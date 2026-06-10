Pe o căldură de 30 de grade, sute de blocuri din Bucureşti au rămas fără apă caldă, din cauza unor lucrări la reţeaua de termoficare

Termoenergetica a anunţat oprirea apei calde pentru remedierea avariilor apărute în rețeaua termoficare, în toate sectoarele din Bucureşti. Astfel, au fost afectate sute de blocuri, pe o temperatură de 30 de grade Celsius. Dacă unele reparaţii au urma să se încheie miercuri seară, altele ar dura până vineri, 12 iunie. Există chiar şi o locaţie în care termenul pentru revenirea la normal este "nedefinit".
Iată toate zonele din Bucureşti în care a fost oprită apa caldă, precum şi data estimată în care situaţia va reveni la normal:
Sectorul 1
Punct termic: MODUL TERMIC Vila 29 -- 1 blocuri/imobile
• Int Dridu - Vila 29
Punct termic: MODUL TERMIC L3 -- 1 blocuri/imobile
• Int Dridu - bl. L3
Punct termic: MODUL TERMIC Vila 24 -- 1 blocuri/imobile
• Str Pajurei - Vila 24
Punct termic: MODUL TERMIC E13 -- 1 blocuri/imobile
• Str Băiculeşti - E13
Punct termic: MODUL TERMIC F13 sc.A+B -- 1 blocuri/imobile
• Int Dridu - bl.F13 sc.A+B
Punct termic: MODUL TERMIC Vila 30 -- 1 blocuri/imobile
• Str Pajurei - Vila 30
Punct termic: MODUL TERMIC F13 sc.C+D -- 1 blocuri/imobile
• Int Dridu - bl.F13 sc.C+D
Punct termic: MODUL TERMIC Vila 25 -- 1 blocuri/imobile
• Str Pajurei - Vila 25
Punct termic: MODUL TERMIC Vila 27 -- 1 blocuri/imobile
• Int Dridu - Vila 27
Punct termic: MODUL TERMIC Vila 26A -- 1 blocuri/imobile
• Int Dridu - Vila 26A
Punct termic: MODUL TERMIC Vila 26B -- 1 blocuri/imobile
• Int Dridu - Vila 26B
Punct termic: MODUL TERMIC Vila 28 -- 1 blocuri/imobile
• Int Dridu - Vila 28
Punct termic: MODUL TERMIC K3 -- 1 blocuri/imobile
• Int Dridu - bl. K3
Punct termic: MODUL TERMIC M3 -- 1 blocuri/imobile
• Int Dridu - bl. M3
Punct termic: MODUL TERMIC Vila 23 -- 1 blocuri/imobile
• Str Pajurei - Vila 23
Data/ora estimării punerii în funcțiune: 10.06.2026, ora 20:30
Sectorul 2
Punct termic: P10 Foisor -- 1 blocuri/imobile
• Str Oborul Nou - P10
Punct termic: Liceul Iulia Hasdeu -- 3 blocuri/imobile
• Bld Ferdinand I -
Punct termic: P7A Foisor -- 1 blocuri/imobile
• Şos Mihai Bravu - P7A
Punct termic: 24 Delfinului -- 23 blocuri/imobile
• Str Delfinului - bl.D30, D21, D16, D20, D18, D19, D11, D17
• Ale Dobrina - bl. D10, D12
• Str Ciocârliei - bl.D25, D27, D26, D28, D13, D29, D15, D8, D14, D9, D24
• Şos Fundeni - bl.D22, D23
Data/ora estimării punerii în funcțiune: 12.06.2026, ora 23:30
Sectorul 3
Punct termic: 3 Labirint -- 7 blocuri/imobile
• Str Matei Basarab - bl. 119bis, L121, L118A, L116A
• Str Labirint - bl. L117, L119, L117bis
Punct termic: 2 Cornul Caprei -- 3 blocuri/imobile
