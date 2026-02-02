Compania lui Jeff Bezos suspendă turismul cosmic după ce a dus 92 de persoane în spațiu. Blue Origin vizează misiunile NASA pe Lună

Racheta New Shepard a zburat de 38 de ori, decolând de la sediul Blue Origin din vestul Texasului. FOTO: Hepta

Compania Blue Origin a anunțat că întrerupe lansările rachetei New Shepard timp de cel puțin doi ani, pentru a se putea concentra asupra viitoarelor misiuni ale NASA care vizează trimiterea de astronauți pe Lună, potrivit NYT.

Primul zbor al rachetei New Shepard cu oameni la bord, în 2021, a atras atenția presei, deoarece unul dintre cei patru pasageri ai acelui zbor era Bezos. Cu două săptămâni mai devreme, un alt miliardar, Richard Branson, a zburat în mod similar la marginea spațiului cu un avion spațial construit de compania sa spațială, Virgin Galactic.

Racheta New Shepard a zburat de 38 de ori, decolând de la sediul Blue Origin din vestul Texasului. Alți pasageri au fost mai puțin faimoși, dar printre ei s-au numărat câteva figuri istorice din perioada spațială timpurie: Wally Funk, o femeie care a participat la antrenamentul astronauților în anii 1960, și Edward Dwight, un pilot de testare care nu a fost selectat ca astronaut.

Racheta nu ajunge pe orbită precum vehiculul New Glenn, mult mai mare, al companiei Blue Origin. În schimb, este mai degrabă ca o plimbare cu montagne russe. O capsulă deasupra rachetei, care transportă de obicei oameni sau o încărcătură utilă de experimente științifice, se ridică peste o altitudine de 62 de mile, adesea considerată limita spațiului cosmic. Apoi coboară sub o parașută pentru a ateriza.

Compania a declarat că a transportat 98 de pasageri - 92 de persoane, unele dintre ele zburători fideli - care acum au dreptul să se laude numindu-se astronauți.

Cel mai recent zbor, cu șase pasageri, a avut loc săptămâna trecută. Ulterior, Phil Joyce, vicepreședinte senior la Blue Origin, responsabil de New Shepard, nu a dat nicio indicație despre o pauză viitoare.

„Pe măsură ce intrăm în 2026, ne concentrăm pe continuarea oferirii de experiențe transformatoare clienților noștri prin capacitatea și fiabilitatea dovedite a New Shepard”, a declarat Joyce într-un comunicat.

Blue Origin a declarat că are o restanță de câțiva ani de la clienți care își doresc un loc pe New Shepard.

Când ar putea avea loc misiunea Artemis V

Compania, fondată de Bezos în 2000, are un contract NASA pentru a furniza module de aterizare pentru a transporta astronauți pe sistemul lunar, ca parte a programului Artemis al agenției. Inițial, primul modul de aselenizare Blue Origin urma să fie folosit pentru misiunea Artemis V, care cel mai probabil nu va fi lansată mai devreme de anii 2030.

Cu toate acestea, SpaceX, care dezvoltă o versiune a navei sale spațiale gigantice Starship ca modul de aselenizare pentru Artemis III și Artemis IV, a întâmpinat întârzieri, iar NASA a solicitat ca atât SpaceX, cât și Blue Origin să lucreze la idei care ar putea accelera dezvoltarea unui modul de aselenizare pentru Artemis III.

„Mergem absolut înainte cu ambele căi de accelerare în paralel”, a declarat Jared Isaacman, administratorul NASA, într-un interviu acordat săptămâna aceasta. „Trebuie să facem tot ce putem pentru a-i ajuta.”

Președintele Trump dorește ca Artemis III să fie lansat până la sfârșitul anului 2028, înainte de sfârșitul președinției sale.

Veniturile din New Shepard sunt minuscule în comparație cu contractul de 3,4 miliarde de dolari al NASA pentru modulele de aselenizare Artemis ale Blue Origin. Compania nu a anunțat niciodată un preț pentru călătoria cu New Shepard, care oferă câteva minute de cădere liberă, dar dacă biletul mediu ar costa 1 milion de dolari, cei 98 de pasageri de până acum ar fi adus mai puțin de 100 de milioane de dolari.

Amintim că NASA a decis să amâne următoarea călătorie a astronauților spre Lună din cauza temperaturilor apropiate de îngheț prognozate la locul lansării.