în care natura poate recuceri teritoriile abandonate de om. Ceea ce odată era o comunitate prosperă, construită în jurul exploatării de ardezie, s-a transformat într-un peisaj aproape ireal, dominat de clădiri în ruină acoperite de mușchi, iederă și vegetație sălbatică.

Povestea locului este strâns legată de cariera de ardezie Dorothea Quarry, una dintre exploatările care au alimentat industria galeză în secolul al XIX-lea, potrivit Express. Mii de oameni își câștigau existența aici, iar dezvoltarea carierei a determinat extinderea continuă a așezării. În anii 1840, producția anuală ajunsese la aproximativ 5.000 de tone, pentru ca trei decenii mai târziu să depășească 17.000 de tone.

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Însă succesul economic nu a fost lipsit de dificultăți. În 1884, un accident tragic a zguduit comunitatea după ce mai mulți muncitori și-au pierdut viața în urma inundării exploatării. Pentru a controla problema apei, autoritățile au deviat și adâncit cursul unui râu din apropiere, iar ulterior au instalat un impresionant motor cu balansier construit pentru a înlocui vechile roți hidraulice. Structura există și astăzi și reprezintă unul dintre cele mai spectaculoase vestigii ale sitului.

Pe măsură ce exploatările s-au extins, autoritățile au decis relocarea locuitorilor. În 1927, aproximativ 2.000 de persoane au fost mutate într-o nouă așezare, iar vechiul sat a fost abandonat treptat. De atunci, timpul și natura au transformat complet peisajul.

Printre cele mai impresionante ruine se numără conacul din secolul al XVIII-lea, părăsit din 1946. Acoperit de iederă și marcat de trecerea anilor, edificiul a devenit una dintre principalele atracții pentru fotografi și pasionații de explorări urbane.

Astăzi, Talysarn atrage numeroși aventurieri în căutarea unor locuri încărcate de istorie și mister. Clădirile înghițite de vegetație și atmosfera aproape cinematografică au transformat satul într-un punct de interes pentru iubitorii de natură și patrimoniu industrial.

Scriitorul Daniel Start, autorul volumului „Wild Guide Wales”, a comparat ruinele cu un „Angkor Wat galez”, descriind zona drept un spațiu vast și sălbatic, plin de vestigii fascinante ascunse sub vegetație.

Cariera Dorothea a fost închisă definitiv în 1970. În anii care au urmat, exploatarea s-a umplut cu apă, formând un lac despre care se spune că depășește 100 de metri adâncime în anumite puncte. Întreaga zonă face acum parte din Peisajul Ardeziei din Nord-Vestul Țării Galilor, inclus în patrimoniul mondial UNESCO.

Fotograful Tony Harnett, care a vizitat situl pentru proiectul său „Gems of Snowdonia”, mărturisește că a fost surprins de amploarea ruinelor. Deși plănuise o vizită de doar câteva ore, spune că ar fi avut nevoie de o zi întreagă pentru a descoperi toate clădirile și colțurile ascunse ale fostei comunități.