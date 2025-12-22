Un inginer a fost concediat pentru că mergea prea des la toaletă. Șefii l-au verificat pe camerele de supraveghere

Un inginer a fost concediat pentru că mergea prea des la toaletă

Un inginer a fost concediat pentru că mergea frecvent la toaletă, iar uneori pauzele lui la baie durau și câte o oră. Bărbatul a spus că suferea de hemoroizi, însă angajatorii nu au considerat că acest lucru poate fi o scuză.

Bărbatul din China, identificat doar cu numele Li, din provincia Jiangsu, a fost concediat după ce, într-o singură lună, între aprilie și mai 2024, a luat 14 pauze de toaletă, cea mai lungă durând patru ore, potrivit South China Morning Post.

Cazul a fost relatat recent de Federația Sindicatelor din Shanghai, după ce bărbatul a dat compania în judecată pentru concediere ilegală.

Li a prezentat medicamente pentru hemoroizi cumpărate online de partenera sa în lunile mai și iunie ale anului trecut, precum și documente medicale privind o intervenție chirurgicală cu internare din ianuarie anul acesta.

Ulterior, Li a intentat proces companiei, solicitând despăgubiri de 320.000 de yuani (45.000 de dolari) pentru desfacerea ilegală a contractului de muncă.

Compania a depus în instanță înregistrări video de pe camerele de supraveghere care documentau vizitele frecvente și lungi ale lui Li la toaletă.

Instanța a considerat că timpul petrecut de Li la baie „a depășit cu mult” nevoile sale fizice.

De asemenea, documentele medicale prezentate de Li acopereau o perioadă ulterioară celei în care acesta luase numeroase pauze de toaletă. Li nu a informat compania despre starea sa de sănătate și nici nu a solicitat concediu medical în avans, așa cum prevedea contractul.

Compania l-a contactat inițial pe Li printr-o aplicație de chat atunci când a observat absența sa, însă nu a primit niciun răspuns. Funcția lui Li presupunea să răspundă în permanență solicitărilor de serviciu.

După verificarea imaginilor de supraveghere, compania a decis să îl concedieze.

Li s-a angajat la companie în 2010 și a încheiat un contract pe perioadă nedeterminată în 2014.

Potrivit contractului, părăsirea postului pentru o anumită perioadă fără permisiune este considerată absență, iar acumularea a trei zile lucrătoare de absență în decurs de 180 de zile duce la încetarea imediată a contractului.

Compania a solicitat, de asemenea, aprobarea sindicatului înainte de a-l concedia pe Li.

După două procese, instanța a mediat în cele din urmă între cele două părți și a convins compania să soluționeze cazul oferindu-i lui Li o indemnizație de 30.000 de yuani (4.200 de dolari), având în vedere contribuția sa la companie și dificultățile sale după pierderea locului de muncă.

Nu este prima dată când companiile chineze se confruntă cu controverse legate de pauzele de toaletă. În 2023, un bărbat din Jiangsu a fost concediat pentru că lua frecvent pauze la baie. Cea mai lungă pauză a sa a fost de șase ore într-o singură zi.

Instanța a susținut decizia companiei, pe aceleași motive ca în cazul lui Li.

În 2016, un șofer de taxi a luat o pauză de toaletă de șase minute în momentul în care trebuia să preia un client. A ratat cinci apeluri de la client și a pierdut comanda. Compania l-a concediat și i-a cerut să plătească despăgubiri de 21.550 de yuani (3.000 de dolari).

Instanța a decis că șoferul a fost parțial responsabil pentru pierderea comenzii și l-a obligat să plătească despăgubiri de 2.000 de yuani (280 de dolari).

Între timp, unele companii s-au confruntat cu reacții negative legate de viața privată pentru instalarea de cronometre în toalete, menite să controleze durata pauzelor angajaților.

Potrivit Legii Muncii din China, angajații au dreptul la protecție privind siguranța și igiena muncii, ceea ce include utilizarea adecvată a toaletelor.