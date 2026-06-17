Victorie pentru Ucraina la G7. Liderii celor mai dezvoltate țări au convenit să ajute Kievul cu armament cu rază lungă de acțiune

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Liderii statelor G7 au convenit să crească livrările de sisteme de apărare antiaeriană, rachete interceptoare și armament cu rază lungă de acțiune către Ucraina. Ei și-au exprimat, de asemenea, disponibilitatea de a analiza acordarea unor licențe care să permită producerea acestora pe teritoriul ucrainean, potrivit declarației comune adoptate la summitul desfășurat în stațiunea franceză Evian-les-Bains.

Liderii au convenit și să sprijine consolidarea rezilienței energetice a Ucrainei înaintea iernii viitoare. Declarația reafirmă „solidaritatea de neclintit cu poporul ucrainean, în contextul atacurilor ruse sistematice asupra infrastructurii critice și obiectivelor de patrimoniu cultural” și face referire la rezistența armatei ucrainene, precum și apariția unui „nou impuls” pe câmpul de luptă.

G7 s-a angajat, totodată, să intensifice presiunile asupra Rusiei, concentrându-se în special asupra restricțiilor din sectorul petrolier și al gazelor. Participanții la summit au apreciat că acesta este momentul cel mai favorabil pentru introducerea unor sancțiuni suplimentare, după ce Statele Unite au ajuns la un acord cu Iranul privind redeschiderea Strâmtorii Ormuz.

Anterior, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, le-a cerut în repetate rânduri Statelor Unite să acorde licențe pentru producerea sistemelor de apărare antiaeriană Patriot. El a făcut referire la deficitul acut de rachete interceptoare, în condițiile atacurilor balistice rusești constante, precum și faptul că fabricile din SUA nu reușesc să satisfacă cererea mondială.

La începutul lunii iunie, Zelenski a anunțat că Ucraina discută cu partenerii europeni și americani despre posibilitatea lansării în Europa a producției unor sisteme de apărare antiaeriană capabile să intercepteze rachete balistice.

Pe 16 iunie, la summitul G7, Zelenski a avut o discuție cu președintele SUA, Donald Trump, în cadrul căreia i-a cerut liderului de la Casa Albă să acorde Ucrainei licențe pentru producerea sistemelor americane antirachetă și a rachetelor interceptoare, în special a celor destinate sistemelor Patriot.

Potrivit președintelui ucrainean, Trump a reacționat „pozitiv” la această propunere.