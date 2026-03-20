Cel mai apropiat aliat al lui Putin anunță că negociază "un mare acord" cu SUA. Lukașenko: Sunt discutate și "materialele nucleare"

1 minut de citit Publicat la 17:25 20 Mar 2026 Modificat la 17:27 20 Mar 2026

Președintele belarus Aleksandr Lukașenko a anunțat vineri că Belarusul și SUA lucrează la un "mare acord" pentru "normalizarea definitivă" a relațiilor bilaterale, relatează Agerpres, care citează EFE.

"În timpul negocierilor, americanii, în numele președintelui Donald Trump, au propus un mare acord care să abordeze mai multe puncte de pe agenda noastră", a afirmat Lukașenko, aliatul cel mai apropiat al președintelui rus Vladimir Putin, căruia i-a permis să lanseze, în februarie 2022, invazia în Ucraina de pe teritoriul belarus.

El a făcut aceste declarații după întâlnirea, desfășurată joi, cu emisarul lui Donald Trump, John Cole.

Întâlnirea a fost urmată de eliberarea a 250 de deținuți politici din închisorile belaruse.

Washingtonul a anunțat, la rândul său, ridicarea sancțiunilor vizând Ministerul de Finanțe din Belarus și două bănci ale țării.

În ultimele luni, Washingtonul a ridicat deja parțial sancțiunile asupra potasiului exportat de Minsk și asupra companiei aeriene Belavia.

Regimul lui Lukașenko a eliberat la vremea respectivă alți deținuți politici, mulți dintre aceștia fiind condamnați pentru participarea la protestele din 2020, declanșate după realegerea liderului autocrat în urma unui scrutin nerecunoscut de UE și pornind de la care blocul comunitar a impus sancțiuni oficialilor regimului pentru "violențe, represiune și fraude electorale".

Lukașenko: Am trimis americanilor propuneri relevante. Sunt și chestiuni legate de materiale nucleare

"Acordul propus de Washington este important, iar noi ne-am formulat interesele și le-am trimis americanilor propunerile relevante", a mai comunicat vineri președintele belarus.

Potrivit lui Aleksandr Lukașenko, "marele acord" cu SUA va merge dincolo de tema eliberării opozanților încarcerați și va include redeschiderea ambasadelor la Minsk și Washington, precum și chestiuni legate de "stocarea materialelor nucleare" deținute de Belarus.

Se știe că Rusia a trimis în Belarus arme nucleare, mutarea unor instalații de acest fel fiind confirmată de imagini colectate de sateliții militari americani.

Reuters consemnează declarații ale oficialilor SUA, care spun că interacțiunea cu Lukașenko face parte dintr-un efort de a-l îndepărta pe acesta de influența lui Vladimir Putin, măcar într-o anumită măsură.

Demersul este privit cu scepticism de opoziția din Belarus.

SUA și Uniunea Europeană au impus sancțiuni extinse Belarusului după ce Lukașenko a lansat o represiune violentă împotriva protestatarilor, în urma alegerilor prezidențiale din 2020.

Majoritatea activiștilor opoziției care nu au fugit din țară au ajuns în detenție.

Sancțiunile occidentale au fost înăsprite după ce Lukașenko a permis ca țara sa să fie folosită de armata rusă ca platformă în lansarea invaziei asupra Ucrainei, în 2022.