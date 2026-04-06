Franța a vândut tot aurul pe care îl avea depozitat în SUA și a cumpărat lingouri din Europa

2 minute de citit Publicat la 13:10 06 Apr 2026 Modificat la 13:33 06 Apr 2026

Franța are a patra cea mai mare rezervă de aur din lume. Sursa foto: GettyImages

Banca centrală a Franței a vândut ultimele rezerve de aur pe care le deținea în New York, la Rezerva Federală a Statelor Unite, și le-a înlocuit cu lingouri de calitate superioară la Paris, profitând de creșterea prețurilor pentru a câștiga aproape 13 miliarde de euro, scrie RFI.

Banca Franței (BdF) a anunțat săptămâna trecută că a generat un câștig de capital de 12,8 miliarde de euro după modernizarea a 129 de tone de aur - aproximativ 5% din rezervele totale ale Franței - între iulie 2025 și ianuarie 2026.

Aurul aflat la New York a fost înlocuit cu o cantitate echivalentă cumpărată în Europa și deținută la Paris.

Începând cu anul 2005, BdF a înlocuit treptat aurul mai vechi, nestandardizat, cu lingouri care îndeplinesc standardele internaționale moderne. Între 1963 și 1966, majoritatea rezervelor sale de aur au fost transferate de la Rezerva Federală a SUA și de la Banca Angliei.

În loc să rafineze și să transporte aurul rămas în SUA, banca a optat pentru vânzarea acestuia și achiziționarea de lingouri noi, conforme, de pe piața europeană.

Prin intermediul a 26 de tranzacții, BdF a obținut un profit semnificativ, valorificând prețurile record ale aurului din acea perioadă.

Franța are a patra cea mai mare rezervă de aur din lume

Rezervele totale de aur ale Franței, de aproximativ 2.437 de tone – a patra cea mai mare din lume – se află acum în întregime la Paris. Acestea includ 134 de tone de lingouri și monede mai vechi, pe care banca intenționează să le aducă la standarde până în 2028.

În Germania, care deține a doua cea mai mare rezervă de aur din lume, unii economiști au cerut guvernului să își retragă aurul din SUA, invocând îngrijorări cu privire la politicile „imprevizibile” din timpul mandatului președintelui Donald Trump.

Bundesbank, banca federală a Germaniei, deține aproximativ 1.236 de tone de aur în SUA, adică aproximativ 37% din totalul său.

„Trump este imprevizibil și face tot posibilul pentru a genera venituri. De aceea, aurul nostru nu mai este în siguranță în seifurile Fed”, a declarat Michael Jäger, șeful Asociației Contribuabililor Germani și al Asociației Contribuabililor Europeni.

Guvernatorul BdF, Francois Villeroy de Galhau, a insistat că decizia de a muta aurul Franței din SUA nu a fost motivată politic.

În schimb, se baza pe faptul că aurul de calitate superioară este tranzacționat pe piața europeană, iar cumpărarea de aur nou era mai ușoară decât rafinarea stocului existent.

Câștigurile de capital excepționale au contribuit la profitul net al băncii de 8,1 miliarde de euro pentru 2025, după o pierdere netă de 7,7 miliarde de euro în anul precedent.