Un adolescent a murit în Central Park din New York, după ce a fost aruncat dintr-o trăsură trasă de un cal. Accidentul a fost filmat

1 minut de citit Publicat la 11:51 18 Iun 2026 Modificat la 11:51 18 Iun 2026

Un adolescent a murit într-o trăsură din Central Park, New York, 17 iunie 2026. Sursa foto: The Highlights of Central Park via Facebook.

Un adolescent a murit miercuri în New York, după ce calul care trăgea trăsura din Central Park în care se afla a scăpat de sub control și a luat-o la fugă brusc, fără vizitiu, transmite CNN.

Tânărul, în vârstă de 18 ani, se afla în trăsura trasă de cai împreună cu alți trei pasageri în momentul producerii accidentului, potrivit Departamentului de Poliție din New York.

Acesta a fost transportat la spital în stare critică. Ceilalți pasageri au refuzat tratamentul medical.

„Un vizitiu nu ar trebui să părăsească niciodată trăsura pentru a face fotografii”

Un reprezentant al Sindicatului Lucrătorilor din Transporturi (Transport Workers Union), care reprezintă angajații din industria trăsurilor trase de cai, a declarat că animalul se afla în parc de doar șase săptămâni.

Potrivit lui Alexander Kemp, vicepreședinte administrativ al filialei locale a sindicatului, vizitiul coborâse din trăsură pentru a le face o fotografie pasagerilor.

„Un vizitiu nu ar trebui să părăsească niciodată trăsura pentru a face fotografii”, a spus Kemp. „Susținem o investigație completă.”

Imaginile video au surprins calul alergând în galop prin parc, în timp ce două persoane păreau să sară din trăsura cu patru roți.

Un al doilea videoclip arată cum trăsura s-a răsturnat după ce roțile sale au lovit o altă trăsură aflată pe una dintre aleile intens circulate ale parcului.

Tot mai mulți oameni cer întrezicerea trăsurilor cu cai din Central Park

Incidentul are loc într-un moment dificil pentru industria trăsurilor trase de cai din Central Park, o activitate cu o tradiție de peste 150 de ani, care se confruntă cu o presiune tot mai mare din partea celor care cer interzicerea acesteia. Oponenții susțin că aceste plimbări sunt atât inumane pentru cai, cât și periculoase pentru locuitorii orașului.

Evenimentul de miercuri vine după mai multe incidente recente implicând cai în parc, inclusiv prăbușirea fatală a unui cal săptămâna trecută.

Central Park Conservancy, organizația nonprofit care administrează parcul și care, vara trecută, și-a exprimat sprijinul pentru interzicerea trăsurilor trase de cai, a declarat că aceste incidente consecutive ar trebui să ducă la încetarea acestei activități.

„Faptul că această situație înspăimântătoare are loc la doar câteva zile după incidentul precedent evidențiază pericolele pe care trăsurile trase de cai le reprezintă pentru vizitatorii parcului, pentru vizitii și pentru caii înșiși”, a transmis organizația într-un comunicat. „Sperăm ca rănile de astăzi să fie ultimele pe care le vom mai vedea vreodată.”