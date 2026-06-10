Pe o căldură de 30 de grade, sute de blocuri din Bucureşti au rămas fără apă caldă, din cauza unor lucrări la reţeaua de termoficare

Sute de blocuri din Bucureşti au rămas fără apă caldă. Sursa foto: Primăria Municipiului Bucureşti

Termoenergetica a anunţat oprirea apei calde pentru remedierea avariilor apărute în rețeaua termoficare, în toate sectoarele din Bucureşti. Astfel, au fost afectate sute de blocuri, pe o temperatură de 30 de grade Celsius. Dacă unele reparaţii au urma să se încheie miercuri seară, altele ar dura până vineri, 12 iunie. Există chiar şi o locaţie în care termenul pentru revenirea la normal este "nedefinit".

Iată toate zonele din Bucureşti în care a fost oprită apa caldă, precum şi data estimată în care situaţia va reveni la normal:

Sectorul 1

Punct termic: MODUL TERMIC Vila 29 -- 1 blocuri/imobile

• Int Dridu - Vila 29

Punct termic: MODUL TERMIC L3 -- 1 blocuri/imobile

• Int Dridu - bl. L3

Punct termic: MODUL TERMIC Vila 24 -- 1 blocuri/imobile

• Str Pajurei - Vila 24

Punct termic: MODUL TERMIC E13 -- 1 blocuri/imobile

• Str Băiculeşti - E13

Punct termic: MODUL TERMIC F13 sc.A+B -- 1 blocuri/imobile

• Int Dridu - bl.F13 sc.A+B

Punct termic: MODUL TERMIC Vila 30 -- 1 blocuri/imobile

• Str Pajurei - Vila 30

Punct termic: MODUL TERMIC F13 sc.C+D -- 1 blocuri/imobile

• Int Dridu - bl.F13 sc.C+D

Punct termic: MODUL TERMIC Vila 25 -- 1 blocuri/imobile

• Str Pajurei - Vila 25

Punct termic: MODUL TERMIC Vila 27 -- 1 blocuri/imobile

• Int Dridu - Vila 27

Punct termic: MODUL TERMIC Vila 26A -- 1 blocuri/imobile

• Int Dridu - Vila 26A

Punct termic: MODUL TERMIC Vila 26B -- 1 blocuri/imobile

• Int Dridu - Vila 26B

Punct termic: MODUL TERMIC Vila 28 -- 1 blocuri/imobile

• Int Dridu - Vila 28

Punct termic: MODUL TERMIC K3 -- 1 blocuri/imobile

• Int Dridu - bl. K3

Punct termic: MODUL TERMIC M3 -- 1 blocuri/imobile

• Int Dridu - bl. M3

Punct termic: MODUL TERMIC Vila 23 -- 1 blocuri/imobile

• Str Pajurei - Vila 23

Data/ora estimării punerii în funcțiune: 10.06.2026, ora 20:30

Sectorul 2

Punct termic: P10 Foisor -- 1 blocuri/imobile

• Str Oborul Nou - P10

Punct termic: Liceul Iulia Hasdeu -- 3 blocuri/imobile

• Bld Ferdinand I -

Punct termic: P7A Foisor -- 1 blocuri/imobile

• Şos Mihai Bravu - P7A

Punct termic: 24 Delfinului -- 23 blocuri/imobile

• Str Delfinului - bl.D30, D21, D16, D20, D18, D19, D11, D17

• Ale Dobrina - bl. D10, D12

• Str Ciocârliei - bl.D25, D27, D26, D28, D13, D29, D15, D8, D14, D9, D24

• Şos Fundeni - bl.D22, D23

Data/ora estimării punerii în funcțiune: 12.06.2026, ora 23:30

Sectorul 3

Punct termic: 3 Labirint -- 7 blocuri/imobile

• Str Matei Basarab - bl. 119bis, L121, L118A, L116A

• Str Labirint - bl. L117, L119, L117bis

Punct termic: 2 Cornul Caprei -- 3 blocuri/imobile

• Str Şcoala Ciocanu - Imobil

• Bld Burebista - D13, D14

Punct termic: 1 Labirint -- 5 blocuri/imobile

• Str Matei Basarab - bl. L111A, L109, L108, L109bis, L110

Punct termic: 2 Călăraşi -- 18 blocuri/imobile

• Str Matei Basarab - 72, 86, 73, 74, 85, L122, L120, L118

• Str Theodor D. Speranţia - 78, 83, 84

• Str Agricultori - 80, 81, 82,79,

• Cal Călăraşi - 75,76,77

Punct termic: 3 Călăraşi -- 13 blocuri/imobile

• Cal Călăraşi - . 44, 38, 39, 45, 46, 56, 57, 55, 53, 53BIS, 42, 54

• Str Orzari - 47

Punct termic: 5 Cornul Caprei -- 10 blocuri/imobile

• Str Lt. Aurel Botea - D24, D22

• Bld Burebista - D15, D16

• Str Caloian Judeţul - D19A, D21A, D20, D19B, D18, D21B

Punct termic: 1 Călăraşi -- 8 blocuri/imobile

• Cal Călăraşi - Cal. Călăraşi bl. 50, 70, 68, 65, 49, 71, 67, 66,

Punct termic: 4 Theodor Speranţia -- 32 blocuri/imobile

• Str Voroneţ - bl. A15+A15bis, A22, D8, D7, D6, D5A, D4, D5, D2, D3, D1

• Str Meşterul Manole - bl. D17, D10, D9, D11, D15

• Str Negoiu - bl. D18, D16, D14, D12

• Str Ion Păunescu-Paltin - bl. D13

• Str Dristorului - bl. A21, B14, A23, B13, A20, B7, B14, B20

• Int Arenei - bl. B2, B3

Punct termic: 4 Labirint -- 5 blocuri/imobile

• Str Matei Basarab - bl. L112, L112A, L113A, L113

• Str Traian - bl. L112B

Punct termic: 5 Călăraşi -- 5 blocuri/imobile

• Str Matei Basarab - 64

• Cal Călăraşi - 59, 60, 61, 58

Punct termic: S6 -- 10 blocuri/imobile

• Bld Decebal - bl. S11, S9, S10, S7, S4, H3, S6, S5, S7, S8

Deficienta ACC Lipsă parametrii din cauza lucrărilor de modernizare de pe Mag. II - SUD.



