Trei români din Italia au fost sechestrați, bătuți și jefuiți după ce s-au oprit în fața casei trapperului Baby Gang

Trei români ajunși la muncă în Italia au trecut prin momente de coșmar după un gest banal: s-au oprit câteva minute în fața unei case, fără să știe că aparține cunoscutului trapper Baby Gang, iar în scurt timp au fost înconjurați, agresați și ținuți cu forța, a relatat leccoonline.com. Cazul a ajuns în atenția autorităților italiene după ce imaginile agresiunilor au circulat pe rețelele sociale și au atras atenția apropiaților victimelor.

Conform anchetatorilor italieni, cazul a dus la emiterea unei ordonanțe de arest preventiv semnate de judecătorul de la Tribunalul din Lecco, Gianluca Piantadosi, pusă în aplicare de carabinieri împotriva trapperului Baby Gang și a cinci indivizi consideraţi complicii acestuia.

Agresiunea celor trei români a avut loc în vara anului trecut, mai exat pe 15 iunie, la Calolziocorte, unde cei trei lucrau ca muncitori. Victimele ar fi fost înconjurate, târâte, legate și bătute, deși "pur și simplu vorbeau pe stradă", au precizat procurorii italieni. Presa din Italia a publicat imagini din timpul scenelor violente.

Printre cei acuzați se numără mai mulți tineri, dar și trapperul italian Baby Gang, pe numele din buletin Zacaria Mouhib. Artistul de 24 de ani este suspectat inclusiv că ar fi încercat să-i intimideze pe doi dintre români pentru a nu depune plângere, amenințându-i cu moartea.

Mai mult, trapper italian Baby Gang ar fi publicat pe rețelele sociale imagini cu agresiunile, care au devenit rapid virale și au ajuns inclusiv la rudele victimelor, au mai scris jurnaliştii publicaţiei Lecco Online.

În seara incidentului, cei trei români ieșiseră împreună cu alți colegi pentru a sărbători ziua de naștere a unuia dintre ei. După ce au mâncat pizza, au pornit spre casă, în timp ce alți trei conaționali au rămas în urmă la un bancomat. Pentru a-i aștepta, s-au oprit în fața unei locuințe, care s-a dovedit a fi casa trapperului.

Acolo ar fi fost înconjurați brusc de un grup de peste 20 de persoane și împinși pe o stradă laterală, unde au fost bătuți, după ce au fost acuzați că ar fi hoți.

Scenele ar fi fost filmate chiar de Baby Gang, iar în imagini apar și replici agresive adresate victimelor. Doi dintre români susțin că au fost ținuți aproximativ o oră captivi, în timp ce al treilea ar fi reușit să scape și s-a ascuns într-un bloc până spre dimineață.

În urma incidentului, uneia dintre victime i-au fost furate cardul bancar, cardul de acces pe șantier și ecusonul de serviciu, pentru a fi identificată și descurajată să depună plângere. Cazul a ajuns în atenţia autorităţilor italiene, după ce imaginile cu agresiunile au circulat pe social media și au atras atenția apropiaților victimelor.