Nicușor Dan: Portugalia și Slovacia vor ajuta România cu echipamente antidronă

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat joi că Portugalia şi Slovacia s-au oferit să furnizeze echipamente anti-dronă României. Alte țări NATO care s-au arătat dispuse să ajute astfel de sisteme României sunt SUA, Franța, Italia și Spania.

„Vești bune de la Bruxelles pentru consolidarea securității României! Ca urmare a efortului și muncii depuse de țara noastră, în concluziile Consiliului European va fi menționat subiectul dronelor care au pătruns pe teritoriul național, ceea ce va însemna o atenție suplimentară acordată Flancului Estic și o întărire a proiectelor dedicate, precum Eastern Flank Watch”, a anunțat șeful statului, într-o postare publicată pe contul său de Facebook.

Astfel, la reuniunea miniștrilor apărării ai statelor membre NATO, care a avut loc joi dimineaţă, încă două state, Slovacia și Portugalia, au manifestat disponibilitatea de a disloca echipamente suplimentare în România pentru apărarea împotriva dronelor, a adăugat Nicușor Dan.

„Cele două state se adaugă Statelor Unite, Franței, Italiei și Spaniei, țări care contribuie sau au anunțat deja contribuții cu echipamente şi expertiză la efortul nostru de a ne proteja de incursiunea dronelor”, a spus președintele Nicușor Dan.