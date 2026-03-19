Suma colosală pe care au cheltuit-o Statele Unite pe războiul din Iran doar în primele șase zile

Rachetele Tomahawk sunt cel mai scump tip de muniție folosit de armata americană în războiul din Iran. Foto: Getty Images

Peste 3.000 de oameni se credecă au murit în Iran până acum, după aproape trei săptămâni de război, iar Pentagonul spune că peste 15.000 de ținte din țară au fost lovite în primele două săptămâni. O școală de fete din Minab este în ruine, acolo unde au murit 175 de copii și profesorii lor într-un bombardament american cu Tomahawk, pe care SUA îl neagă. Între timp, Strâmtoarea Ormuz prin care trece aproape întregul comerț global de petorl, e închisă. Factura acestui teribil război, conform analiștilor de la Centrul pentru Studii Internaționale și Strategice (CSIS), crește cu aproximativ o jumătate de miliard de dolari pe zi, scrie The Guardian într-un amplu articol de analiză.

La o săptămână de la declanșarea războiului, oficialii de la Pentagon le-au spus parlamentarilor într-un briefing cu ușile închise că deja se depășise suma de 11,3 miliarde de doluri în costuri ale războiului în primele șase zile.

Dar acest număr este doar o parte costului, spun surse familiarizate cu informarea Pentagonului.

Până în ziua a șasea, costul războiul ar fi ajuns, cumulat, la 12,7 miliarde de dolari. Astăzi, când războiul se apropie rapid de intrarea în a patra săptămână, e foarte probabil că el a depășit deja 18 miliarde de dolari.

În primele ore ale războiului, SUA au consumat printre cele mai scumpe arme din arsenalul armatei americane – rachete cu rază lungă de acțiuni, interceptoare de rachete balistice și sisteme radar au fost consumate într-un ritm amețitor, care golește deja rezervele americanilor.

Între timp, însă, Pentagonul a trecut la armament ceva mai ieftin și cu rază mai scurtă, însă daunele deja s-au produs.

Sume fabuloase cheltuite pe armament, muniție și apărare aeriană

Pe 28 februarie, la ora 1:15 noaptea, SUA și Israel lansau operațiunea „Epic Fury”. În aceeași zi, o rachetă Tomahawk a lovit școala primară Shajarah Tayyebeh, provocând moartea a 175 de oameni.

O singură rachetă Tomahawk costă 3,5 milioane de dolari. În primele șase zile ale războiului, americanii folosiseră deja 319 – pentru un cost total de 1,2 miliarde de dolari.

Dar rachetele Tomahawk nu au fost singura muniție folosită. Oficialii americani spun că peste 2.500 de ținte fuseseră bombardate până în a șasea zi de război. Costul estimat al celorlalte tipuri de muniție folosite (altele decât Tomahawk) este de 5,5 miliarde.

Până pe 3 martie, Iranul lansase 2.500 de drone și rachete ca răspuns. Apărarea aeriană împotriva acestora a costat 5,7 miliarde.

Adăugând și pierderile în luptă al SUA de 1,4 miliarde și costurile operative de 27 de milioane de dolari, bilanțul total ajunge la 12,7 miliarde de dolari.

Aceeași sumă putea fi folosită pentru

Plata salariilor a 9% dintre profesorii americani de școală primară

Plata salariilor pentru 47% dintre pompierii americani

Îngrijire medicală pentru 693.000 de veterani de război

Construirea a 1,5 milioane de locuințe

Sprijinirea programului Medicaid pentru 3,6 milioane de copii.