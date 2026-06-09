Cai albi, acrobați și mii de copii sărind în sus de bucurie. Cum l-au primit Kim Jong Un și soția lui la Phenian pe Xi Jinping

2 minute de citit Publicat la 12:08 09 Iun 2026 Modificat la 12:43 09 Iun 2026

Kim Jong Un i-a făcut o primire fastuoasă în Coreea de Nord președintele Chinei, Xi Jinping FOTO: KCNA

Kim Jong Un i-a făcut o primire fastuoasă în Coreea de Nord președintelui Chinei, Xi Jinping, cu cai albi, mii de oameni scoși în stradă și copii cu baloane care săreau în sus de bucurie.

Vizita de două zile în Coreea de Nord este prima a lui Xi în Coreea de Nord din ultimii șapte ani.

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Xi Jinping a fost primit cu mare fast la sosirea pe aeroportul internațional din Phenian.

El și soția sa, Peng Liyuan, au fost întâmpinați de Kim și de soția acestuia, Ri Sol Ju, care au zâmbit larg și au aplaudat.

Ulterior, Xi a ajuns în piața principală a Phenianului, unde o gardă militară de onoare și mii de oameni, inclusiv copii care purtau baloane și săreau de bucurie, au participat la o ceremonie de bun venit.

Clădirile din jurul pieței au fost împodobite cu steagurile celor două țări, portrete gigantice ale lui Kim și Xi și bannere roșii și galbene care îl întâmpinau pe liderul chinez și celebrau „prietenia și unitatea” dintre cele două națiuni.

Luni seară, Kim Jong Un l-a dus pe Xi Jinping la un spectacol cu acrobați și a organizat și un banchet în onoarea lui.

Xi și Kim își exprimă speranțele pentru relații mai strânse

În cadrul summitului desfășurat în prima zi a vizitei, Xi și-a exprimat disponibilitatea Chinei de a extinde cooperarea într-o gamă largă de domenii, inclusiv comerț, agricultură, construcții și tehnologie, potrivit postului de stat chinez CCTV.

Conform relatării, Xi a afirmat că cele două țări ar trebui să își consolideze cooperarea strategică și să își protejeze ferm interesele legate de suveranitate și securitate.

Kim a declarat că vizita lui Xi „demonstrează clar cât de indestructibilă” este relația dintre Coreea de Nord și China, a transmis CCTV.

Detaliile complete ale întâlnirii nu au fost făcute publice. Totuși, experții străini anticipaseră anterior că reuniunea va avea implicații majore asupra relațiilor bilaterale și nu numai, în contextul în care ambele state încearcă să își refacă pe deplin alianța tradițională în fața confruntărilor separate cu Statele Unite.

Xi și Kim s-au întâlnit ultima dată la Beijing, în septembrie, după ce au asistat la o paradă militară alături de președintele rus Vladimir Putin și de alți lideri străini.