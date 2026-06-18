Ilie Bolojan a discutat la telefon cu Roberta Metsola și Manfred Weber „despre situația politică din România”

Premierul interimar al României, Ilie Bolojan. Foto: Agerpres

Premierul interimar și președintele PNL, Ilie Bolojan, a discutat joi la telefon cu președinta Parlamentului European, Roberta Metsola și președintele Partidului Popular European, Manfred Weber. Bolojan a precizat că a vorbit cu cei doi oficiali europeni despre „provocările cu care ne confruntăm în această perioadă” și despre „situația politică din România”.

„O discuţie foarte bună şi constructivă astăzi cu Roberta Metsola despre principalele priorităţi de pe agenda europeană şi despre provocările cu care ne confruntăm în această perioadă. Am subliniat importanţa unei cooperări strânse la nivel european pentru consolidarea securităţii, creşterea competitivităţii şi întărirea rezilienţei Uniunii Europene. România rămâne un partener activ şi responsabil în construirea unei Europe puternice şi unite", a scris Ilie Bolojan, joi seară, într-o postare pe Facebook.

Tot joi, Bolojan a mai avut o discuție telefonică avută cu președintele Partidului Popular European (PPE), Manfred Weber. PNL face parte din PPE, iar grupul popularilor europeni este cel mai mare și influent grup politic din Parlamentul European.

„Am discutat despre situația politică din România, despre fondurile europene și despre reformele pe care trebuie să le facem în perioada următoare. România are nevoie de continuarea reformelor, de creșterea competitivitatii și de modernizare. Sunt obiective pe care ni le-am asumat și pentru care le vom susține. I-am mulțumit pentru sprijinul acordat României și pentru urările transmise înaintea Congresului PNL”, a spus Ilie Bolojan.