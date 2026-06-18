Marea Britanie trimite Ucrainei 150.000 de drone

Noile drone se adaugă unui alt ajutor militar britanic pentru Ucraina livrat deja până în luna martie / Foto: Getty Images

Marea Britanie va trimite Ucrainei 150.000 de drone, în cea mai mare livrare de acest tip de la începutul războiului cu Rusia. Pachetul de ajutor militar include și 250 de rachete antiaeriene, precum și sisteme radar, relatează agenția DPA, citată de Agerpres.

Noile drone se adaugă unui alt ajutor militar britanic pentru Ucraina livrat deja până în luna martie și care a cuprins circa 120.000 de drone.

Anunțul a fost făcut de ministrul britanic al apărării, Dan Jarvis, la Bruxelles, la o nouă reuniune a Grupului de contact pentru apărarea Ucrainei, cunoscut și ca grupul de la Ramstein, un grup format din aproximativ 50 de țări care susțin militar și financiar Ucraina în războiul cu Rusia.

Ministrul britanic s-a întâlnit acolo și cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care a declarat că 15 state membre ale NATO și alte 12 state din afara acestei alianțe sunt implicate în acorduri cu Ucraina pentru furnizarea de drone.

Pe lângă dronele primite ca ajutor militar din partea susținătorilor săi, Ucraina și-a dezvoltat o întreagă industrie de fabricare a unei multitudini de tipuri de drone de atac și de recunoaștere, produse atât de companiile militare de stat cât și de companii private din industria civilă.

La rândul ei, Rusia, care la începutul războiului a mizat pe puterea artileriei sale numeroase, s-a adaptat din mers și a inovat de asemenea în domeniul dronelor, pentru care și-a dezvoltat între timp o producție masivă și diversificată.

În conflictul declanșat în urma invaziei ruse în Ucraina dronele au schimbat caracterul războiului.

De pildă, unitățile mecanizate alcătuite din tancuri și blindate au devenit foarte vulnerabile în fața prezenței numeroase a dronelor, care detectează și lovesc aceste vehicule cu mai multă ușurință comparativ cu armele antitanc obișnuite, rezultatul fiind pierderi semnificative de ambele tabere.

Un alt efect al folosirii intense a dronelor în acest conflict este limitarea mișcării nu numai a vehiculelor de luptă, ci și a infanteriei, soldații riscând să fie loviți oricând de o dronă pe care nu o pot observa decât în ultima clipă, astfel că de-a lungul liniei frontului a apărut o „zonă gri” care nu este controlată de niciuna dintre cele două tabere, care în aceste condiții se duelează de la distanță cu artileria, cu lansatoarele multiple de rachete și cu bombele ghidate cu planare.