Germania vrea să investească 16 miliarde de euro până în 2030 pentru a pregăti armata să combată dronele

În ultimii ani, s-au înmulțit cazurile de drone detectate atât în Germania, cât și în întreaga Europă / Foto: Getty Images

Germania intenționează să investească până la sfârșitul acestui deceniu aproximativ 16 miliarde de euro pentru a-și pregăti armata să facă față dronelor, a declarat marți ministrul apărării german, Boris Pistorius, citat de EFE, citat de Agerpres.

În timpul unei vizite la trupele din Friesland, în nordul țării, el a declarat că, în zilele următoare, va fi lansat un „plan de acțiune privind dronele”, constând în numeroase măsuri, iar „până la sfârșitul deceniului intenționăm să investim aproximativ 16 miliarde (de euro) în acest domeniu”.

În ultimii ani, a menționat ministrul social-democrat, s-au înmulțit cazurile de drone detectate atât în Germania, cât și în întreaga Europă deasupra unor instalații militare, a unor infrastructuri precum porturi, aeroporturi, centrale energetice și multe altele, ceea ce constituie o „provocare”.

Este vorba de incidente care sunt „sub pragul confruntării militare”, a afirmat el, arătând spre Rusia, dar care totuși pot genera o mare nesiguranță, a subliniat el, referindu-se la evenimentele recente din Letonia și România, unde au căzut drone ucrainene și ruse care își pierduseră direcția, notează EFE.

În acest context, Pistorius a elogiat „marile progrese” ale armatei germane, care a achiziționat foarte rapid un număr mare de sisteme antidrone foarte moderne.

Bundeswehr-ul exersează cum să detecteze și să intercepteze aparatele fără pilot și, de asemenea, cum să provoace interferențe electronice, alături de alte inovații, inclusiv utilizarea dronelor care lansează plase sau lovesc drone inamice pentru a le opri, a explicat el, iar fiecare soldat va primi instruire în acest sens.

Ministrul apărării german a subliniat importanța de a avea echipamentul adecvat, pentru că nu trebuie să 'omori muștele cu tunul'.

În plus, doborârea dronelor comportă anumite riscuri, cum ar fi căderea fragmentelor care pot provoca, de asemenea, daune semnificative, ceea ce explică, potrivit ministrului, de ce „detectarea este atât de importantă”.