• Str Şcoala Ciocanu - Imobil
• Bld Burebista - D13, D14
Punct termic: 1 Labirint -- 5 blocuri/imobile
• Str Matei Basarab - bl. L111A, L109, L108, L109bis, L110
Punct termic: 2 Călăraşi -- 18 blocuri/imobile
• Str Matei Basarab - 72, 86, 73, 74, 85, L122, L120, L118
• Str Theodor D. Speranţia - 78, 83, 84
• Str Agricultori - 80, 81, 82,79,
• Cal Călăraşi - 75,76,77
Punct termic: 3 Călăraşi -- 13 blocuri/imobile
• Cal Călăraşi - . 44, 38, 39, 45, 46, 56, 57, 55, 53, 53BIS, 42, 54
• Str Orzari - 47
Punct termic: 5 Cornul Caprei -- 10 blocuri/imobile
• Str Lt. Aurel Botea - D24, D22
• Bld Burebista - D15, D16
• Str Caloian Judeţul - D19A, D21A, D20, D19B, D18, D21B
Punct termic: 1 Călăraşi -- 8 blocuri/imobile
• Cal Călăraşi - Cal. Călăraşi bl. 50, 70, 68, 65, 49, 71, 67, 66,
Punct termic: 4 Theodor Speranţia -- 32 blocuri/imobile
• Str Voroneţ - bl. A15+A15bis, A22, D8, D7, D6, D5A, D4, D5, D2, D3, D1
• Str Meşterul Manole - bl. D17, D10, D9, D11, D15
• Str Negoiu - bl. D18, D16, D14, D12
• Str Ion Păunescu-Paltin - bl. D13
• Str Dristorului - bl. A21, B14, A23, B13, A20, B7, B14, B20
• Int Arenei - bl. B2, B3
Punct termic: 4 Labirint -- 5 blocuri/imobile
• Str Matei Basarab - bl. L112, L112A, L113A, L113
• Str Traian - bl. L112B
Punct termic: 5 Călăraşi -- 5 blocuri/imobile
• Str Matei Basarab - 64
• Cal Călăraşi - 59, 60, 61, 58
Punct termic: S6 -- 10 blocuri/imobile
• Bld Decebal - bl. S11, S9, S10, S7, S4, H3, S6, S5, S7, S8
Deficienta ACC Lipsă parametrii din cauza lucrărilor de modernizare de pe Mag. II - SUD.
Punct termic: 16 Foișor -- 1 blocuri/imobile
• Cal Vitan - bl. V6
Punct termic: 21 Foișor -- 17 blocuri/imobile
• Str Vlaicu Vodă - bl. C8, C9
• Str Vlad Dracul - bl. B12, B13
• Str Vasile Cârlova - bl. A7, A7bis
• Str Emil Gârleanu - bl. A6, A4
• Str Lt. col. Dumitru Papazoglu - bl. B10, C6
• Str Anastasie Panu - bl. A12, A5, A16, B7
• Str Alexandru Moruzzi Voievod - bl. A11, A13, B6
Punct termic: 15 Foișor -- 4 blocuri/imobile
• Str Zizin - bl. G1
• Str Brânduşelor - bl. G3
• Str Banu Udrea - bl. G7, G8
Punct termic: 12 Foișor -- 14 blocuri/imobile
• Str Vlad Dracul - bl. C12, C14, C13
• Str Foişorului - bl. F13C, F14C, F11C, F12C
• Str Anastasie Panu - bl. C15, D3, D1, D2, D6, D4, D5
Punct termic: 11 Foișor -- 14 blocuri/imobile
• Str Zizin - bl. V75C
• Str Vlaicu Vodă - bl. V65, V66
• Str Brânduşelor - bl. V70, V75A, V77
• Str Foişorului - bl. F9C, F8C
• Str Rarău - bl. V69, V68, V70, V71, F10C, V74
Punct termic: 9 Vitan -- 11 blocuri/imobile
• Str Zizin - bl. 97, V101C, V101B
• Str Vlaicu Vodă - bl. V34C, V100
• Cal Vitan - bl. V34A, V35
• Str Nucului - bl. V100, V101,V101A
• Str Banu Udrea - bl. V104, V103, V101C, V99, V97, V102, V95
Punct termic: 13 Foișor -- 11 blocuri/imobile