Punct termic: 16 Foișor -- 1 blocuri/imobile

• Cal Vitan - bl. V6

Punct termic: 21 Foișor -- 17 blocuri/imobile

• Str Vlaicu Vodă - bl. C8, C9

• Str Vlad Dracul - bl. B12, B13

• Str Vasile Cârlova - bl. A7, A7bis

• Str Emil Gârleanu - bl. A6, A4

• Str Lt. col. Dumitru Papazoglu - bl. B10, C6

• Str Anastasie Panu - bl. A12, A5, A16, B7

• Str Alexandru Moruzzi Voievod - bl. A11, A13, B6

Punct termic: 15 Foișor -- 4 blocuri/imobile

• Str Zizin - bl. G1

• Str Brânduşelor - bl. G3

• Str Banu Udrea - bl. G7, G8

Punct termic: 12 Foișor -- 14 blocuri/imobile

• Str Vlad Dracul - bl. C12, C14, C13

• Str Foişorului - bl. F13C, F14C, F11C, F12C

• Str Anastasie Panu - bl. C15, D3, D1, D2, D6, D4, D5

Punct termic: 11 Foișor -- 14 blocuri/imobile

• Str Zizin - bl. V75C

• Str Vlaicu Vodă - bl. V65, V66

• Str Brânduşelor - bl. V70, V75A, V77

• Str Foişorului - bl. F9C, F8C

• Str Rarău - bl. V69, V68, V70, V71, F10C, V74

Punct termic: 9 Vitan -- 11 blocuri/imobile

• Str Zizin - bl. 97, V101C, V101B

• Str Vlaicu Vodă - bl. V34C, V100

• Cal Vitan - bl. V34A, V35

• Str Nucului - bl. V100, V101,V101A

• Str Banu Udrea - bl. V104, V103, V101C, V99, V97, V102, V95

Punct termic: 13 Foișor -- 11 blocuri/imobile

• Str Vlaicu Vodă - bl. V62, V63, V61

• Str Brânduşelor - bl.V64

• Str Foişorului - bl. F6C, F7C, F5C, F4C

• Str Alexandru Moruzzi Voievod - bl. V60, V59, V58

Punct termic: 10 Vitan -- 17 blocuri/imobile

• Str Zizin - bl. V80B, V80A, V81C, V40

• Str Vlaicu Vodă - bl. V43, V39, V82, V38, V81, V79, V82B, V81A

• Cal Vitan - bl. V40, V42, V17, V82A, V42C,V42A

• Str Brânduşelor - bl. V78

Punct termic: 7 Vitan -- 12 blocuri/imobile

• Str Vlad Judeţul - bl. V12, V13, V14A, V11

• Cal Vitan - bl. V14B, V16B, V16A, V15

• Str Agatha Bârsescu - bl. V19

• Str Brăiliţa - bl. V17, V10, V18

Punct termic: 6 Vitan -- 8 blocuri/imobile

• Cal Vitan - bl. V21A, V21B, V2, V1

• Ale Blăjel - bl. V3, V4

• Str Breaza - bl. V22A, V22B

Punct termic: 19 Foișor -- 10 blocuri/imobile

• Str Brânduşelor - bl. G4, G4A, H1, H16

• Str Banu Udrea - bl. G5, G6, H5, J2, J1, H6

Punct termic: 14 Foișor -- 11 blocuri/imobile

• Cal Vitan - bl. V50B, V50A, V51

• Str Alexandru Moruzzi Voievod - bl. V54B, V54A, V56, V57, V54, V55, V57B

Punct termic: 4 Dudești -- 2 blocuri/imobile

• Str Brăiliţa - bl. D9B, D9A

Oprire ACC Izolare tronson 1MB-CV2-CMV1 DN 700,pentru executie lucrari de "Modernizare Retea de Termoficare a Municipiului Bucuresti",LOT1,OB1,Magistrala II-FIRMA ELSACO

