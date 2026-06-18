Criza apei în Grecia. Două insule au declarat stare de urgență, sezonul turistic este în pericol

Criza apei în Grecia. Două insule au declarat stare de urgență, sezonul turistic este în pericol. FOTO: Getty Images

Ministerul Mediului și Energiei din Grecia a declarat oficial stare de urgență pe insulele Alonissos și Tinos, din Marea Egee, unde este criză majoră de apă potabilă, scrie greekreporter.

Decizia vine chiar în momentul în care sezonul turistic de vară începe să atingă vârful, ceea ce duce la o creștere masivă și nesustenabilă a consumului local de apă.

Datorită acestei măsuri administrative, autoritoritățile locale pot evita procedurile obișnuite de achiziții publice, care pot dura mult timp. Astfel, primăriile pot accelera proiectele esențiale de gestionare a apei, pot reduce birocrația și pot închiria rapid unități mobile temporare de desalinizare, pentru a face față sezonului secetos.

Criza apei în Marea Egee

Criza nu este una izolată. În ultimul an, o serie de urgențe legate de apă a afectat mai multe destinații turistice importante. În Marea Ionică, Corfu a avut nevoie de intervenții, iar pe lista tot mai lungă a insulelor grecești aflate în criză de apă au intrat Karpathos, Leros, Patmos, Astypalea, Symi și chiar Egina, insulă din Golful Saronic.

În mod îngrijorător, chiar și marile rezervoare care alimentează regiunea Atenei au înregistrat scăderi istorice ale nivelului apei, ceea ce a provocat preocupare la nivel național.

Turismul pune presiune pe resursele de apă ale insulelor

Turismul este, fără îndoială, un motor esențial al economiei Greciei, însă consumul de apă generat de acest sector este uriaș. Insulele care au în mod obișnuit doar câteva mii de locuitori ajung să primească zeci de mii de vizitatori între lunile iunie și septembrie.

Un turist poate consuma de până la patru ori mai multă apă pe zi decât un localnic, din cauza serviciilor specifice industriei hoteliere: piscine, schimbarea zilnică a lenjeriilor, spații verzi întreținute în jurul hotelurilor și consum ridicat în restaurante. Această creștere bruscă a cererii are loc exact în perioada în care resursele naturale de apă sunt la cel mai scăzut nivel.

În condițiile în care modelele climatice indică veri tot mai calde și mai secetoase, dependența Greciei de soluții temporare, precum desalinizarea mobilă, arată o problemă mai amplă și sistemică. Pentru insulele Alonissos și Tinos, ieșirea din criza apei va necesita un echilibru delicat între protejarea celei mai fragile resurse naturale și susținerea industriei turistice, de care depind economiile locale.