• Str Vlaicu Vodă - bl. V62, V63, V61
• Str Brânduşelor - bl.V64
• Str Foişorului - bl. F6C, F7C, F5C, F4C
• Str Alexandru Moruzzi Voievod - bl. V60, V59, V58
Punct termic: 10 Vitan -- 17 blocuri/imobile
• Str Zizin - bl. V80B, V80A, V81C, V40
• Str Vlaicu Vodă - bl. V43, V39, V82, V38, V81, V79, V82B, V81A
• Cal Vitan - bl. V40, V42, V17, V82A, V42C,V42A
• Str Brânduşelor - bl. V78
Punct termic: 7 Vitan -- 12 blocuri/imobile
• Str Vlad Judeţul - bl. V12, V13, V14A, V11
• Cal Vitan - bl. V14B, V16B, V16A, V15
• Str Agatha Bârsescu - bl. V19
• Str Brăiliţa - bl. V17, V10, V18
Punct termic: 6 Vitan -- 8 blocuri/imobile
• Cal Vitan - bl. V21A, V21B, V2, V1
• Ale Blăjel - bl. V3, V4
• Str Breaza - bl. V22A, V22B
Punct termic: 19 Foișor -- 10 blocuri/imobile
• Str Brânduşelor - bl. G4, G4A, H1, H16
• Str Banu Udrea - bl. G5, G6, H5, J2, J1, H6
Punct termic: 14 Foișor -- 11 blocuri/imobile
• Cal Vitan - bl. V50B, V50A, V51
• Str Alexandru Moruzzi Voievod - bl. V54B, V54A, V56, V57, V54, V55, V57B
Punct termic: 4 Dudești -- 2 blocuri/imobile
• Str Brăiliţa - bl. D9B, D9A
Oprire ACC Izolare tronson 1MB-CV2-CMV1 DN 700,pentru executie lucrari de "Modernizare Retea de Termoficare a Municipiului Bucuresti",LOT1,OB1,Magistrala II-FIRMA ELSACO
Punct termic: E1 -- 6 blocuri/imobile
• Str Vintilă Vodă - bl. E1
• Bld Unirii - bl. E2, E3,E3A, E3-3, E3A2
Punct termic: BL U114 (UM 02544/B1) -- 1 blocuri/imobile
• Bld Mircea Vodă - 3-5
Punct termic: Tribunalul Bucuresti -- 1 blocuri/imobile
• Bld Unirii - 37
Oprire ACC Izolare tronson CM1/1-FC5-CM7,pentru lucrari de modernizare
Punct termic: C3 Căuzaşi -- 11 blocuri/imobile
• Ale Negru Vodă - C3, C4, C3A
• Str Mămulari - C1, C2
• Bld Unirii - A1, A2, A3, A4
• Str Sfânta Vineri - A6, A5
Punct termic: 7 Călăraşi -- 9 blocuri/imobile
• Bld Corneliu Coposu - 105A, 103, 104, 101, 106A, 105A
• Str Sfânta Vineri - 105B, 105C, 102
Oprire ACC Izolare tronson FC5-CC3,pentru lucrari de modernizare
Punct termic: 2 Mărășești -- 16 blocuri/imobile
• Str Vlad Dracul - bl. B1, B2
• Str Nerva Traian - bl. M70, M71, M66, M69, M68, M65
• Str Emil Gârleanu - bl. A8, A9
• Str Logofătul Tăutu - bl. C3, C4, C5
• Str Lt. col. Dumitru Papazoglu - bl. B5
• Str Alexandru Moruzzi Voievod - bl. B1, A10
Punct termic: M107 -- 25 blocuri/imobile
• Str Nerva Traian - bl. K6
• Bld Octavian Goga - bl. M103, M106
• Str Emil Botta - bl. M109, M105, M104, M107, M108
• Bld Unirii - bl. K3, K4, K2, K5
• Str Lucian Blaga - bl. K1
Punct termic: 3 Mărăşeşti -- 10 blocuri/imobile
• Str Ştefan Octavian Iosif - bl. M51, M54
• Str Panait Cerna - bl. M53, M52
• Str Nerva Traian - bl. M37, M36, M39, M55, M38
• Bld Octavian Goga - bl. M42, M61
• Str Alexandru Vlahuţă - bl. M49, M50
