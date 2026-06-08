Xi Jinping s-a dus la Phenian pentru a-l întâlni pe Kim Jong-un. China vrea să recupereze teren în fața Rusiei

Xi Jinping și Kim Jong-un. sursa foto: Hepta

Președintele chinez Xi Jinping efectuează luni o vizită de două zile în Coreea de Nord, prima în aproape șapte ani, în încercarea de a revigora o relație răcită. Beijingul privește cu îngrijorare apropierea tot mai strânsă dintre Phenian și Moscova – consolidată prin trimiterea a peste 10.000 de soldați nord-coreeni în Ucraina și prin semnarea unui pact de apărare mutuală cu Rusia în 2024 – și vrea să se asigure că această țară nu alunecă definitiv din sfera sa de influență, scrie The Guardian.

UPDATE 08:59. Xi Jinping și soția sa, Peng Liyuan, au sosit cu mașina în Piața Kim Il Sung din Phenian, unde o fanfară militară și o mulțime entuziastă îi așteptau cu nerăbdare, potrivit agenției de presă de stat chineze Xinhua.

Au fost întâmpinați de Kim Jong Un și soția sa, Ri Sol Ju, în fața unor bannere pe care scria „Prietenie eternă între Coreea de Nord și China” și „Trăiască prietenia și unitatea de nezdruncinat dintre Coreea de Nord și China”.

Xi a trecut apoi în revistă garda de onoare a Armatei Populare Coreene – unitatea ceremonială de elită a forțelor militare nord-coreene – ai cărei membri au strigat, în coreeană: „Îi dorim tovarășului Xi Jinping sănătate deplină”.

Imaginile filmate la fața locului și publicate de Xinhua au surprins entuziasmul celor prezenți la ceremonie: copii sărind de bucurie, iar mulțimi întregi fluturând steaguri chineze și nord-coreene, alături de buchete de flori, scrie BBC.

UPDATE 08:45. China este cel mai important partener economic al Coreei de Nord, asigurând cea mai mare parte a comerțului oficial al țării – o relație cu atât mai vitală cu cât Phenianul se confruntă cu sancțiuni internaționale severe din cauza programului său nuclear.

Schimburile comerciale dintre cele două țări rămân robuste și în acest an: în primele două luni din 2026, comerțul bilateral a crescut cu 22% față de aceeași perioadă din 2025.

Coreea de Nord importă din China majoritatea bunurilor esențiale – combustibil, alimente, electronice, utilaje, vehicule și textile –, ceea ce îi conferă Beijingului o influență considerabilă asupra lui Kim Jong-un. China funcționează totodată ca principală poartă de ieșire pentru exporturile nord-coreene: o mare parte dintre produsele Phenianului ajung la cumpărători străini prin intermediul companiilor și porturilor chineze.

Printre principalele exporturi nord-coreene se numără părul artificial și perucile, care reprezintă o pondere semnificativă, alături de minerale precum wolframul, fructe de mare congelate, produse din fier și oțel și componente pentru ceasuri.

Coreea de Nord obține venituri suplimentare și prin trimiterea a zeci de mii de muncitori în străinătate – în special în China și Rusia –, care lucrează în construcții, exploatare forestieră, industrie și pescuit, atrage atenția ONU, potrivit BBC.

UPDATE 08:31. Deși Coreea de Sud nu face parte din această întâlnire, Seulul speră că Xi Jinping îl va convinge pe Kim Jong-un să redeschidă dialogul cu sudul și cu Washingtonul.

Când vizita a fost anunțată, ministrul sud-coreean responsabil cu relațiile cu Coreea de Nord și-a exprimat speranța că Xi ar putea ridica subiectul reluării negocierilor cu Statele Unite – o speranță mai degrabă pioasă, recunosc analiștii.

Coreea de Nord a înghețat relațiile cu Sudul și cu Washingtonul de câțiva ani buni, concentrându-se în schimb pe apropierea de Moscova și Beijing.

Nici fostul guvern de la Seul nu a făcut lucrurile mai ușoare: a pornit difuzoare cu propagandă la granița dintre cele două Corei și, la un moment dat, a trimis baloane cu pliante deasupra Phenianului.

Puțini experți cred însă că reluarea dialogului inter-coreean se află în fruntea agendei lui Xi. Iar la Seul, așteptările sunt la fel de modeste, mai scrie BBC.

UPDATE 08:26. Kim Jong-un și soția sa, Ri Sol Ju, l-au întâmpinat pe Xi Jinping la sosire cu aplauze și zâmbete, potrivit imaginilor difuzate de televiziunea de stat chineză CCTV. Secvențele arată covorul roșu întins și trupe nord-coreene înșirate de-o parte și de alta a acestuia. Clipul CCTV nu îl surprinde însă pe Xi și suita sa, deși agenția Xinhua a relatat separat că cei doi lideri și-au strâns mâna și că niște copii nord-coreeni i-au oferit flori lui Xi și soției sale, Peng Liyuan.

Deocamdată, informațiile vin cu picătura – nici mass-media de stat chineză, nici cea nord-coreeană nu au raportat public ce fac în acest moment cei doi lideri, scrie BBC.

Știrea inițială

Xi Jinping efectuează luni o vizită de două zile în Coreea de Nord – prima în aproape șapte ani –, în încercarea de a revigora legăturile cu aliatul său mai mic.

