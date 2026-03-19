Jeff Bezos vrea să apere Pământul de asteroizi și anunță misiunea NEO: cum vor fi opriți să lovească planeta

NEO Hunter va folosi drept bază viitoarea platformă spațială a Blue Origin, Blue Ring. Foto: captură X/Blue Origin

Blue Origin, compania aerospațială deținută de Jeff Bezos, își propune să adauge titulatura de „apărător al Pământului” în portofoliul său. Compania a anunțat o nouă misiune de apărare planetară menită să devieze asteroizii aflați pe traiectorie de impact cu planeta noastră, înainte ca aceștia să se ciocnească de Pământ, relatează Gizmodo.

Misiunea se numește Near-Earth Objects (NEO) Hunter (Vânătorul de Obiecte care se apropie de Pământ și un joc de cuvinte inspirat de personajul Neo din Matrix n.red) și utilizează platforma Blue Ring pentru a proteja Pământul de asteroizi potențial periculoși.

Blue Origin colaborează cu Jet Propulsion Laboratory al NASA și cu Caltech pentru a dezvolta acest concept, testând mai multe tehnici de deviere a asteroizilor menite să redirecționeze rocile spațiale aflate pe traiectorie de impact.

NEO Hunter este alcătuit din două faze.

Working alongside JPL/Caltech, we've developed a Near-Earth Objects (NEO) Hunter mission concept for planetary defense using Blue Ring. NEO Hunter tests multiple asteroid-deflection techniques, including ion-beam deflection and robust direct kinetic impact, helping protect Earth… pic.twitter.com/ZWsdfJAtLq — Blue Origin (@blueorigin) March 11, 2026

În prima etapă, ar lansa o flotă de cubesateliți care să se întâlnească cu asteroidul țintă și să îl analizeze, colectând date despre compoziția, densitatea și masa acestuia. Datele obținute i-ar ajuta pe oamenii de știință să determine cea mai bună metodă de deviere.

Misiunea ar fi echipată cu diferite tehnici pentru reducerea riscului reprezentat de asteroid, inclusiv direcționarea unui fascicul ionic puternic (un flux concentrat de particule încărcate) asupra obiectului pentru a-i modifica orbita. Această metodă ar influența treptat impulsul asteroidului, schimbându-i traiectoria în timp.

Dacă asteroidul se dovedește prea mare sau prea dificil de redirecționat cu fasciculul ionic, NEO Hunter poate intra într-o a doua fază a misiunii. Robust Kinetic Disruption este inspirată în mare parte de misiunea DART a NASA, care s-a izbit de satelitul asteroidului Dimorphos în septembrie 2022 și i-a modificat cu succes traiectoria.

În mod similar, NEO Hunter poate viza un impact kinetic direct, lovind asteroidul cu viteză mare pentru a-l devia de pe traiectoria spre Pământ. Misiunea este proiectată și cu propriul Slamcam, un satelit mai mic destinat să documenteze coliziunea pentru a confirma succesul acesteia.

Extensii pentru Blue Ring

NEO Hunter va folosi drept bază viitoarea platformă spațială a Blue Origin. Blue Ring este concepută pentru a oferi „servicii complete care includ găzduire, transport, realimentare, releu de date și logistică, inclusiv o capacitate de cloud computing în spațiu”, potrivit companiei.

Platforma poate găzdui încărcături utile de până la 3.000 de kilograme și poate servi drept punct esențial de oprire pentru misiunile care se îndreaptă spre Lună și dincolo de aceasta.

Compania intenționează, de asemenea, să utilizeze platforma orbitală pentru a găzdui Mars Telecommunications Orbiter, proiectat pentru a asigura comunicații continue pentru misiunile actuale și viitoare către Planeta Roșie.

Our Mars Telecommunications Orbiter, built upon the Blue Ring platform, will strengthen the communications backbone at the Red Planet while creating new pathways for science. Capable of delivering multiple payloads to the surface and orbits of Mars, it drives discovery today and… pic.twitter.com/nCN8zMAWCk — Blue Origin (@blueorigin) March 5, 2026

Blue Origin a efectuat un zbor de test al navei sale, Blue Ring Pathfinder, în cadrul lansării inaugurale a rachetei New Glenn în ianuarie 2025. Prima misiune a Blue Ring este programată în prezent pentru primăvara acestui an.