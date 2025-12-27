Putin a mutat rachete nucleare Oreșnik în Belarus. Sateliții americani le-au găsit într-o bază din estul țării

Ambasada Rusiei la Washington nu a oferit imediat un punct de vedere, iar ambasada Belarusului a refuzat să comenteze. sursa foto: Getty

Moscova ar fi desfășurat noi rachete balistice hipersonice cu capacitate nucleară la o fostă bază aeriană din estul Belarusului, o mișcare care ar putea întări capacitatea Rusiei de a lovi ținte din Europa, arată concluziilor a doi cercetători americani care au analizat imagini din satelit, transmite Reuters, citată de Agerpres.

Evaluarea lor este, în mare măsură, în linie cu analiza serviciilor de informații americane, a declarat o persoană familiarizată cu situația, care a vorbit sub protecția anonimatului, întrucât informațiile nu sunt publice.

Președintele rus Vladimir Putin a anunțat deschis intenția de a amplasa rachete Oreșnik, cu rază intermediară de acțiune de până la 5.500 km, în Belarus, însă până acum locația exactă nu fusese făcută publică. O astfel de desfășurare ar întări semnalul dependenței tot mai mari a Kremlinului de arsenalul nuclear pentru a descuraja sprijinul militar acordat Ucrainei de statele NATO, susțin experții.

Ambasada Rusiei la Washington nu a oferit imediat un punct de vedere, iar ambasada Belarusului a refuzat să comenteze. Agenția de presă Belta l-a citat însă pe ministrul apărării, Viktor Hrenin, care a declarat că desfășurarea rachetei Oreșnik nu va modifica echilibrul de putere în Europa și este „răspunsul nostru” la „acțiunile agresive” ale Occidentului.

Casa Albă nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii, iar CIA a refuzat să se pronunțe.

Cercetătorii Jeffrey Lewis, de la Institutul Middlebury de Studii Internaționale din California, și Decker Eveleth, de la organizația de analiză CNA din Virginia, afirmă că și-au bazat concluziile pe imagini furnizate de Planet Labs, care arată elemente compatibile cu o bază de rachete strategice rusești.

Cei doi susțin că sunt 90% siguri că lansatoarele mobile Oreșnik se află la o fostă bază aeriană de lângă Kricev, la circa 307 km est de Minsk și la 478 km sud-vest de Moscova.

Rusia a testat deja o rachetă Oreșnik cu armament convențional împotriva unei ținte din Ucraina în noiembrie 2024. Putin susține că arma este imposibil de interceptat, datorită vitezelor care ar depăși Mach 10.

„Putin intenţionează să desfăşoare arma în Belarus pentru a-i extinde raza de acţiune în Europa”, a declarat John Foreman, expert Chatham House și fost atașat militar britanic la Moscova și Kiev. El consideră totodată că această decizie este și un răspuns la planurile SUA de a desfășura în Germania, anul viitor, rachete convenționale, inclusiv hipersonice Dark Eagle.

Desfășurarea în Belarus are loc cu doar câteva săptămâni înainte de expirarea tratatului New START, ultimul acord major dintre SUA și Rusia privind limitarea armelor nucleare strategice.

După întâlnirea din decembrie 2024 cu Aleksandr Lukașenko, Putin a afirmat că rachetele Oreșnik ar putea fi staționate în Belarus în a doua parte a acestui an, „parte a unei strategii revizuite în care Moscova îşi amplasează armele nucleare în afara teritoriului său pentru prima dată de la Războiul Rece”.

Lukașenko a confirmat recent că primele rachete au fost deja desfășurate, dar nu a precizat unde. El a spus că până la 10 rachete vor fi amplasate în Belarus, în timp ce cercetătorii americani consideră că baza analizată poate găzdui doar trei, restul putând fi plasate în alte locații.

Analiza imaginilor Planet Labs arată un șantier de construcție accelerat, început între 4 și 12 august, cu elemente specifice unei baze strategice.

Un „indiciu clar”, spune Eveleth, este „un punct de transfer feroviar de nivel militar” cu perimetru securizat, unde ar putea fi livrate rachetele și echipamentele. Jeffrey Lewis menționează și o platformă de beton construită la capătul pistei și apoi camuflată cu pământ, compatibilă cu un potențial loc de lansare.

Expertul Pavel Podvig, din Geneva, se arată sceptic în privința beneficiului militar real pentru Moscova: „Nu văd cum ar fi perceput acest lucru în Occident... ca fiind oarecum diferit de desfăşurarea acestora în Rusia”.

În schimb, Lewis insistă asupra mesajului politic: „Vă puteţi imagina ce-ar fi dacă am instala o rachetă de croazieră Tomahawk cu încărcătură nucleară în Germania, în locul unora convenţionale? Nu există niciun motiv militar pentru a instala sistemul în Belarus, ci doar unul politic”.