Punct termic: E1 -- 6 blocuri/imobile

• Str Vintilă Vodă - bl. E1

• Bld Unirii - bl. E2, E3,E3A, E3-3, E3A2

Punct termic: BL U114 (UM 02544/B1) -- 1 blocuri/imobile

• Bld Mircea Vodă - 3-5

Punct termic: Tribunalul Bucuresti -- 1 blocuri/imobile

• Bld Unirii - 37

Oprire ACC Izolare tronson CM1/1-FC5-CM7,pentru lucrari de modernizare



Punct termic: C3 Căuzaşi -- 11 blocuri/imobile

• Ale Negru Vodă - C3, C4, C3A

• Str Mămulari - C1, C2

• Bld Unirii - A1, A2, A3, A4

• Str Sfânta Vineri - A6, A5

Punct termic: 7 Călăraşi -- 9 blocuri/imobile

• Bld Corneliu Coposu - 105A, 103, 104, 101, 106A, 105A

• Str Sfânta Vineri - 105B, 105C, 102

Oprire ACC Izolare tronson FC5-CC3,pentru lucrari de modernizare

Punct termic: 2 Mărășești -- 16 blocuri/imobile

• Str Vlad Dracul - bl. B1, B2

• Str Nerva Traian - bl. M70, M71, M66, M69, M68, M65

• Str Emil Gârleanu - bl. A8, A9

• Str Logofătul Tăutu - bl. C3, C4, C5

• Str Lt. col. Dumitru Papazoglu - bl. B5

• Str Alexandru Moruzzi Voievod - bl. B1, A10

Punct termic: M107 -- 25 blocuri/imobile

• Str Nerva Traian - bl. K6

• Bld Octavian Goga - bl. M103, M106

• Str Emil Botta - bl. M109, M105, M104, M107, M108

• Bld Unirii - bl. K3, K4, K2, K5

• Str Lucian Blaga - bl. K1

Punct termic: 3 Mărăşeşti -- 10 blocuri/imobile

• Str Ştefan Octavian Iosif - bl. M51, M54

• Str Panait Cerna - bl. M53, M52

• Str Nerva Traian - bl. M37, M36, M39, M55, M38

• Bld Octavian Goga - bl. M42, M61

• Str Alexandru Vlahuţă - bl. M49, M50

Punct termic: 5 Mărăşeşti -- 17 blocuri/imobile

• Bld Mircea Vodă - bl. M31, M29, M30

• Ale Dimitrie Anghel - bl. M45

• Str Panait Cerna - bl. M44

• Str Nerva Traian - bl. M34, M35

• Str Alexandru Vlahuţă - bl. M46, M47, M48

Punct termic: 6 Mărășești -- 19 blocuri/imobile

• Bld Mircea Vodă - bl. M11, M14, M20bis, M9,M8, M1, M21, M22, M6, M20

• Str Panait Cerna - bl. M5

• Spl Unirii - bl. M3, M4, M12, M19, M10, M15, M7, M18, M16, M13

Punct termic: 1 Mărăşeşti -- 20 blocuri/imobile

• Str Nerva Traian - bl M64

• Bld Octavian Goga - bl. V53C, M62, M63

• Str Emil Gârleanu - bl. V52C, V53D, A1, F

• Str Foişorului - bl. F1C, F2C, F3C, D, E

• Str Anastasie Panu - bl. A1, A2, A3

