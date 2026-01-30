NASA amână prima misiune Artemis cu astronauți spre Lună din cauza temperaturilor extrem de scăzute de la locul lansării

sursa foto: Getty

Prima misiune Artemis cu echipaj uman este programată acum cel mai devreme pentru 8 februarie, cu două zile mai târziu decât era planificat inițial. NASA a decis să amâne următoarea călătorie a astronauților spre Lună din cauza temperaturilor apropiate de îngheț prognozate la locul lansării, relatează Euronews.

Agenția era pregătită să efectueze sâmbătă un test de alimentare cu combustibil al rachetei lunare, care are 98 de metri înălțime, însă a anulat operațiunea joi seara, din cauza frigului anunțat.

Repetiția generală, esențială înainte de lansare, este programată acum pentru luni, dacă vremea va permite. Modificarea lasă NASA cu doar trei zile disponibile în februarie pentru a trimite patru astronauți în jurul Lunii și înapoi, înainte ca lansarea să fie împinsă în luna martie.

„Orice întârziere suplimentară ar duce la o amânare corespunzătoare, zi după zi”, a transmis NASA într-un comunicat emis vineri.

Oficialii au precizat că sisteme de încălzire mențin capsula Orion la o temperatură adecvată în vârful rachetei, iar sistemele de evacuare a gazelor sunt adaptate la condițiile de frig.

Comandantul Reid Wiseman și echipajul său se află în continuare în carantină la Houston, iar momentul sosirii lor la Centrul Spațial Kennedy din Florida rămâne incert.

NASA are la dispoziție doar câteva zile în fiecare lună pentru a lansa primul echipaj uman spre Lună după mai bine de jumătate de secol. Apollo 17 a încheiat celebrul program de explorare lunară în 1972.