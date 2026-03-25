Kim Jong Un i-a făcut o primire cu cai albi lui Lukașenko la Phenian. S-au îmbrățișat și au anunțat că încheie un tratat de prietenie

Președintele Belarusului, Alexander Lukașenko, și-a început prima vizită în Coreea de Nord, unde urmează să poarte discuții menite să consolideze relațiile dintre doi aliați apropiați ai lui Vladimir Putin.

Liderul nord-coreean Kim Jong Un a furnizat Moscovei milioane de cartușe de muniție pentru războiul său din Ucraina și a trimis trupe pentru a ajuta Rusia să respingă forțele ucrainene care au invadat regiunea Kursk, în august 2024. Liderul nord-coreean Kim Jong Un a asigurat Rusia de sprijinul "de neclintit" al ţării sale, într-o scrisoare de mulţumire adresată omologului său rus, Vladimir Putin.

Belarusul a permis utilizarea teritoriului său ca punct de lansare pentru invazia Rusiei din februarie 2022 și, ulterior, a acceptat să găzduiască rachete nucleare tactice rusești pe teritoriul său, care se învecinează cu trei țări membre NATO.

Lukașenko a sosit în capitala Phenian, unde a fost întâmpinat cu covor roșu de ministrul de externe al lui Kim și de zeci de copii care fluturau steagurile ambelor țări, relatează The Independent.

Kim Jong Un l-a întâmpinat pe Lukașenko cu o îmbrățișare și a organizat o ceremonie fastuoasă de bun venit, cu soldați, cavalerie și salve de tun, după ce copiii care fluturau steaguri au aclamat sosirea acestuia la aeroport.

Ministrul de externe al Belarusului, Maxim Ryzhenkov, a declarat pentru presa de stat belarusă că cele două părți vor semna un tratat de prietenie și cooperare în timpul vizitei de două zile.

Schimburile comerciale actuale sunt „modeste”, dar există potențial de creștere în sectoare precum cel alimentar și farmaceutic, a spus acesta.

Lukașenko și-a exprimat, de asemenea, omagiile la Palatul Soarelui Kumsusan, un mausoleu unde sunt expuse corpurile conservate ale foștilor conducători Kim Il Sung și Kim Jong Il - bunicul și tatăl actualului lider.

Coreea de Nord și Belarus trăiesc de ani de zile sub sancțiuni internaționale, prima în principal din cauza programului său de arme nucleare, iar cea de-a doua din cauza situației drepturilor omului și a sprijinului acordat lui Putin în Ucraina.

Totuși, ambele au avut, în momente diferite, contacte cu președintele SUA, Donald Trump.

Trump s-a întâlnit cu Kim de trei ori în 2018 și 2019, în timpul primului său mandat la Casa Albă, însă aceste întâlniri nu au dus la rezultate substanțiale.

Anul trecut, Trump a declarat că i-ar „plăcea o nouă întâlnire”, iar Kim a spus că aceasta ar putea avea loc dacă SUA ar renunța la „obsesia absurdă” de a determina Coreea de Nord să renunțe la armele nucleare.

Tot anul trecut, Trump a reluat contactul direct cu Lukașenko, care fusese tratat ca un paria de predecesorul său, Joe Biden. În ultimele luni, SUA au început să relaxeze sancțiunile asupra Belarusului în schimbul eliberării deținuților politici.

Vizita lui Lukașenko în Coreea de Nord are loc la doar șase zile după ce s-a întâlnit cu emisarul lui Trump, John Coale, și a anunțat eliberarea a încă 250 de deținuți. Partea americană a declarat că Lukașenko ar putea vizita în curând Casa Albă.