Punct termic: 4 Mărăşeşti -- 11 blocuri/imobile

• Ale Dimitrie Anghel - bl. M59

• Str Panait Cerna - bl. M43, M57, M56, M58, M28

• Str Nerva Traian - Grădinița nr. 81

• Bld Octavian Goga - bl. M60I, M24, M26, M25, M23

Oprire ACC Izolare tronson CMV1 500-CM1/1',pentru lucrari de modernizare

Punct termic: 3 Labirint -- 7 blocuri/imobile

• Str Matei Basarab - bl. 119bis, L121, L118A, L116A

• Str Labirint - bl. L117, L119, L117bis

Punct termic: 1 Labirint -- 5 blocuri/imobile

• Str Matei Basarab - bl. L111A, L109, L108, L109bis, L110

Punct termic: 2 Călăraşi -- 18 blocuri/imobile

• Str Matei Basarab - 72, 86, 73, 74, 85, L122, L120, L118

• Str Theodor D. Speranţia - 78, 83, 84

• Str Agricultori - 80, 81, 82,79,

• Cal Călăraşi - 75,76,77

Punct termic: 3 Călăraşi -- 13 blocuri/imobile

• Cal Călăraşi - . 44, 38, 39, 45, 46, 56, 57, 55, 53, 53BIS, 42, 54

• Str Orzari - 47

Punct termic: 3 Theodor Speranţia -- 5 blocuri/imobile

• Str Theodor D. Speranţia - bl. S22

• Bld Decebal - bl. S16

• Cal Călăraşi - bl. S18, S20, S21

Punct termic: 1 Călăraşi -- 8 blocuri/imobile

• Cal Călăraşi - Cal. Călăraşi bl. 50, 70, 68, 65, 49, 71, 67, 66,

Punct termic: 4 Labirint -- 5 blocuri/imobile

• Str Matei Basarab - bl. L112, L112A, L113A, L113

• Str Traian - bl. L112B

Punct termic: 5 Călăraşi -- 5 blocuri/imobile

• Str Matei Basarab - 64

• Cal Călăraşi - 59, 60, 61, 58

Oprire ACC Izolare tronson CS1 Decebal-CL2/FL4-CL5 Calarasi,pentru depistare si remediere avarii 12.06.2026 23:00

3 Punct termic: J2 Unirii -- 7 blocuri/imobile

• Bld Unirii - bl. J1, J3B, J4, J2, J3A

• Pţa Alba Iulia - bl. I6, I7

Punct termic: F6 -- 6 blocuri/imobile

• Str Maximilian Popper - bl. F6

• Bld Unirii - bl. F2, F3, F4

• Str Traian - bl. F1

• Str Ion Pillat - bl. F5

Punct termic: G3 -- 9 blocuri/imobile

• Bld Unirii - bl. G2, H1, G3, G2A, G2B, G2C

• Str Ion Pillat - bl. G1, G1A

• Bld Decebal - bl. H2

Punct termic: E6 -- 4 blocuri/imobile

• Bld Unirii - bl. E4, E4A

• Str Traian - bl. E5, E6

Oprire ACC Izolare RT CMV1-CS4 DECEBAL pentru executie lucrari de "Modernizare Retea de Termoficare a Municipiului Bucuresti",LOT 1,OB 1,Magistrala II-FIRMA ELSACO 12.06.2026 23:00

