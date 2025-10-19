NASA are un plan ambiţios de a trimite oameni înapoi pe Lună. Experţii spun că misiunea "Artemis III" nu va fi gata înaintea Chinei

Apelurile ca Statele Unite să trimită din nou astronauți pe Lună înainte de sfârșitul deceniului devin tot mai frecvente, fiind susținute atât de legislatori din ambele partide, cât și de comunitatea științifică. Însă, dincolo de ambiție, planul NASA se confruntă cu dificultăți uriașe. NASA mizează pe racheta Starship a SpaceX, cel mai mare vehicul spațial construit vreodată, pentru o parte esențială a misiunii lunare. Însă, fiabilitatea acestei rachete rămâne incertă. Dezvoltarea sa este abia la început, iar din cele 10 zboruri de testare efectuate, șase au eșuat parțial sau total, scrie CNN.

Următorul test, Zborul 11, este programat pentru luni, ora 19:15 ET, de la baza SpaceX din sudul Texasului.

Printre provocările nerezolvate se numără realimentarea navei în orbită, o premieră în explorarea spațială, necesară din cauza dimensiunilor uriașe ale vehiculului. Estimările privind numărul de lansări necesare pentru o singură misiune de aselenizare variază drastic: de la 10, potrivit unui oficial SpaceX, până la peste 40, potrivit unor ingineri NASA.

Aceste cifre ar putea fi valabile pentru versiunea actuală a Starship (V2), care ar putea fi înlocuită curând cu o variantă îmbunătățită, capabilă să reducă numărul de zboruri necesare.

O strategie prea complicată

Fostul administrator NASA, Jim Bridenstine, a criticat arhitectura aleasă de agenție pentru misiunea Artemis III, spunând că "niciun administrator NASA nu ar fi optat pentru acest plan, dacă ar fi avut de ales". Decizia de a folosi Starship a fost luată în 2021, în lipsa unui administrator confirmat de Senat.

Administratorul interimar actual, Sean Duffy, a reacționat la criticile din Congres într-o întâlnire publică cu angajații NASA, afirmând că "poate sunt competitiv, dar am fost furios. Vom ajunge pe Lună înaintea Chinei".

De ce nu repetă modelul Apollo

Spre deosebire de misiunile Apollo, care implicau o singură lansare cu racheta Saturn V, ce transporta tot necesarul (capsula, modulul de aselenizare etc.), Artemis III implică un lanț de misiuni și operațiuni complexe.

Motivul? Resursele din trecut nu mai sunt disponibile. Infrastructura, lanțurile de aprovizionare și tehnologiile Saturn V au dispărut. În plus, Artemis vizează misiuni mai ambițioase: explorarea polului sud lunar, o zonă dificilă, dar bogată în gheață – resursă esențială pentru o viitoare bază permanentă.

"Pentru cercetările de la polul sud, este nevoie de un modul de aselenizare mai mare și mai versatil. Nu mai putem transporta totul odată, așa cum făceau misiunile Apollo", a declarat fostul administrator Bill Nelson.

Cum funcționează Artemis III

Planul actual implică lansarea unei nave Starship care va servi drept depozit de combustibil pe orbită. Alte Starship-uri cisternă o vor realimenta. Procesul trebuie să fie rapid pentru a preveni evaporarea combustibilului criogenic, care necesită temperaturi extrem de scăzute.

După umplerea depozitului, SpaceX va lansa Starship HLS – varianta pentru echipaj uman. După alimentare, acesta va pleca spre Lună.

Separat, NASA va lansa astronauții la bordul capsulei Orion, folosind racheta SLS. Orion va orbita Luna, se va andoca cu Starship HLS, iar doi astronauți vor coborî pe Lună. După o săptămână la suprafață, vor reveni în HLS, se vor conecta din nou cu Orion și vor reveni pe Pământ.

Obiectivul NASA este ca Artemis III să se desfășoare până la mijlocul anului 2027, înainte de misiunea lunară a Chinei, programată până în 2030.

Critici din interiorul industriei

Experți precum Doug Loverro, fost administrator asociat al NASA, consideră că acest plan e "incredibil de complex" și puțin probabil să fie realizat până în 2027. El susține că alegerea Starship s-a bazat mai mult pe promisiunile SpaceX decât pe capacități demonstrate.

"Nu există nicio șansă ca Starship să fie gata înaintea Chinei", a spus Loverro. Totuși, el admite că, în cele din urmă, SpaceX va reuși – doar că nu atât de curând.

Deși Starship a obținut scoruri tehnice ridicate în evaluările NASA, agenția ar fi vrut să selecteze două companii. Din lipsă de fonduri, a ales doar SpaceX. Blue Origin, rivalul principal, a contestat decizia în instanță, dar fără succes. Mai târziu, în 2023, după obținerea unor fonduri suplimentare, NASA a angajat și Blue Origin ca al doilea contractor pentru viitoare misiuni Artemis.

Viitor promițător, dar nerealist pe termen scurt

Starship promite să revoluționeze explorarea spațială și să deschidă uși către misiuni de amploare. Dar unii susțin că această promisiune nu justifică riscul de a pierde cursa cu China.

"Dacă scopul este să fim primii, atunci decizia de a merge pe mâna Starship nu are prea mult sens", a spus Bridenstine.

În ciuda tuturor criticilor, Duffy a reafirmat încrederea NASA în SpaceX.

"Dacă aș avea îngrijorări, v-aș spune", a declarat el pentru CBS News în august.

Public, puține voci din industrie critică în mod deschis planul Artemis. Dar în privat, liderii din domeniu recunosc dificultățile. Loverro a spus că NASA este "abia la prima etapă din procesul de a înțelege că are o problemă".

Pe de altă parte, unii rămân optimiști, invocând istoricul de succes al SpaceX în colaborările cu NASA, precum transportul echipajului la Stația Spațială Internațională. Într-o reuniune NASA din septembrie, Paul Hill – membru al Grupului consultativ pentru siguranță aerospațială – a declarat că termenul limită din 2027 este "serios sub semnul întrebării" și că întârzierea ar putea fi de "ani".

Totuși, el a lăudat capacitățile unice ale SpaceX.

"Există un geniu autoperpetuant la SpaceX. Nicio altă entitate – guvernamentală sau privată – nu are această combinație de factori", spune el.