Punct termic: 5 Mărăşeşti -- 17 blocuri/imobile
• Bld Mircea Vodă - bl. M31, M29, M30
• Ale Dimitrie Anghel - bl. M45
• Str Panait Cerna - bl. M44
• Str Nerva Traian - bl. M34, M35
• Str Alexandru Vlahuţă - bl. M46, M47, M48
Punct termic: 6 Mărășești -- 19 blocuri/imobile
• Bld Mircea Vodă - bl. M11, M14, M20bis, M9,M8, M1, M21, M22, M6, M20
• Str Panait Cerna - bl. M5
• Spl Unirii - bl. M3, M4, M12, M19, M10, M15, M7, M18, M16, M13
Punct termic: 1 Mărăşeşti -- 20 blocuri/imobile
• Str Nerva Traian - bl M64
• Bld Octavian Goga - bl. V53C, M62, M63
• Str Emil Gârleanu - bl. V52C, V53D, A1, F
• Str Foişorului - bl. F1C, F2C, F3C, D, E
• Str Anastasie Panu - bl. A1, A2, A3
Punct termic: 4 Mărăşeşti -- 11 blocuri/imobile
• Ale Dimitrie Anghel - bl. M59
• Str Panait Cerna - bl. M43, M57, M56, M58, M28
• Str Nerva Traian - Grădinița nr. 81
• Bld Octavian Goga - bl. M60I, M24, M26, M25, M23
Oprire ACC Izolare tronson CMV1 500-CM1/1',pentru lucrari de modernizare
Punct termic: 3 Labirint -- 7 blocuri/imobile
• Str Matei Basarab - bl. 119bis, L121, L118A, L116A
• Str Labirint - bl. L117, L119, L117bis
Punct termic: 1 Labirint -- 5 blocuri/imobile
• Str Matei Basarab - bl. L111A, L109, L108, L109bis, L110
Punct termic: 2 Călăraşi -- 18 blocuri/imobile
• Str Matei Basarab - 72, 86, 73, 74, 85, L122, L120, L118
• Str Theodor D. Speranţia - 78, 83, 84
• Str Agricultori - 80, 81, 82,79,
• Cal Călăraşi - 75,76,77
Punct termic: 3 Călăraşi -- 13 blocuri/imobile
• Cal Călăraşi - . 44, 38, 39, 45, 46, 56, 57, 55, 53, 53BIS, 42, 54
• Str Orzari - 47
Punct termic: 3 Theodor Speranţia -- 5 blocuri/imobile
• Str Theodor D. Speranţia - bl. S22
• Bld Decebal - bl. S16
• Cal Călăraşi - bl. S18, S20, S21
Punct termic: 1 Călăraşi -- 8 blocuri/imobile
• Cal Călăraşi - Cal. Călăraşi bl. 50, 70, 68, 65, 49, 71, 67, 66,
Punct termic: 4 Labirint -- 5 blocuri/imobile
• Str Matei Basarab - bl. L112, L112A, L113A, L113
• Str Traian - bl. L112B
Punct termic: 5 Călăraşi -- 5 blocuri/imobile
• Str Matei Basarab - 64
• Cal Călăraşi - 59, 60, 61, 58
Oprire ACC Izolare tronson CS1 Decebal-CL2/FL4-CL5 Calarasi,pentru depistare si remediere avarii 12.06.2026 23:00
3 Punct termic: J2 Unirii -- 7 blocuri/imobile
• Bld Unirii - bl. J1, J3B, J4, J2, J3A
• Pţa Alba Iulia - bl. I6, I7
Punct termic: F6 -- 6 blocuri/imobile
• Str Maximilian Popper - bl. F6
• Bld Unirii - bl. F2, F3, F4
• Str Traian - bl. F1
• Str Ion Pillat - bl. F5
Punct termic: G3 -- 9 blocuri/imobile
• Bld Unirii - bl. G2, H1, G3, G2A, G2B, G2C
• Str Ion Pillat - bl. G1, G1A
• Bld Decebal - bl. H2
Punct termic: E6 -- 4 blocuri/imobile
• Bld Unirii - bl. E4, E4A
• Str Traian - bl. E5, E6
Oprire ACC Izolare RT CMV1-CS4 DECEBAL pentru executie lucrari de "Modernizare Retea de Termoficare a Municipiului Bucuresti",LOT 1,OB 1,Magistrala II-FIRMA ELSACO 12.06.2026 23:00