3 Punct termic: IN CITY -- 1 blocuri/imobile

• Cal Dudeşti -

Punct termic: 16 Răcari -- 17 blocuri/imobile

• Str Mureşana - bl. 52, 51 A+B

• Str Lugojana - bl. 50+50A, 47

• Str Crivăţului - bl. 43A, 51, 44B

• Str Răcari - bl. 42

• Ale Slt. Adrian Cârstea - bl. 43, 44, 41, 48, 45, 46, 44A

Punct termic: 10 Laborator -- 26 blocuri/imobile

• Ale Şcolarilor - bl. S24, S25, S13, S14, S3A, S4, S23

• Şos Mihai Bravu - bl. S3, SB, SA, SB1, R3

• Str Laborator - bl. S11, S5, S12, S8, S9, S10, S6, S7, S1, S2A, S2

• Bld Camil Ressu - bl. 5, R1, R2

Punct termic: 11 Laborator -- 10 blocuri/imobile

• Str Laborator - bl. S18, 39A, 40, 39, 38

• Str Râmnicu Vâlcea - bl. S19, S20, S16, S15, S17

Punct termic: 17 Răcari -- 15 blocuri/imobile

• Ale Miraj - bl. 60, 61, 68

• Ale Florin Ciungan - bl. 64, 66, 65, 67, 69

• Ale Răcari - bl. 75, 74, 71, 71A, 70

• Ale Marius Emanoil Buteică - bl. 72, 63, 62

Punct termic: 1 Laborator -- 31 blocuri/imobile

• Str Aniversării - bl. 39A

• Şos Mihai Bravu - bl. V10, V18, V7, V11, V12, V9, V15, V16, V8, V13, V17

• Str Laborator - bl. V14

• Str Iancu Brezeanu - bl. V31B

• Str Agatha Bârsescu - bl. V26C, V31A, V30B, V26A, V28, V30A, V26B, V29, V25, V27A, V27B

• Str Alexander Von Humboldt - bl. V23A

• Ale Blăjel - bl. V5, V6

• Str Breaza - bl. V24A, V23B

Punct termic: 2 Vitan -- 33 blocuri/imobile

• Cal Vitan - bl. 42, 30, 41, 31, 21, 20, 51, 52, 22

• Str Mureşana - bl. 43B, 44, 58, 58A, 59

• Str Jieneasca - bl. 46, 47, 34, 33

• Str Căluşari - bl. 43, 43A, 24, 25, 50, 43A

• Str Alunului - bl. 57

• Şos Mihai Bravu - bl. 53, 54, 55

• Str Răcari - bl. 38, 39

• Str Alunelului - bl. 45, 40, 32

Oprire ACC Izolare tronson CS5 Bobocica-1MB-CI2 700-5MB,pentru lucrari de modernizare.

