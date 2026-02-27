ANAF va verifica digital bonurile fiscale cu tehnologie blockchain. Alexandru Nazare: "Casele de marcat nu vor fi înlocuite”

Proiectul are o valoare totală de 46 de milioane de lei și ar trebui finalizat până la sfârșitul anului 2027. FOTO: Profimedia Images

Ministerul de Finanțe pregătește un sistem digital revoluțional bazat pe tehnologia blockchain cu ajutorul căreia vor putea fi administrate, stocate și verificate bonurile fiscale emise de casele de marcat electronic. Cu ajutorul acestui sistem se va putea realiza un registru electronic astfrel încât nu vor mai putea fi făcute modificări sau nu se va mai putea interveni pe aceste evidențe contabile fără a fi înștiințat sistemul.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat la Antena 3 CNN că aplicarea tehnologiei este asigurată prin fonduri europene. Proiectul are o valoare totală de 46 de milioane de lei și ar trebui finalizat până la sfârșitul anului 2027.

“Facem un prim pas spre tehnologia blockchain și cred că este foarte important să marcăm acest moment pentru că aceste sisteme trebuie updatate să avem acces, să verificăm datele pe care le stocăm și să o putem face cu mai puțină birocrație”.

Acest proiect nu presupune înlocuirea caselor de marcat existente sau un alt efort al antreprenorilor, a mai precizat Alexandru Nazare:

“Sistemul funcționează ulterior transmiterii bonurilor, fără modificări tehnice pentru operatorii economici. Are mai multe avantaje: securitate sporită a datelor fiscale, eliminarea suspiciunilor că s-ar putea modifica registrele, reducerea controalelor fizice repetitive, verificările se fac în sistem și mai puțină birocrație”.

Excedent bugetar în ianuarie

Alexandru Nazare a anunțat că în urma execuției bugetare, luna ianuarie indică un excedent de 850 de milioane de lei, în condițiile în care ianuarie 2025 a indicat un deficit de 11 miliarde.

“Ne-a fost mai ușor în ianuarie pentru că nu a trebuit să mai împrumutăm bani. Trebuie să privim aceste date, chiar dacă sunt favorabile, cu prodență, pentru că este doar prima lună din an, iar bătălia pe care trebuie să o ducem pentru ținerea echilibrelor, pentru corecția pe care trebuie să o facem e de anduranță, dar e un fapt foarte bun și trebuie să marcăm și aceste momente bune”.

Alexandru Nazare a mai spus că acest excedent a fost posibil și ca urmare a majorărilor de TVA:



“Bineînțeles că este și rezultatul măsurilor adoptate anul trecut. La TVA avem o creștere de 23,9%, 2,5 miliarde, iar veniturile fiscale față de ianuarie 2025 au crescut cu aproape 22%, deci aproape 5 miliarde. E clar că măsurile pe venituri funcționează și acestă lună ne demonstrează acest lucru, numai că bătălia este să închidem anul la un deficit de 6,2% și fiecare lună în parte presupune un astfel de effort”.