3 Punct termic: IN CITY -- 1 blocuri/imobile
• Cal Dudeşti -
Punct termic: 16 Răcari -- 17 blocuri/imobile
• Str Mureşana - bl. 52, 51 A+B
• Str Lugojana - bl. 50+50A, 47
• Str Crivăţului - bl. 43A, 51, 44B
• Str Răcari - bl. 42
• Ale Slt. Adrian Cârstea - bl. 43, 44, 41, 48, 45, 46, 44A
Punct termic: 10 Laborator -- 26 blocuri/imobile
• Ale Şcolarilor - bl. S24, S25, S13, S14, S3A, S4, S23
• Şos Mihai Bravu - bl. S3, SB, SA, SB1, R3
• Str Laborator - bl. S11, S5, S12, S8, S9, S10, S6, S7, S1, S2A, S2
• Bld Camil Ressu - bl. 5, R1, R2
Punct termic: 11 Laborator -- 10 blocuri/imobile
• Str Laborator - bl. S18, 39A, 40, 39, 38
• Str Râmnicu Vâlcea - bl. S19, S20, S16, S15, S17
Punct termic: 17 Răcari -- 15 blocuri/imobile
• Ale Miraj - bl. 60, 61, 68
• Ale Florin Ciungan - bl. 64, 66, 65, 67, 69
• Ale Răcari - bl. 75, 74, 71, 71A, 70
• Ale Marius Emanoil Buteică - bl. 72, 63, 62
Punct termic: 1 Laborator -- 31 blocuri/imobile
• Str Aniversării - bl. 39A
• Şos Mihai Bravu - bl. V10, V18, V7, V11, V12, V9, V15, V16, V8, V13, V17
• Str Laborator - bl. V14
• Str Iancu Brezeanu - bl. V31B
• Str Agatha Bârsescu - bl. V26C, V31A, V30B, V26A, V28, V30A, V26B, V29, V25, V27A, V27B
• Str Alexander Von Humboldt - bl. V23A
• Ale Blăjel - bl. V5, V6
• Str Breaza - bl. V24A, V23B
Punct termic: 2 Vitan -- 33 blocuri/imobile
• Cal Vitan - bl. 42, 30, 41, 31, 21, 20, 51, 52, 22
• Str Mureşana - bl. 43B, 44, 58, 58A, 59
• Str Jieneasca - bl. 46, 47, 34, 33
• Str Căluşari - bl. 43, 43A, 24, 25, 50, 43A
• Str Alunului - bl. 57
• Şos Mihai Bravu - bl. 53, 54, 55
• Str Răcari - bl. 38, 39
• Str Alunelului - bl. 45, 40, 32
Oprire ACC Izolare tronson CS5 Bobocica-1MB-CI2 700-5MB,pentru lucrari de modernizare.
Punct termic: Clinica Sfanta Lucia -- 1 blocuri/imobile
• Spl Unirii - 313A
Punct termic: S.M. -- 1 blocuri/imobile
• Spl Unirii - 455B
Punct termic: O.P. -- 1 blocuri/imobile
• Spl Unirii - 443
Punct termic: C.C. -- 1 blocuri/imobile
• Spl Unirii - 453
Punct termic: P. M. -- 1 blocuri/imobile
• Spl Unirii - 443
Punct termic: C.A. -- 1 blocuri/imobile
• Spl Unirii -
Punct termic: H.B-E. -- 1 blocuri/imobile
• Spl Unirii
Data/ora estimării punerii în funcțiune: 12.06.2026, ora 23:00
Sectorul 4
Punct termic: Palatul National al Copiilor -- 1 blocuri/imobile
• Bld Tineretului -
Punct termic: Modul Termic -- 1 blocuri/imobile
• Cal Văcăreşti - Scoala 100
Punct termic: 1 Serban Voda -- 4 blocuri/imobile
• Str Simion - Imobil nr. 42
• Str G-ral Candiano Popescu - bl. 2
• Cal Şerban Vodă - bl. 1, 2, 2B
Punct termic: 4 Lanariei -- 10 blocuri/imobile
• Str Avalanşei - bl. 1, 2, 3
• Bld Gheorghe Şincai - bl. 2, 3, 3TR1, 4, 5, 5A