Punct termic: Clinica Sfanta Lucia -- 1 blocuri/imobile

• Spl Unirii - 313A

Punct termic: S.M. -- 1 blocuri/imobile

• Spl Unirii - 455B

Punct termic: O.P. -- 1 blocuri/imobile

• Spl Unirii - 443

Punct termic: C.C. -- 1 blocuri/imobile

• Spl Unirii - 453

Punct termic: P. M. -- 1 blocuri/imobile

• Spl Unirii - 443

Punct termic: C.A. -- 1 blocuri/imobile

• Spl Unirii -

Punct termic: H.B-E. -- 1 blocuri/imobile

• Spl Unirii

Data/ora estimării punerii în funcțiune: 12.06.2026, ora 23:00

Sectorul 4

Punct termic: Palatul National al Copiilor -- 1 blocuri/imobile

• Bld Tineretului -

Punct termic: Modul Termic -- 1 blocuri/imobile

• Cal Văcăreşti - Scoala 100

Punct termic: 1 Serban Voda -- 4 blocuri/imobile

• Str Simion - Imobil nr. 42

• Str G-ral Candiano Popescu - bl. 2

• Cal Şerban Vodă - bl. 1, 2, 2B

Punct termic: 4 Lanariei -- 10 blocuri/imobile

• Str Avalanşei - bl. 1, 2, 3

• Bld Gheorghe Şincai - bl. 2, 3, 3TR1, 4, 5, 5A

• Str Cuza Vodă - bl. 1A

Punct termic: 2 Tineretului -- 26 blocuri/imobile

• Bld Tineretului - bl. 18, 19, 37, 38, 39

• Str Albinelor - bl. 32

• Str Piscului - bl. 40, 41, 42, 47

• Str V. V. Stanciu - bl. 31

• Str Trestiana - bl. 17, 20, 23

• Str Vişana - bl. 25, 26, 36, 43, 44, 45

• Str Constantin Rădulescu-Motru - bl. 22-24, 33, 34, 35, 36, 46

Punct termic: 3 Tineretului -- 18 blocuri/imobile

• Bld Tineretului - bl. 52

• Bld Pionierilor - bl. 51

• Str Piscului - bl. 49, 50, 77, 78, 79, 80, 81

• Str V. V. Stanciu - bl. 69A

• Cal Văcăreşti - bl. 69B, 70B, 83, 84

• Str Cărămidarii de Jos - bl. 48, 75, 76

Punct termic: Plugarilor -- 12 blocuri/imobile

• Bld Abatorului - bl. 95

• Str Plugarilor - bl. 91, 94

• Str V. V. Stanciu - bl. 88, 90

• Cal Văcăreşti - bl. 85A, 85B, 86, 87

• Ale Bran - bl. 89, 92, 93

Punct termic: 1 Vacaresti -- 15 blocuri/imobile

• Str Stamate Costache - 3C, 3E

• Str Pridvorului - bl. 1A, 4, 5, 6

• Cal Văcăreşti - bl. 1B, 1C, 1D, 1E, 2A, 2B, 2C, 3A, 3B

Punct termic: Norilor -- 4 blocuri/imobile

• Str Maria Tănase - bl. 28, 29

• Bld Gheorghe Şincai - bl. 30, 30A

Punct termic: B 3 Cauzasi -- 7 blocuri/imobile

• Pţa Unirii - bl. B3, B4, B5 ,B6, B7

• Str Radu Vodă - bl. B8

• Bld Dimitrie Cantemir - bl. B2

Punct termic: 1 Tineretului -- 33 blocuri/imobile

• Ale Tohani - bl. 30, 31; Gradinita nr.224

• Bld Tineretului - bl. A2, A3, A4, A5, A6, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, Z7, 5A

• Str Mocăncuţei - Imob.vila

• Str Poenari - bl. 12, 13

• Str Trestiana - bl. 8A, 8B, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 32

