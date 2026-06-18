Un dom de căldură acoperă Europa: Temperaturile vor ajunge și la 43 de grade. Harta țărilor sub alertă meteo de caniculă

Apogeul valului de caniculă provocat de domul de căldură - 21 iunie 2026. Sursa foto: Tropicaltidbits.com

Europa se confruntă din nou cu efectele unui puternic dom de căldură, la doar câteva săptămâni după primul episod major de caniculă din acest an, de la finalul lunii mai. Începând de miercuri, temperaturile au început să crească semnificativ în mare parte a continentului, iar valul de căldură se va intensifica treptat în următoarele zile. Unele țări au intrat deja sub atenționare meteo cod roșu de caniculă.

O situație de blocaj atmosferic, determinată de o masă de aer tropical provenită din nordul Africii, va persista peste vestul și centrul Europei mai bine de o săptămână.

Potrivit prognozelor, apogeul acestui episod canicular va fi atins la începutul săptămânii viitoare, când în unele regiuni sunt așteptate temperaturi de până la 43°C.

Printre orașele care vor resimți cel mai puternic efectele se numără Sevilla, Madrid, Paris, Milano, Roma și Frankfurt.

Ce este „domul de căldură” care aduce anomalii termice și de 15 grade Celsius peste normalul perioadei

Pentru duminică, 21 iunie 2026, sunt estimate abateri termice deosebit de mari, cu valori cuprinse între 8 și 15°C peste mediile climatologice specifice perioadei. În mai multe regiuni, pragul de 40°C ar putea fi depășit, iar disconfortul termic va deveni accentuat pe arii extinse.

Conform prognozelor meteorologice, acest nou episod este generat de un fenomen cunoscut sub denumirea de „dom de căldură” (heat dome), caracterizat prin persistența unui sistem de înaltă presiune care acționează ca un capac atmosferic și reține masele de aer cald deasupra unei regiuni pentru perioade îndelungate. În aceste condiții, căldura se acumulează treptat, iar temperaturile ajung să depășească semnificativ valorile normale pentru această perioadă a anului.

Cod roșu de caniculă în Germania și Elveția

Meteorologii avertizează că se conturează unul dintre cele mai lungi și mai intense valuri de caniculă din ultimii ani pentru vestul și centrul Europei. Serviciile meteorologice din mai multe țări au început deja să emită avertizări pentru temperaturi extreme. În unele regiuni din Germania și Elveția au fost emise coduri roșii de caniculă, în timp ce Franța, Elveția, Cehia, Slovacia și Austria se află sub avertizări de nivel portocaliu. Specialiștii estimează că în zilele următoare avertizările ar putea fi extinse și actualizate.

În intervalul joi–sâmbătă, temperaturile maxime vor atinge frecvent valori între 35 și 38°C, însă de duminică și luni există posibilitatea ca pragul de 40°C să fie atins sau chiar depășit în anumite zone.

Intră și România sub domul de căldură?

În România, efectele acestui val de căldură vor fi resimțite mai slab decât în vestul și centrul Europei.

Cele mai ridicate temperaturi sunt așteptate în regiunile vestice ale țării, unde la finalul acestei săptămâni maximele vor ajunge la aproximativ 34–35°C.

Zece zile consecutive cu temperaturi foarte ridicate și nopți tropicale

Dincolo de valorile termice extreme, durata fenomenului este cea care ridică cele mai mari semne de întrebare. Modelele meteorologice indică menținerea caniculei pe parcursul întregii săptămâni viitoare, ceea ce ar putea însemna cel puțin zece zile consecutive cu temperaturi foarte ridicate și nopți tropicale în numeroase regiuni din Europa Centrală și Occidentală.

Pe lângă impactul direct asupra populației, fenomenul poate genera efecte în lanț asupra mediului și economiei. Temperaturile extreme cresc riscul de stres termic, favorizează instalarea secetei, pot afecta culturile agricole și contribuie la amplificarea pericolului de incendii de vegetație, în special în regiunile deja afectate de lipsa precipitațiilor.

Acest nou episod are potențialul de a doborî numeroase recorduri de temperatură pentru luna iunie și reprezintă al doilea val major de căldură care afectează Europa de la începutul sezonului cald.