• Str Cuza Vodă - bl. 1A
Punct termic: 2 Tineretului -- 26 blocuri/imobile
• Bld Tineretului - bl. 18, 19, 37, 38, 39
• Str Albinelor - bl. 32
• Str Piscului - bl. 40, 41, 42, 47
• Str V. V. Stanciu - bl. 31
• Str Trestiana - bl. 17, 20, 23
• Str Vişana - bl. 25, 26, 36, 43, 44, 45
• Str Constantin Rădulescu-Motru - bl. 22-24, 33, 34, 35, 36, 46
Punct termic: 3 Tineretului -- 18 blocuri/imobile
• Bld Tineretului - bl. 52
• Bld Pionierilor - bl. 51
• Str Piscului - bl. 49, 50, 77, 78, 79, 80, 81
• Str V. V. Stanciu - bl. 69A
• Cal Văcăreşti - bl. 69B, 70B, 83, 84
• Str Cărămidarii de Jos - bl. 48, 75, 76
Punct termic: Plugarilor -- 12 blocuri/imobile
• Bld Abatorului - bl. 95
• Str Plugarilor - bl. 91, 94
• Str V. V. Stanciu - bl. 88, 90
• Cal Văcăreşti - bl. 85A, 85B, 86, 87
• Ale Bran - bl. 89, 92, 93
Punct termic: 1 Vacaresti -- 15 blocuri/imobile
• Str Stamate Costache - 3C, 3E
• Str Pridvorului - bl. 1A, 4, 5, 6
• Cal Văcăreşti - bl. 1B, 1C, 1D, 1E, 2A, 2B, 2C, 3A, 3B
Punct termic: Norilor -- 4 blocuri/imobile
• Str Maria Tănase - bl. 28, 29
• Bld Gheorghe Şincai - bl. 30, 30A
Punct termic: B 3 Cauzasi -- 7 blocuri/imobile
• Pţa Unirii - bl. B3, B4, B5 ,B6, B7
• Str Radu Vodă - bl. B8
• Bld Dimitrie Cantemir - bl. B2
Punct termic: 1 Tineretului -- 33 blocuri/imobile
• Ale Tohani - bl. 30, 31; Gradinita nr.224
• Bld Tineretului - bl. A2, A3, A4, A5, A6, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, Z7, 5A
• Str Mocăncuţei - Imob.vila
• Str Poenari - bl. 12, 13
• Str Trestiana - bl. 8A, 8B, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 32
• Str Tohani - bl. 29, 33
• Str Constantin Rădulescu-Motru - bl. 21, 27A, 28, 34
• Str Cuza Vodă - bl. 27B
Punct termic: 4 Tineretului -- 23 blocuri/imobile
• Bld Tineretului - bl. 53, 54, 57, 58, 64, 65, 66
• Str Baladei - bl. 55, 56, 59, 60, 61, 61A, 73
• Cal Văcăreşti - bl. 62, 63, 67, 68, 71, 72A, 72B
• Str Cărămidarii de Jos - bl. 74A, 74B
Punct termic: 2 Vacaresti -- 21 blocuri/imobile
• Str Stamate Costache - bl. 8A, 8C
• Str Pridvorului - bl. 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20
• Cal Văcăreşti - bl. 8D, 8E, 9A, 9B, 9C, 10A, 10B, 10C, 10D, 15, 16, 17
Punct termic: 2 Lanariei -- 15 blocuri/imobile
• Str Maria Tănase - bl. 13
• Bld Gheorghe Şincai - bl. 11, 12
• Str Viorele - bl. 15, 17, 18, 20A, 20B, 22, 37, Scoala nr. 97
• Cal Văcăreşti - bl. 23, 24
• Ale Borcea - bl. 14, 16
Punct termic: Sincai -- 8 blocuri/imobile
• Str Mocăncuţei - Imobil nr.12
• Bld Gheorghe Şincai - bl. 2, 4
• Str Tineretului - bl 5,Z1
• Str Trestiana - bl. 3
• Str Constantin Rădulescu-Motru - bl. 1, 35
• Str Cuza Vodă - bl. 37A
Data/ora estimării punerii în funcțiune: 12.06.2026, ora 23:00
Sectorul 5
Punct termic: Soldat Croitoru -- 29 blocuri/imobile
