Armata de roboți a Ucrainei începe să prindă contur: dronele terestre ucrainene au efectuat deja peste 50.000 de misiuni de luptă

Imagine furnizată de armata ucraineană cu mai multe „drone terestre” aflate într-un „atelier de reparații” din regiuna Harkov. Foto: Getty Images

Roboții tereștri pe care Ucraina îi folosește deja cu succes pe front au îndeplinit, de la începutul anului 2026, deja peste 50.000 de misiuni de luptă, inclusiv de transport sau evacuări medicale, conform ministerului Apărării de la Kiev, citat de publicația United24.

Astfel, misiunile executate de aceste drone terestre au crescut de la 7.500 în ianuarie, la peste 14.000 în mai.

De asemenea, s-a dublat și numărul unităților militare ucrainene care folosesc roboți tereștri de luptă, de la 117, la 230.

„Putem vedea rezultate palpabile ale folosirii acestor roboți și putem evalua astfel practicile cel mai eficient care pot fi folosite de armata noastră”, a spus ministrul ucrainean al Apărării, Mihailo Fedorov.

Ukrainian soldiers have conducted over 50,000 UGV missions since the start of this year alone. Unmanned ground vehicles are completely transforming logistics and casualty evacuation in high-risk zones.



By delivering vital supplies and safely evacuating our wounded, these… pic.twitter.com/xTgA5Ns39H — Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) June 9, 2026

Roboții militari tereștri ucraineni execută acum misiuni regulate de logistică (transport alimente, muniți, combustibil etc.) și de evacuare de pe câmpul de luptă a militarilor răniți.

Fedorov a adăugat că creșterea numărului de roboți tereștri în cadrul armatei rămâne una din prioritățile ministerului pe care-l conduce.

Ucraina își propune să desfășoare 25.000 de roboți tereștri în unitățile care luptă în prima linie contra Rusiei, până la jumătatea acestui an. Deși armata ucraineană își propune ca, până la finalul acestui an, să aibă 30% din trupe formate din roboți, dronele terestre ale Kievului se confruntă deja cu o problemă legată de comunicațiile de pe câmpul de luptă,

Roboții tereștri sunt tot mai des folosiți în acțiunile de luptă din Ucraina. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a menționat inclusiv faptul că forțele Kievului au reușit, în premieră, să captureze recent o poziție deținută de ruși exclusiv cu ajutorul unor drone și roboți tereștri.