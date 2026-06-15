Scandal în Germania: Ministrul Digitalizării a fost prins cu discursuri scrise de Inteligența Artificială. Unul era despre riscurile AI

2 minute de citit Publicat la 20:55 15 Iun 2026 Modificat la 20:57 15 Iun 2026

Karsten Wildberger, ministrul Digitalizării din Germania, și-a scris articolele și prezentările cu chatboții AI. Foto: Hepta

Mai multe cazuri în care politicieni germani au folosit Inteligența Artificială, AI, pentru a redacta discursuri și articole de opinie în presă au stârnit controverse aprinse în Germania și au intensificat o dezbatere publică despre permisibilitatea acestei practici, relatează luni Agerpres, citând agenția EFE.

Între protagoniști este însuși ministrul digitalizării, Karsten Wildberger.

O investigație realizată de săptămânalul Die Zeit - care a apelat la programe specializate de analiză a textului - a relevat că fragmente ample din mai multe discursuri rostite de Wildberger au fost generate cu ajutorul chatboților LLM.

Între discursurile respective s-au numărat o prezentare susținută la un centru de reflecție din Washington și patru cuvântări rostite în Bundestag, forul legislativ german.

În mod ironic, unul dintre acestea avertiza asupra riscurilor pe care le implică folosirea Inteligenței Artificiale.

Ministrul Wildberger ar fi recurs la această tehnologie și pentru a scrie articole de opinie pe care le-a publicat în două ziare importante.

Conform analizei Die Zeit, unul dintre aceste articole, publicat de cotidianul de afaceri Handelsblatt în aprilie, a fost scris în proporție de cel puțin 99,3% de un program AI precum ChatGPT sau un model similar.

Un purtător de cuvânt recunoaște că ministrul german folosește AI la lucru

Un purtător de cuvânt al ministerului condus de Wildberger a recunoscut că acesta folosește Inteligența Artificială ca instrument de lucru.

Dar, a adăugat purtătorul de cuvânt, "conținutul și responsabilitatea aparțin 100% oamenilor".

"Pentru noi, Inteligența Artificială nu înlocuiește pozițiile politice și nici structura, nici capacitatea de judecată umană. (AI) este un instrument de sprijin într-un proces condus de oameni", a insistat acest oficial.

Cazul ministrului Wildberger nu este unul singular.

Și ați colegii de-ai săi, membri ai formațiunii Uniunea Creștin-Democrată (CDU), par să fi recurs la aceeași metodă.

Doi prim-miniștrii de landuri federale au pus serios la lucru Inteligența Artificială

Printre aceștia s-au evidențiat șefii landurilor Turingia și Saxonia-Anhalt, Mario Voigt (foto următoare) și Sven Schulze.

Conform cotidianului local Volksstimme, cei doi au folosit Inteligența Artificială pentru a scrie un articol de opinie comun publicat în ziarul Die Welt.

În urma acestei semnalări, website-ul web pro-transparență Frag den Staat a investigat și alte discursuri și texte ale lui Mario Voigt, ceea ce a determinat cotidianul FAZ să elimine mai multe materiale de opinie publicate sub numele acestui politician în ediția online a ziarului.

Cel puțin trei dintre aceste articole fuseseră generate integral de Inteligența Artificială.

Unul dintre respectivele articole avertiza asupra riscurilor pe care internetul și smartphone-urile le implică atunci când sunt folosite de copii.

În material erau citați trei cercetători, deși textele citate nu figurează în lucrările acestora.

Un alt caz deosebit de controversat este cel al unui discurs rostit la un act în memoria victimelor Holocaustului.

Biroul lui Mario Voigt, politician deja implicat în controverse privind acuzații de plagiat, în urma cărora i-a fost retras titlul de doctor, a refuzat să spună dacă premierul landului Turingia a folosit Inteligența Artificială pentru a genera textele în integralitatea lor.

Controversele legate de utilizarea Inteligenței Artificiale au afectat și alte instituții media germane, precum cotidianul berlinez Tagesspiegel.

Acesta a anunțat vineri că își încheie colaborarea cu un editorialist și cu fost redactor-șef, care au folosit programe AI pentru a-și scrie articolele de opinie.