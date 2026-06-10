Kim Jong Un l-a plimbat pe Xi Jinping cu mașina lui electrică, în a doua zi a vizitei la Phenian. Apoi au luat masa cu soțiile lor

Xi Jinping a efectuat luni şi marţi prima sa vizită în Coreea de Nord din 2019 FOTO: KCNA

Marți, în a doua zi a vizitei în Coreea de Nord, președintele chinez Xi Jinping s-a plimbat cu mașina electrică a lui Kim Jong Un, a plantat un copac, a depus o coroană de flori. Apoi, cei doi lideri și soțiile lor au luat masa împreună, înainte ca Xi Jinping să plece spre China.

În timpul șederii sale la Phenian, Xi a fost găzduit la Casa de Oaspeți de Stat Kumsusan, o reședință exclusivistă în inima orașului Phenian.

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Se pare că a fost construită în 2019 pentru a-l primi pe Xi în prima sa vizită de stat la Phenian din acel an, dar apoi casa de oaspeți a găzduit lideri străini precum președintele rus Vladimir Putin și președintele Belarusului, Alexander Lukașenko, care au făcut vizite în Coreea de Nord, potrivit BBC.

„Te iubesc. Dragostea mea pentru China”

Beijingul şi Phenianul au adoptat o „foaie de parcurs ambiţioasă” pentru relaţiile lor bilaterale în timpul vizitei preşedintelui chinez Xi Jinping în Coreea de Nord, a relatat miercuri agenţia de ştiri de stat nord-coreeană KCNA.

Xi Jinping a efectuat luni şi marţi prima sa vizită în Coreea de Nord din 2019, după ce i-a găzduit pe preşedinţii SUA şi Rusiei la Beijing în urmă cu câteva săptămâni.

Xi Jinping şi liderul nord-coreean Kim Jong Un "şi-au exprimat satisfacţia şi emoţia profundă pentru că au stabilit o foaie de parcurs ambiţioasă pentru dezvoltarea relaţiilor", a relatat miercuri KCNA.

Cei doi lideri au vizitat marţi şcoala centrală de formare pentru cadre a Partidului Muncitorilor din Coreea şi au plantat un copac comemorativ, după care s-au recules la Turnul Prieteniei, un memorial ridicat ca omagiu pentru soldaţii chinezi care au murit în timpul Războiului din Coreea (1950-1953), conform unei relatări a presei de stat.

De asemenea, ei au participat împreună la un spectacol muzical, unde a fost afişat mesajul „Te iubesc. Dragostea mea pentru China”.

La sfârşitul călătoriei, Xi Jinping, într-o scrisoare de mulţumire, a menţionat "o serie de puncte importante de convergenţă" care "demonstrează hotărârea fermă a ambelor părţi (...) de a menţine pacea şi stabilitatea în regiune şi în restul lumii", a adăugat KCNA.

Conform presei de stat chineze, Xi a cerut, de asemenea, "consolidarea schimburilor diplomatice, poliţieneşti şi militare", precum şi a cooperării economice.

Această vizită a avut loc în contextul în care Phenianul s-a apropiat considerabil de Moscova în ultimii ani, în special prin desfăşurarea de trupe nord-coreene pentru a sprijini forţele ruseşti împotriva Ucrainei.

Cu toate acestea, China rămâne de departe principalul partener comercial al Coreei de Nord şi un susţinător diplomatic crucial al acestei ţări, care este supusă sancţiunilor internaţionale.

Cele două ţări au, de asemenea, o alianţă militară bazată pe un tratat din 1961 care le obligă să se ajute reciproc în cazul unui atac armat.

Potrivit lui Hong Min, analist la Institutul Coreean pentru Unificare Naţională, Beijingul pare să dorească să folosească schimbul de informaţii militare pentru a "evalua direct evoluţiile tehnologice din cadrul armatei nord-coreene şi stadiul transferurilor de tehnologie ruseşti".

China doreşte să "colecteze informaţii pentru a monitoriza dezvoltarea reţelelor pro-ruse şi pro-chineze din cadrul armatei nord-coreene", consideră el.

Relatările oficiale despre vizita lui Xi nu menţionează programul de arme nucleare al Phenianului, pe care continuă să îl dezvolte, descriindu-l ca fiind "ireversibil".

Conform Casei Albe, Xi Jinping şi preşedintele american Donald Trump "au confirmat obiectivul lor comun de denuclearizare a Coreei de Nord" la recentul lor summit de luna trecută, fără ca Beijingul să menţioneze acest lucru din partea sa.