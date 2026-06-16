FT: Tot mai multe bănci centrale au început să-şi repatrieze aurul din cauza tensiunilor de la nivel global

Tot mai multe bănci centrale au început să-şi repatrieze aurul. Foto: Gettyimages

Conflictele, sancțiunile și scăderea încrederii au făcut ca instituțiile să fie mai precaute în ceea ce privește depozitarea lingourilor de aur în alte țări. Băncile centrale globale scot aurul din seifurile din Londra și New York, deoarece devin tot mai reticente în ceea ce privește depozitarea lingourilor de aur în afara propriilor granițe, potrivit unui nou sondaj prealuat de Financial Times.

Băncile centrale din India și Franța se numără printre cele care au repatriat volume uriașe de aur din SUA și Marea Britanie în ultimul an pentru a le stoca mai mult pe plan intern, parte a unei tendințe a instituțiilor de a aduce lingouri acasă și, de asemenea, de a diversifica locațiile de depozitare a rezervelor lor.

De ani de zile, băncile centrale și-au mărit deținerile de aur, care au depășit recent obligațiunile de trezorerie ale SUA, devenind principalul activ de rezervă la nivel mondial, deoarece multe caută alternative la dolarul american, moneda de rezervă de facto a lumii.

Ce a dus la trendul repatrierii aurului

Cu toate acestea, creșterea conflictului geopolitic, regimurile de sancțiuni și scăderea încrederii au pus presiuni asupra unui sistem de tranzacționare a aurului care se bazează în mare măsură pe Londra, unde seifuri uriașe de la Banca Angliei depozitează peste 700 de miliarde de dolari din metalul galben - și pe New York, cea mai mare piață futures de aur din lume.

Conform unui sondaj anual publicat marți de Consiliul Mondial al Aurului, mai puține bănci centrale declară că depozitează în prezent "metalul galben" la Londra și la New York decât au declarat cu un an în urmă.

Între timp, 19% dintre respondenți au declarat că și-au mărit spațiul de depozitare intern sau și-au diversificat locațiile de depozitare în străinătate în ultimele 12 luni, comparativ cu 7% în sondajul de anul trecut.

Shaokai Fan, directorul global al băncilor centrale din cadrul Consiliului Mondial al Aurului, a declarat că „preocupările geopolitice” și „temerile legate de menținerea accesului deplin la aurul dumneavoastră în orice moment” au determinat tendința de repatriere a lingourilor și de diversificare a locațiilor de depozitare.

„Aceste preocupări mocnesc de mult timp, desigur, dar cred că băncile centrale iau acum acest lucru puțin mai în serios, gândindu-se mai mult la locul în care ar trebui să își depoziteze aurul”, a spus Fan. „Ele caută să atenueze riscul chiar dacă asta nu înseamnă neapărat să aducă aurul acasă.”

Franţa a retras 129 de tone de aur din SUA

Vestea vine în contextul în care Singapore și Hong Kong au depus eforturi pentru a oferi servicii de seif băncilor centrale care doresc să își diversifice stocarea. Viceprim-ministrul din Singapore a declarat luni că orașul-stat va lansa un sistem de compensare extrabursieră pentru aur în acest an, împreună cu un serviciu de seif pentru băncile centrale.

Unul dintre cele mai mari programe recente de repatriere a fost în Franța, care a retras 129 de tone de aur din Rezerva Federală din New York între iulie 2025 și ianuarie 2026 și acum își depozitează tot aurul pe plan intern.

Banca Franței a vândut acele lingouri de aur în SUA, apoi a cumpărat lingouri echivalente în Europa, obținând un profit de 11 miliarde de euro în acest proces, parțial datorită unei prime la lingourile de aur din SUA, rezultată din tarife vamale. Banca a declarat că această mișcare face parte din eforturile de a-și actualiza stocul de aur la un standard mai ridicat.

Şi India şi-a repatriat aurul

În ultimii trei ani, banca centrală a Indiei a repatriat, de asemenea, cea mai mare parte a aurului pe care îl deținea în străinătate la Banca Angliei și la Banca Reglementelor Internaționale.

Ponderea aurului deținut în străinătate de Banca de Rezervă a Indiei a scăzut la 22% în martie 2026, de la 55% în martie 2023, conform datelor băncii centrale. RBI nu a răspuns la o solicitare de comentarii.

Junlu Liang, analist senior la firma de consultanță Metals Focus, a declarat că aceste mișcări arată modul în care băncile centrale reevaluează rolul aurului în gestionarea rezervelor.

„În unele țări, considerațiile politice interne au consolidat și mai mult apelurile de a reloca deținerile de aur mai aproape de casă”, a spus ea, adăugând că Austria, Olanda și Germania și-au repatriat o parte din deținerile lor în ultimii ani.

Banca Angliei, cel mai mare depozitar de lingouri de aur

Deși dominația Regatului Unit în tranzacționarea cu aur poate fi greu de zdruncinat - piața aurului din Londra a avut o cifră de afaceri de peste 200 de miliarde de dolari pe zi luna trecută, ceea ce o face cea mai lichidă piață din lume - sondajul, la care au răspuns 76 de bănci centrale între februarie și mai, arată că mai puțini respondenți depozitează aur acolo.

Sondajul a întrebat băncile unde își depozitează aurul, iar dintre cele care au răspuns la întrebare, 57% îl depozitează la Banca Angliei, în scădere de la 64% anul trecut.

Între timp, 14% au declarat că depozitează aur la Fed-ul din New York, în scădere de la 17% anul trecut. Numărul respondenților care au declarat că depozitează aur la BRI a crescut ușor.

Banca Angliei rămâne cel mai mare depozitar de lingouri de aur ale băncilor centrale din lume, cu dețineri totale la sfârșitul lunii mai cu 8,6% mai mari decât cu un an în urmă. Oficialii au declarat anterior că banca deține aur pentru aproximativ 70 de țări. Banca a refuzat să comenteze.

Printre băncile centrale despre care se știe că depozitează aur la Rezerva Federală din New York se numără cele din Germania, Italia, Olanda, Grecia și Suedia, potrivit unui studiu realizat de Metals Focus.

Datele oficiale ale Rezervei Federale arată o ușoară scădere a deținerilor americane de aur oficial străin, care au scăzut cu 2% de la sfârșitul anului 2024 până în aprilie 2026.

Presiunea politică a crescut în Germania și Italia pentru relocarea lingourilor. Anul trecut, politicienii din ambele țări au cerut o revizuire a depozitelor lor de aur din cauza îngrijorărilor legate de o posibilă interferență politică a SUA. Rezerva Federală din New York a refuzat să comenteze.

Președintele SUA, Donald Trump, a fost puternic critic la adresa fostului președinte al Rezervei Federale, Jay Powell, ridicând îngrijorări cu privire la independența băncii centrale a SUA.

Ross Norman, director executiv al site-ului web de aur Metals Daily, a declarat că „multe bănci centrale ar putea pune la îndoială necesitatea de a deține cantități semnificative de aur în SUA în contextul actual”, deși a adăugat că la Londra, lichiditatea profundă a pieței ar rămâne foarte atractivă.

„Este un subiect încărcat politic, precum și unul important din punct de vedere economic”, a spus el. „Există un anumit grad de teatru politic în jurul locului în care îți deții aurul.”