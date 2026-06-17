O femeie a fost arestată pe aeroport, înainte de a se întoarce acasă, pentru că a postat o recenzie negativă despre vacanța ei în Maroc

Yass Naubelle este o creatoare de conținut franco-algeriană și fondatoare a unui brand de produse pentru îngrijirea pielii FOTO: captură video TikTok

O tânără a fost arestată în aeroport, înainte de a se întoarce acasă, după ce ar fi publicat pe rețelele sociale un videoclip devenit viral, în care a spus cât de nereușită a fost vacanța ei în Maroc.

Yass Naubelle, creatoare de conținut franco-algeriană și fondatoare a unui brand de produse pentru îngrijirea pielii, a fost reținută de poliție pe Aeroportul Marrakech Menara pe 13 iunie, în timp ce se pregătea să se îmbarce într-un zbor spre Franța, potrivit Express.

Potrivit relatărilor locale, femeia în vârstă de 30 de ani a fost oprită de autoritățile de frontieră cu puțin timp înainte de îmbarcare. Ea postase pe o rețea socială un videoclip în care ar fi criticat felul în care se conduce în Maroc, dar și poliția.

Autoritățile marocane ar fi pus în aplicare un mandat național și au plasat-o pe Naubelle în arest, după ce au stabilit că materialul publicat era „defăimător la adresa cetățenilor marocani” și reprezenta o insultă la adresa forțelor de securitate ale țării.

Anchetatorii au declarat că aceasta este reținută sub suspiciunea de a fi publicat conținut digital considerat defăimător și insultător la adresa cetățenilor, precum și de a fi adus atingere imaginii unei instituții publice.

Influencerița vizitase Marrakech, una dintre cele mai populare destinații turistice din Maroc, când ar fi înregistrat și distribuit videoclipul, care între timp a fost șters.

În înregistrare, potrivit relatărilor, Naubelle a descris drumurile locale ca fiind periculoase și a criticat comportamentul șoferilor pe care l-a observat în timpul șederii sale.

„Nu am văzut niciodată oameni conducând în felul acesta. Este extrem de periculos – mașini, mopede fără cască, cu copii la bord, care schimbă brusc direcția”, ar fi spus ea în filmare.

Comparând situația cu cea din Algeria vecină, ea ar fi adăugat: „Este mai puțin rău decât aici”.

De asemenea, Naubelle i-ar fi acuzat pe unii polițiști rutieri că opresc femei fără motiv pentru a obține bani, afirmații care par să fi provocat o reacție puternică din partea autorităților.

Videoclipul a atras rapid o atenție mare online, generând sute de comentarii și, potrivit relatărilor, declanșând o alertă la nivel național care a dus la interceptarea ei pe aeroport.

Autoritățile au declarat că aceasta a fost luată în custodie pentru a se stabili motivele care au stat la baza publicării conținutului.

Naubelle, care are peste 20.000 de urmăritori pe TikTok, rămâne în arest în Maroc. Până în prezent, nu au fost confirmate public acuzații oficiale și nici detalii privind o eventuală înfățișare în fața instanței.

Cazul a atras atenția pe rețelele sociale și a ridicat întrebări cu privire la riscurile juridice asociate publicării de conținut critic în timpul călătoriilor în străinătate.

Marrakech rămâne una dintre cele mai populare destinații pentru turiștii europeni. Cu toate acestea, călătorii sunt, în general, sfătuiți să se familiarizeze cu legile și reglementările locale, inclusiv cu cele care guvernează activitatea online și comentariile publice.