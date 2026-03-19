Ministerul de Interne avertizează asupra unor e-mailuri false care folosesc identitatea instituțiilor de aplicare a legii

Ministerul Afacerilor Interne a averizat joi seara asupra unor noi tentative de fraudă în care sunt folosite numele unor instituții de aplicare a legii din țară și din străinătate. Atacatorii cibernetici trimit convocări false pentru presupuse infracțiuni și cer răspunsuri rapide, amenințând cu sancțiuni severe în caz de refuz.

"Atenţie‼ Acesta este un reminder important pentru siguranţa voastră‼ În ultima perioadă au reapărut e-mailurile care folosesc, în mod fals, identitatea unor instituţii de aplicare a legii, atât din ţară, cât şi din străinătate. Aceste mesaje încearcă să vă determine să accesaţi link-uri periculoase şi să răspundeţi unor presupuse convocări", au transmis reprezentanţii Ministerului de Interne într-o postare pe Facebook.

Oficialii de la Ministerul Afacerilor Interne au făcut următoarele recomandări populaţiei:

nu accesaţi link-urile primite;

nu furnizaţi date personale;

blocaţi şi raportaţi adresele suspecte.

În cazul în care aţi interacţionat deja cu un astfel de mesaj, atunci sunt necesare măsurile următoare:

verificaţi şi securizaţi dispozitivul;

schimbaţi parolele importante;

protejaţi-vă conturile bancare;

sesizaţi poliţia, online sau la cea mai apropiată unitate de poliţie.

"O secundă în plus de atenţie vă ajută să rămâneţi în siguranţă", au mai transmis cei de la Ministerul de Interne.