Se așteaptă ca Xi să se întâlnească cu liderul nord-coreean Kim Jong-un la Phenian. Coreea de Nord este singurul aliat cu care China are un tratat formal, însă în ultimii ani relația dintre cele două state a fost marcată de o înghețare aproape totală a comerțului în timpul pandemiei de Covid-19 și de apropierea din ce în ce mai vizibilă a Phenianului de Moscova.

Vizita lui Xi are loc în preajma celei de-a 65-a aniversări a semnării tratatului de prietenie și asistență mutuală dintre China și Coreea de Nord – singurul acord de apărare pe care Beijingul îl are cu o altă țară.

Trupele chineză și nord-coreeană au luptat umăr la umăr împotriva Coreei de Sud în Războiul din Coreea, la începutul anilor '50. Însă Coreea de Nord și Rusia au o cooperare militară mult mai recentă: Phenianul a trimis peste 10.000 de soldați să lupte alături de Rusia în războiul din Ucraina, iar în 2024 Moscova și Phenianul au semnat un pact de apărare mutuală.

„În propaganda nord-coreeană, apropierea de Rusia – forjată în focul luptei comune – este celebrată cu un entuziasm exagerat. Pe când relația cu China are mai degrabă o notă nostalgică”, a declarat John Delury, cercetător senior la Asia Society. „Beijingul nu vrea să lase legăturile Coreei de Nord cu Rusia să devanseze prea mult relația cu China”.

Xi, Kim și președintele rus Vladimir Putin au stat cot la cot la o paradă militară de amploare la Beijing, în septembrie anul trecut – un spectacol de forță al liderilor care aspiră la conducerea unei noi ordini mondiale autocratice. Dar în culise, cei trei navighează un echilibru delicat pentru a-și apăra fiecare propriile interese. Spre deosebire de Rusia și Coreea de Nord, China dorește să păstreze o relație strategică – cel puțin pe plan comercial – și cu Statele Unite.

Vizita lui Xi la Phenian vine la mai puțin de o lună după ce președintele american Donald Trump s-a deplasat la Beijing pentru un summit foarte așteptat, prezentat de China drept o stabilizare a relației tensionate dintre cele două mari puteri. Deși întâlnirea Trump-Xi a fost săracă în rezultate concrete, liderul american a declarat ulterior că a abordat și subiectul Coreei de Nord în discuțiile cu Xi.

S-a speculat că Trump ar fi putut ruga China să transmită un mesaj lui Kim. Liderul american a spus în repetate rânduri că ar dori să se întâlnească din nou cu liderul nord-coreean.

În ultimii ani, Beijingul și Washingtonul s-au îndepărtat de frontul comun pe care îl prezentaseră anterior împotriva programului nuclear nord-coreean. Când Xi și Kim s-au întâlnit la Beijing anul trecut, comunicatele oficiale au omis pentru prima dată orice referire la denuclearizarea Peninsulei Coreene.

Iar deși Casa Albă a anunțat că Trump și Xi „și-au confirmat obiectivul comun de denuclearizare a Coreei de Nord” după summit-ul din mai, Beijingul nu a confirmat această declarație.

Duminică, Kim Yo-jong – sora lui Kim Jong-un, cu o putere considerabilă în cadrul regimului – a catalogat drept „false” afirmațiile potrivit cărora Xi și Trump ar fi discutat despre denuclearizare.

Săptămâna trecută, Coreea de Nord a dezvăluit o nouă fabrică de producție a materialelor nucleare, iar Kim a cerut o extindere „exponențială” a arsenalului atomic al țării.

O prioritate mai mare pentru Xi decât discuțiile despre nuclear va fi apărarea propriilor interese de securitate ale Chinei în nord-estul Asiei – cel mai probabil, amenințarea pe care o percepe din partea Japoniei.

Se înțelege că Xi a devenit neobișnuit de aprins când a abordat subiectul a ceea ce China consideră a fi un militarism japonez în creștere – atât în discuțiile cu Trump, cât și cu premierul britanic Keir Starmer, care a vizitat Beijingul în ianuarie. Japonia respinge acuzația că o politică de apărare mai activă ar echivala cu „noul militarism” invocat de China.

Delury a precizat că orice cooperare între Beijing și Phenian pe tema Japoniei ar fi mai degrabă retorică decât practică.

Vizita este notabilă și prin faptul că reprezintă o deplasare în afara țării pentru Xi. În ultimele luni, liderul chinez a primit o serie de lideri mondiali la Beijing, dar călătorește în străinătate mai rar decât înainte de pandemie. Că este dispus să se deplaseze tocmai în Coreea de Nord reflectă atât proximitatea geografică a aliatului Chinei – la o scurtă cursă cu avionul sau chiar cu trenul de la Beijing – cât și importanța relației bilaterale.

„Având în vedere recentele valuri de teste cu rachete ale Coreei de Nord – inclusiv anunțul testării cu succes a unor rachete ghidate de inteligență artificială –, Xi simte probabil nevoia să se prezinte personal la Phenian pentru a preveni escaladarea tensiunilor pe Peninsula Coreeană”, a declarat William Yang, analist senior la Crisis Group.

Scopul lui Xi este „să nu lase Coreea de Nord să se îndepărteze prea mult din sfera de influență chineză – ceea ce a fost întotdeauna o preocupare a Beijingului”, a conchis Delury.