• Str Tohani - bl. 29, 33

• Str Constantin Rădulescu-Motru - bl. 21, 27A, 28, 34

• Str Cuza Vodă - bl. 27B

Punct termic: 4 Tineretului -- 23 blocuri/imobile

• Bld Tineretului - bl. 53, 54, 57, 58, 64, 65, 66

• Str Baladei - bl. 55, 56, 59, 60, 61, 61A, 73

• Cal Văcăreşti - bl. 62, 63, 67, 68, 71, 72A, 72B

• Str Cărămidarii de Jos - bl. 74A, 74B

Punct termic: 2 Vacaresti -- 21 blocuri/imobile

• Str Stamate Costache - bl. 8A, 8C

• Str Pridvorului - bl. 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20

• Cal Văcăreşti - bl. 8D, 8E, 9A, 9B, 9C, 10A, 10B, 10C, 10D, 15, 16, 17

Punct termic: 2 Lanariei -- 15 blocuri/imobile

• Str Maria Tănase - bl. 13

• Bld Gheorghe Şincai - bl. 11, 12

• Str Viorele - bl. 15, 17, 18, 20A, 20B, 22, 37, Scoala nr. 97

• Cal Văcăreşti - bl. 23, 24

• Ale Borcea - bl. 14, 16

Punct termic: Sincai -- 8 blocuri/imobile

• Str Mocăncuţei - Imobil nr.12

• Bld Gheorghe Şincai - bl. 2, 4

• Str Tineretului - bl 5,Z1

• Str Trestiana - bl. 3

• Str Constantin Rădulescu-Motru - bl. 1, 35

• Str Cuza Vodă - bl. 37A

Data/ora estimării punerii în funcțiune: 12.06.2026, ora 23:00

Sectorul 5

Punct termic: Soldat Croitoru -- 29 blocuri/imobile

• Str Pecineaga - bl.17C, 23, 24

• Str Cap. Preda - bl. 3E, 19, 4

• Str Cap. Ilina - bl. 3B, 3C, 14, 21, 21A, 3D

• Str Sold. Vasile Croitoru - bl. 3, 8, 9, 9A, 9B

• Str Sold. Ion Cândea - bl. 22, 21B

• Str Lt. Ilie Câmpeanu - bl. 2, 18, 18A, 18B, 15, 15A

• Str Amurgului - Sectia 19 Politie

• Str Slt. Popa - bl. 17, 17A, 17B, 20, 23A REZILIAT 21 – Sc. 1, 2

Data/ora estimării punerii în funcțiune: 10.06.2026, ora 21:00

Punct termic: Modul Toporaşi -- 1 blocuri/imobile

• Str Toporaşi - 1

Data/ora estimării punerii în funcțiune: 01.08.2026, ora 23:00

Sectorul 6

Punct termic: 1 Roșu -- 19 blocuri/imobile

• Bld Anul 1864 - bl. P5, P6, P9, P10, P11, P16, P19

• Str Părăluţelor - bl. P3, P4, P8, D1

• Str Piscul Crăsani - bl. P7, P14

• Str Strămoşilor - bl. P12, P13, P17, P20

• Str Strigăturii - Casa Andrei

• Str Deduleşti - Casa Simion

Punct termic: Bloc 50 -- 1 blocuri/imobile

• Str Apusului - bl. 50

Punct termic: 1 Îndesirii -- 22 blocuri/imobile

• Str Apusului - bl. F

• Str Apele Vii - bl. 308, 310, 312

• Str Mărgelelor - bl. A1, A2, 303, 304

• Bld Iuliu Maniu - bl. E, G, G2, C, C1, E1, B

• Str Şerban Bogdan Stan - bl. 305, 306, 307, 311

• Str Cap. Eftimie Z. Croitoru - bl. 302, 309

Punct termic: SC 14 -- 6 blocuri/imobile

• Str Ghirlandei - bl. 72, 73, 74, 75, 76, 77

Punct termic: SC 11 -- 9 blocuri/imobile

• Str Partiturii - bl. 66

• Str Floare Roşie - bl. 65

• Str Estacadei - bl. 81, 82, N14

• Str Ghirlandei - bl. 64, 78, 79, 80

Data/ora estimării punerii în funcțiune: 10.06.2026, ora 23:30

Punct termic: MINISTERUL CHIMIEI -- 1 blocuri/imobile

• Spl Independenţei - Institutie

Data/ora estimării punerii în funcțiune: 11.06.2026, ora 23:30

Punct termic: ISCH -- 1 blocuri/imobile

• Spl Independenţei - bl. ISCH

Punct termic: REGIE 3 -- 10 blocuri/imobile

• Spl Independenţei - CAMIN P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14, CANTINA VEST, CANTINA EST

Punct termic: MT PLAVAT -- 1 blocuri/imobile

• Str Alexandru Ivasiuc - E6

Punct termic: S.G.A. Ilfov-Bucureşti, Administratia Nationala Apele Romane) -- 1 blocuri/imobile

• Spl Independenţei - Instituție

Punct termic: ZAGANESCU -- 8 blocuri/imobile

• Str Burlă Vasile - imobil 3,17,19, 21

• Str Cpt. Pavel Zăgănescu - imobil 3,4,5,8

Punct termic: REGIE 4 -- 11 blocuri/imobile

• Spl Independenţei - CAMIN P1, P2, P3, P4, P5, P6, P20, P21, P22, SALA SPORT, COMPLEX COMERCIAL

Punct termic: STUDENTI 2 -- 5 blocuri/imobile

• Spl Independenţei - CAMIN P18, P19, P17, P16, P15

Punct termic: REGIE 2 -- 5 blocuri/imobile

• Spl Independenţei - P23, P24,P25, P26, P27

Data/ora estimării punerii în funcțiune: 11.06.2026, ora 23:30

Punct termic: UM 0411-BCRMTEA -- 1 blocuri/imobile

• Bld Timişoara - Instituție

Data/ora estimării punerii în funcțiune: Nedefinit