• Str Pecineaga - bl.17C, 23, 24
• Str Cap. Preda - bl. 3E, 19, 4
• Str Cap. Ilina - bl. 3B, 3C, 14, 21, 21A, 3D
• Str Sold. Vasile Croitoru - bl. 3, 8, 9, 9A, 9B
• Str Sold. Ion Cândea - bl. 22, 21B
• Str Lt. Ilie Câmpeanu - bl. 2, 18, 18A, 18B, 15, 15A
• Str Amurgului - Sectia 19 Politie
• Str Slt. Popa - bl. 17, 17A, 17B, 20, 23A REZILIAT 21 – Sc. 1, 2
Data/ora estimării punerii în funcțiune: 10.06.2026, ora 21:00
Punct termic: Modul Toporaşi -- 1 blocuri/imobile
• Str Toporaşi - 1
Data/ora estimării punerii în funcțiune: 01.08.2026, ora 23:00
Sectorul 6
Punct termic: 1 Roșu -- 19 blocuri/imobile
• Bld Anul 1864 - bl. P5, P6, P9, P10, P11, P16, P19
• Str Părăluţelor - bl. P3, P4, P8, D1
• Str Piscul Crăsani - bl. P7, P14
• Str Strămoşilor - bl. P12, P13, P17, P20
• Str Strigăturii - Casa Andrei
• Str Deduleşti - Casa Simion
Punct termic: Bloc 50 -- 1 blocuri/imobile
• Str Apusului - bl. 50
Punct termic: 1 Îndesirii -- 22 blocuri/imobile
• Str Apusului - bl. F
• Str Apele Vii - bl. 308, 310, 312
• Str Mărgelelor - bl. A1, A2, 303, 304
• Bld Iuliu Maniu - bl. E, G, G2, C, C1, E1, B
• Str Şerban Bogdan Stan - bl. 305, 306, 307, 311
• Str Cap. Eftimie Z. Croitoru - bl. 302, 309
Punct termic: SC 14 -- 6 blocuri/imobile
• Str Ghirlandei - bl. 72, 73, 74, 75, 76, 77
Punct termic: SC 11 -- 9 blocuri/imobile
• Str Partiturii - bl. 66
• Str Floare Roşie - bl. 65
• Str Estacadei - bl. 81, 82, N14
• Str Ghirlandei - bl. 64, 78, 79, 80
Data/ora estimării punerii în funcțiune: 10.06.2026, ora 23:30
Punct termic: MINISTERUL CHIMIEI -- 1 blocuri/imobile
• Spl Independenţei - Institutie
Data/ora estimării punerii în funcțiune: 11.06.2026, ora 23:30
Punct termic: ISCH -- 1 blocuri/imobile
• Spl Independenţei - bl. ISCH
Punct termic: REGIE 3 -- 10 blocuri/imobile
• Spl Independenţei - CAMIN P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14, CANTINA VEST, CANTINA EST
Punct termic: MT PLAVAT -- 1 blocuri/imobile
• Str Alexandru Ivasiuc - E6
Punct termic: S.G.A. Ilfov-Bucureşti, Administratia Nationala Apele Romane) -- 1 blocuri/imobile
• Spl Independenţei - Instituție
Punct termic: ZAGANESCU -- 8 blocuri/imobile
• Str Burlă Vasile - imobil 3,17,19, 21
• Str Cpt. Pavel Zăgănescu - imobil 3,4,5,8
Punct termic: REGIE 4 -- 11 blocuri/imobile
• Spl Independenţei - CAMIN P1, P2, P3, P4, P5, P6, P20, P21, P22, SALA SPORT, COMPLEX COMERCIAL
Punct termic: STUDENTI 2 -- 5 blocuri/imobile
• Spl Independenţei - CAMIN P18, P19, P17, P16, P15
Punct termic: REGIE 2 -- 5 blocuri/imobile
• Spl Independenţei - P23, P24,P25, P26, P27
Data/ora estimării punerii în funcțiune: 11.06.2026, ora 23:30
Punct termic: UM 0411-BCRMTEA -- 1 blocuri/imobile
• Bld Timişoara - Instituție
Data/ora estimării punerii în funcțiune: Nedefinit